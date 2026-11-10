ലിവർപൂളിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അലിസൺ ബെക്കർ; കരാർ നീട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുന്നു

ലിവർപൂളിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അലിസൺ ബെക്കർ; കരാർ നീട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുന്നുtext_fields
ലണ്ടൻ: തന്റെ നിലവിലെ കരാർ അവസാനിക്കുന്ന സീസണിന് ശേഷവും ലിവർപൂൾ ക്ലബ്ബിൽ തന്നെ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ബ്രസീലിയൻ ഗോൾകീപ്പർ അലിസൺ ബെക്കർ. 2018-ൽ റോമയിൽ നിന്ന് 66.8 ദശലക്ഷം പൗണ്ടിന് ആൻഫീൽഡിലെത്തിയ ഈ 34 കാരൻ, ഇതുവരെ റെഡ്സിനായി 347 മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾവല കാത്തിട്ടുണ്ട്.
"തീർച്ചയായും, എന്റെ മനസ്സിൽ തുടരണമെന്നാണുള്ളത്. ഓരോ മത്സരത്തിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഇവിടെ തുടരുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേയുള്ളൂ," അലിസൺ വ്യക്തമാക്കി. "അത് പല ഘടകങ്ങളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും എന്റെ ആഗ്രഹം തുടരണമെന്നാണ്. ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. കിറ്റുകൾ നേടാനും മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാനുമുള്ള ആവേശം ഇപ്പോഴും എന്നിലുണ്ട്. കഴിയുന്നത്ര കാലം ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തി കളിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്."
പുതിയ കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, "ഇതുവരെ ഇല്ല, എങ്കിലും എന്റെ ഏജന്റ് ക്ലബ്ബുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്" എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. ഈ വർഷത്തിന്റെ തുടറിൽ യുവന്റസിലേക്ക് മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അലിസൺ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒടുവിൽ ആൻഫീൽഡിൽ തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
ആഴ്സണലിനോടും ഫെനർബാഷെയോടും പരാജയപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ നിർണായക സേവുകളുമായി അലിസൺ ടീമിന്റെ രക്ഷകനായി മാറിയിരുന്നു.
കിരീടപ്പോരാട്ടങ്ങളിൽ സജീവമാകാൻ ലിവർപൂൾ ഇനി സ്ഥിരത കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഗോൾകീപ്പർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "നാം വിചചാരിക്കുന്നത്ര മികച്ച പ്രകടനം ഇപ്പോൾ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്നാൽ ടീം മോശമായി കളിക്കുന്നു എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം - പല മത്സരങ്ങളിലും നാം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും ആ സ്ഥിരതയാണ് ഇനിയും കൈവരിക്കാനുള്ളത്."
"ഞങ്ങൾക്ക് മികച്ച മാനേജരും ലോകോത്തര കളിക്കാരുണ്ട്. മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാണ്. എന്നാൽ 'നാം ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതരാണ്, നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്, വിജയിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട്' എന്ന് ടീമിന് തോന്നുമാറുള്ള ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് നാം എത്തേണ്ടതുണ്ട്."
"ഞങ്ങൾ അതിനായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ നിലയിലെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, എങ്കിലും അതിന് സമയമെടുക്കും. നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം, എന്നാൽ കളിക്കാരെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് പാഴാക്കാൻ സമയമില്ല."
അലിസണെ ക്ലബ്ബിൽ നിലനിർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലിവർപൂൾ മാനേജ്മെന്റിന് മുന്നിൽ നിർണായക തീരുമാനങ്ങളാണുള്ളത്. ഗിയോർഗി മാമർദാഷ്വലി അവസരത്തിനായി കാത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ, ജനകിൽ നിന്നുള്ള 18 കാരൻ ലൂക്ക ബ്രൂഗ്മാൻസും അടുത്ത സമ്മർ വിൻഡോയിൽ ലിവർപൂളിലെത്തും. എങ്കിലും സൗജന്യമായി അലിസണെ ടീം വിടാൻ അനുവദിക്കുന്നത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും.
ഈ സീസണിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 10 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് ക്ലീൻ ഷീറ്റുകൾ നേടാൻ ലിവർപൂളിനായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 10 ഗോളുകളാണ് വഴങ്ങിയത്. വിർജിൽ വാൻ ഡൈക്കിന്റെയും കരാർ ഈ സീസണോടെ അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ, ലിവർപൂളിന്റെ സ്പോർട്ടിങ് ഡയറക്ടർ ജൂലിയൻ വാർഡിന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും.