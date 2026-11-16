ജഴ്സിയൂരി ഉയർന്നുചാടിയ ആ വിജയാഘോഷം; അബ്ദുൽ ഹക്കീമിന്റെ സുവർണഗോളിന് കാൽനൂറ്റാണ്ട്

ജഴ്സിയൂരി ഉയർന്നുചാടിയ ആ വിജയാഘോഷം; അബ്ദുൽ ഹക്കീമിന്റെ സുവർണഗോളിന് കാൽനൂറ്റാണ്ട്text_fields
കോഴിക്കോട്: 2002ലെ നാറ്റ്വെസ്റ്റ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ ലോർഡ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ ജഴ്സിയൂരി വീശി വിജയമാഘോഷിച്ച ഇന്ത്യൻ നായകൻ സൗരവ് ഗാംഗുലിയെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് മറക്കാനാകില്ല.
അതിന് സമാനമായൊരു വിജയാഘോഷം അതിന് മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിലും അരങ്ങേറിയിരുന്നു; 2001 നവംബർ 17ന് മുംബൈയിലെ കൂപ്പറേജ് മൈതാനത്ത്.
സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനലിൽ ഗോവക്കെതിരെ കേരളത്തിന്റെ വിജയഗോൾ നേടിയശേഷം ജഴ്സിയൂരി ഉയർന്നുചാടി ആഹ്ലാദിച്ച അബ്ദുൽ ഹക്കീമിന്റെ മുഖം മലയാളി ഫുട്ബാൾ ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും മായാതെ നിൽക്കുന്നു.
കേരളത്തിന് സന്തോഷ് ട്രോഫി സമ്മാനിച്ച ആ സുവർണഗോളിന് കാൽനൂറ്റാണ്ട് തികയുകയാണ്. പാലക്കാട് പുതുപ്പള്ളിത്തെരുവിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിന്റെ നെറുകയിലേക്കുയർന്ന അബ്ദുൽ ഹക്കീം, കേരളത്തിന്റെ ‘ഗോൾഡൻ ബോയ്’ ആയി മാറിയ ചരിത്രനിമിഷമായിരുന്നു അത്.
2001 നവംബർ ഒന്നു മുതൽ 17 വരെ മുംബൈയിൽ നടന്ന 57ാമത് സന്തോഷ് ട്രോഫിയിലാണ് കേരളം ചരിത്രവിജയം കുറിച്ചത്. ഫൈനലിൽ കരുത്തരായ ഗോവയായിരുന്നു എതിരാളികൾ.
മത്സരം തുടങ്ങി മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ അഭയ് കുമാറിലൂടെ ഗോവ മുന്നിലെത്തിയത് തുടക്കത്തിലേ കേരളത്തെ സമ്മർദത്തിലാക്കി. എന്നാൽ, മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ അബ്ദുൽ ഹക്കീം കളിയുടെ ഗതി മാറ്റുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്.
13ാം മിനിറ്റിൽ ഹക്കീമിന്റെ ബൂട്ടിൽനിന്ന് സമനിലഗോൾ പിറന്നു. ഏഴു മിനിറ്റിനുശേഷം, 20ാം മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും ഹക്കീം, ഗോവയുടെ വല കുലുക്കി. ഇതോടെ കേരളം 2-1ന് മുന്നിലെത്തി. എന്നാൽ, രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ 47ാം മിനിറ്റിൽ നോയൽ വിൽസൺ ഗോവക്ക് സമനില സമ്മാനിച്ചു.
നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകളും രണ്ട് ഗോൾ വീതം നേടി തുല്യത പാലിച്ചതോടെ മത്സരം അധികസമയത്തേക്ക് നീണ്ടു. അധികസമയത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലും വിജയഗോൾ പിറന്നില്ല. മത്സരം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കെയാണ് 106ാം മിനിറ്റിൽ ഹക്കീം വീണ്ടും കേരളത്തിന്റെ രക്ഷകനായത്.
ദിലീപിന്റെ പാസ് സ്വീകരിച്ച് മുന്നേറിയ ഹക്കീം ഇടംകാലുകൊണ്ട് തൊടുത്ത ഷോട്ട് ഗോവൻ പ്രതിരോധത്തെയും ഗോൾകീപ്പർ കല്യാൺ ചൗബെയെയും മറികടന്ന് വലയിൽ പതിച്ചു.
അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഗോൾഡൻ ഗോൾ നിയമപ്രകാരം ആ ഗോളോടെ മത്സരം അവസാനിച്ചു. ഗോവയെ 3-2ന് പരാജയപ്പെടുത്തി കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ നാലാം കിരീടം സ്വന്തമാക്കി.
ഗോൾ നേടിയതിന് പിന്നാലെ ജഴ്സിയൂരി ഹക്കീം നടത്തിയ വിജയാഘോഷം മലയാളി ഫുട്ബാൾ ആരാധകർക്ക് മറക്കാനാവാത്ത കാഴ്ചയായി. അതൊരു കളിക്കാരന്റെ മാത്രം ആഘോഷമായിരുന്നില്ല; കേരളത്തിന്റെ ഫുട്ബാൾ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞ നിമിഷത്തിന്റെ ആഹ്ലാദപ്രകടനം കൂടിയായിരുന്നു.
ഫൈനലിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഹക്കീമിന്റെ ഗോൾവേട്ട. നവംബർ 15ന് തമിഴ്നാടിനെതിരെ നടന്ന സെമി ഫൈനലിലും ഹക്കീം ഹാട്രിക് നേടിയിരുന്നു. ആസിഫ് സഹീറിന്റെ ഇരട്ടഗോളിന്റെ കൂടി കരുത്തിൽ കേരളം തമിഴ്നാടിനെ 5-3ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഫൈനലിലെത്തിയത്.
സെമിയിൽ മൂന്ന് ഗോളും ഫൈനലിൽ മൂന്ന് ഗോളും നേടിയ ഹക്കീം ടൂർണമെന്റിലാകെ ഏഴ് ഗോളുമായി ടോപ് സ്കോറർക്കുള്ള ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കി. സെമിയിലും ഫൈനലിലും ഹാട്രിക് നേടി മലയാളി താരം കുറിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയ അധ്യായം.