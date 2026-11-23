അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് തിരിച്ചുവരവ്, ബ്രസീലിന് വിജയത്തുടക്കംtext_fields
സീനിയർ ടീമുകളുടെ മത്സരമായാലും അണ്ടർ 17 പോരാട്ടമായാലും ബ്രസീലിനും അർജന്റീനയ്ക്കും കേരളത്തിലടക്കം ആരാധകർക്ക് കുറവില്ല. ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന ഫിഫ അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പിന്റെ ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടീമുകളുടെയും പ്രകടനമാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തോൽവി വഴങ്ങിയ അർജന്റീന രണ്ടാം കളിയിൽ ജയത്തോടെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ബ്രസീൽ വിജയത്തോടെയാണ് ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമിട്ടത്. നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇരുടീമുകളുടെയും സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? അടുത്ത മത്സരങ്ങൾ ആരോടാണ്? ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആരാണ് മുന്നിൽ? .
അർജന്റീനയ്ക്ക് ഒരു തോൽവിയും ഒരു ജയവും
ഗ്രൂപ്പ് സിയിലാണ് അർജന്റീന മത്സരിക്കുന്നത്. ആദ്യ കളിയിൽ ആസ്ട്രേലിയയോട് 0–2ന് തോറ്റ ടീം രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ മൊസാംബിക്കിനെ 2–1ന് പരാജയപ്പെടുത്തി തിരിച്ചുവന്നു. ജുവാൻ ക്രൂസ് പൊലിസെല്ലയാണ് മൊസാംബിക്കിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്കായി നിർണായക പ്രകടനം നടത്തിയത്.രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് മൂന്ന് പോയന്റാണ് അർജന്റീനയുടെ സമ്പാദ്യം. നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ടീം. നാല് പോയന്റുമായി ആസ്ട്രേലിയയാണ് ഒന്നാമത്. മൂന്ന് പോയന്റുള്ള മൊസാംബിക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ഒരു പോയന്റുള്ള ഡെന്മാർക്ക് നാലാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.നവംബർ 25ന് ഡെന്മാർക്കിനെതിരെയാണ് അർജന്റീനയുടെ അടുത്ത മത്സരം. ഖത്തർ സമയം വൈകീട്ട് 6.30ന് ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി ഒമ്പതിനാണ്.
ബ്രസീലിന് വിജയത്തുടക്കം
ഗ്രൂപ്പ് ഐയിലാണ് ബ്രസീലിന്റെ പോരാട്ടം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡിനെ 2–1ന് തോൽപ്പിച്ചാണ് ബ്രസീൽ മൂന്ന് പോയന്റ് സ്വന്തമാക്കിയത്. റോഡ്രിഗോ ജൂനിയറും എഡ്വാർഡോ കോൺസെയ്സാവുമാണ് ബ്രസീലിനായി ഗോളുകൾ നേടിയത്. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ടീം.കോസ്റ്റാറിക്കയും ടാൻസാനിയയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം 2–2ന് സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു. ഇരുടീമുകൾക്കും ഓരോ പോയന്റ് വീതമുണ്ട്. ആദ്യ കളിയിൽ തോറ്റ അയർലൻഡ് നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. നവംബർ 24ന് ടാൻസാനിയയെയാണ് ബ്രസീൽ നേരിടുന്നത്. ഖത്തർ സമയം വൈകീട്ട് ആറിന് ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 8.30നാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചാൽ ബ്രസീലിന് മുന്നേറ്റം ഉറപ്പിക്കാം.
കിരീടനേട്ടത്തിൽ ബ്രസീൽ ഏറെ മുന്നിൽ
അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ബ്രസീലിന് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കമുണ്ട്. നാല് തവണയാണ് ബ്രസീൽ കിരീടം നേടിയത്. 1997, 1999, 2003, 2019 വർഷങ്ങളിലായിരുന്നു നേട്ടം. 2019ൽ സ്വന്തം മണ്ണിൽ നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ മെക്സിക്കോയെ തോൽപ്പിച്ചാണ് ബ്രസീൽ നാലാം കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്.അതേസമയം അർജന്റീനയ്ക്ക് ഇതുവരെ അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടാനായിട്ടില്ല. മൂന്ന് തവണ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയതാണ് ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച നേട്ടം. 1991, 1995, 2003 വർഷങ്ങളിലായിരുന്നു ഈ നേട്ടങ്ങൾ.48 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർക്കും 12 ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മികച്ച എട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കും റൗണ്ട് ഓഫ് 32ലേക്ക് യോഗ്യത ലഭിക്കുംവിധമാണ് ഷെഡ്യൂൾ.