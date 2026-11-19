‘ദയനീയം, ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ’; എ.ഐ.എഫ്.എഫിന് പുതിയ നേതൃത്വം വേണം, കായിക മന്ത്രിക്ക് 15 മുൻ അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളുടെ കത്ത്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ ദയനീയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ബൈച്ചുങ് ബൂട്ടിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 15 മുൻ അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങൾ കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യക്ക് കത്തയച്ചു. അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബാൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കല്യാൺ ചൗബെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിയെ മാറ്റി, മികച്ച ഭരണമികവുള്ള പുതിയൊരു നേതൃത്വത്തെ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. ഡിസംബർ 20ന് എ.ഐ.എഫ്.എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇവരുടെ നിർണായക നീക്കം.
ചൗബെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി അധികാരമേറ്റെടുത്ത കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫിഫ റാങ്കിങ് കൂപ്പുകുത്തി. ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് ഈ തകർച്ച അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ നാണക്കേടാണ്. ആഭ്യന്തര ലീഗുകൾ തുടങ്ങാൻ പണമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഫെഡറേഷൻ, ഒക്ടോബറിൽ ബ്രസീൽ, ഉറുഗ്വായ് എന്നീ ടീമുകളുമായി സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാൻ വൻതുക ചെലവഴിച്ചതിനെ താരങ്ങൾ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. കൊൽക്കത്തയിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ ഗാലറികൾക്ക് മുന്നിൽ നടന്ന ഈ മത്സരങ്ങൾ വെറുമൊരു ‘പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ട്’ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും, ഇതുകാരണം ആസിയാൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
ആഭ്യന്തര ലീഗുകളുടെ നടത്തിപ്പിലെ അനിശ്ചിതത്വവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും കാരണം ടാറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജംഷഡ്പുർ എഫ്.സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ ക്ലബുകൾ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇത് നിരവധി താരങ്ങളുടെ വരുമാനവും തൊഴിലും നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കി. എ.ഐ.എഫ്.എഫ് സാമ്പത്തികമായി പൂർണമായും തകർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും, സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നികത്താൻ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥിരനിക്ഷേപം എടുത്തുപയോഗിക്കരുതെന്നും ബൈച്ചുങ് ബൂട്ടിയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ദീപക് കുമാർ മൊണ്ടാൽ, അരിന്ദം ഭട്ടാചാര്യ, റെനഡി സിങ്, അൻവർ അലി (സീനിയർ), ധനചന്ദ്ര സിങ്, സതീഷ് ഭാരതി, അൽവിറ്റോ ഡി'കുഞ്ഞ, മൻജിത് സിങ്, ബൽവന്ത് സിങ്, സെഹ്നാജ് സിങ്, കരൺജിത് സിങ്, ഹർപ്രീത് സിങ്, ബൽദീപ് സിങ്, ഹർമൻജോത് സിങ് ഖബ്ര എന്നിവരും കത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.