കേബിൾ ടിവിയില്ലെങ്കിലും കളി കാണാം! ദൂരദർശനിലെ ലൈവ്​ സംപ്രേഷണത്തിന്​ പിന്നിലെ കഥ

കേബിൾ ടിവിയില്ലെങ്കിലും കളി കാണാം! ദൂരദർശനിലെ ലൈവ് സംപ്രേഷണത്തിന് പിന്നിലെ കഥtext_fields
ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ഉൾപ്പടെയുള്ള മത്സരം ലൈവ് കാണുക എന്നത് ചില്ലറ ടാസ്ക്കല്ലായിരുന്നു. പല വീടുകളിലും ടി.വിയില്ലാത്തതിനാൽ അയൽപക്കങ്ങളിൽ ടിവിയുള്ള വീട് തപ്പി, അവിടെ കളി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുറപ്പാക്കണം. ദൂരദർശനിൽ കളി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആന്റിന ശരിയായ ദിശയിലാണോ, ചിത്രം തെളിയുന്നുണ്ടോ എന്നും ഉറപ്പാക്കണം. സ്വകാര്യ സ്പോർട്സ് ചാനലുകൾക്ക് മാത്രമായി പ്രധാന മത്സരങ്ങളുടെ സംപ്രേഷണാവകാശം ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ, കേബിൾ കണക്ഷനില്ലാത്ത സാധാരണക്കാർക്ക് കളി കാണാനുള്ള അവസരവും പരിമിതമായിരുന്നു.
ഈ സാഹചര്യം മാറ്റുന്നതിൽ നിർണായകമായത് 2007-ൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ഒരു നിയമമാണ്. ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള കായിക മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണ സിഗ്നലുകൾ പ്രസാർ ഭാരതിയുമായി പങ്കുവെക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ആ നിയമത്തിലൂടെയാണ് ദൂരദർശന്റെ സൗജന്യ സംപ്രേഷണ ശൃംഖലകളിലൂടെ പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചുതുടങ്ങിയത്.ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ സംപ്രേഷണ രംഗത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ നിർണായകമായിരുന്നു 1995 ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിലെ സുപ്രിം കോടതി വിധി. ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ബംഗാളും കേന്ദ്ര സർക്കാറും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിലാണ് കോടതി വായുതരംഗങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയും ഉപയോഗവും സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്. വായുതരംഗങ്ങളും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസികളും പൊതുസ്വത്താണെന്നും അവയുടെ ഉപയോഗം പൊതുതാൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തി നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനും സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള അവകാശ ഭാഗമായി സംപ്രേഷണത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും വിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.ഈ വിധി ഇന്ത്യയിലെ സംപ്രേഷണരംഗത്ത് സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം വളരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പശ്ചാത്തലമായി. പിന്നീട് സ്വകാര്യ ചാനലുകൾ കായിക മത്സരങ്ങളുടെ സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കാൻ വലിയ നിക്ഷേപം നടത്തിത്തുടങ്ങി.
ഇന്ത്യ–പാകിസ്ഥാൻ പരമ്പര കോടതിയിലെത്തിയപ്പോൾ
കായിക മത്സരങ്ങളുടെ സംപ്രേഷണാവകാശവും പൊതുജനങ്ങളുടെ കാഴ്ചാവകാശവും തമ്മിലുള്ള തർക്കം വലിയ ചർച്ചയായത് 2004-ലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയോടെയാണ്. നീണ്ട ഇടവേളക്കുശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീം പാകിസ്ഥാനിൽ പര്യടനം നടത്തുമ്പോൾ പരമ്പരയുടെ സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നത് ടെൻ സ്പോർട്സായിരുന്നു.എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ ചാനൽ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. അതോടെ വലിയൊരു വിഭാഗം ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് പരമ്പര കാണാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി. സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയ സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ വാണിജ്യ താൽപ്പര്യവും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മത്സരം കാണാനുള്ള അവസരവും തമ്മിലുള്ള തർക്കം കോടതിയിലെത്തി.
2004 മാർച്ച് 12-ന് മദ്രാസ് ഹൈകോടതി പരമ്പരയുടെ മത്സരങ്ങൾ ദൂരദർശനിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ ടെൻ സ്പോർട്സിനോട് നിർദേശിച്ചു. തുടർന്ന് മാർച്ച് 17-ന് സുപ്രിം കോടതിയും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ ദൂരദർശന് നൽകാൻ ഉത്തരവിടുകയാണുണ്ടായത്. മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയും സൗജന്യ ലിങ്കുകളിലൂടെയും വരെ എളുപ്പത്തിൽ കളി കാണാവുന്ന കാലത്തിരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ടാസ്ക്കായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മത്സരം കാണാനെന്ന് ബോധ്യമാകും.
2007-ൽ നിയമമായി മാറിയ സംവിധാനം
കോടതി ഇടപെടലുകൾക്ക് പിന്നാലെ കായിക മത്സരങ്ങളുടെ സംപ്രേഷണ സിഗ്നലുകൾ പ്രസാർ ഭാരതിയുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി. എന്നാൽ ഈ സംവിധാനം കൂടുതൽ വ്യക്തമായ നിയമപരമായ അടിത്തറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.അങ്ങനെയാണ് 2007-ൽ 'സ്പോർട്സ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് സിഗ്നൽസ് (മാൻഡേറ്ററി ഷെയറിങ് വിത്ത് പ്രസാർ ഭാരതി) ആക്ട്' നിലവിൽ വന്നത്. 2007 മാർച്ച് 19-നാണ് നിയമം പാസാക്കിയത്. എന്നാൽ 2005 നവംബർ 11 മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യം നൽകിയിരുന്നു.ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള കായിക മത്സരങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് സൗജന്യമായി എത്തിക്കുക എന്നതാണ് നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സ്വകാര്യ സംപ്രേഷണാവകാശ ഉടമകൾക്ക് മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ സിഗ്നൽ പ്രസാർ ഭാരതിയുമായി പങ്കുവെക്കേണ്ട ബാധ്യതയാണ് ഇതിലൂടെ വരുന്നത്.
എല്ലാ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളും ദൂരദർശനിൽ വരുമോ?
ഇന്ത്യ കളിക്കുന്ന എല്ലാ മത്സരങ്ങളും നിർബന്ധമായും ദൂരദർശനിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യണമെന്നല്ല നിയമം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്ന മത്സരങ്ങൾക്കാണ് നിയമം ബാധകമാകുന്നത്.ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രധാന മാറ്റം വന്നത് 2026 ജൂണിലാണ്. ജൂൺ 11-ന് കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനം 2022-ലെ പഴയ പട്ടികയ്ക്ക് പകരമായി പുതിയ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- ഇന്ത്യൻ പുരുഷ, വനിതാ ലോകകപ്പ് ടീമുകൾ കളിക്കുന്ന എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ഏകദിന, ട്വന്റി20, ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ.
- ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഐ.സി.സി ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ.
- പുരുഷ, വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പുകളിലെ സെമി ഫൈനലും ഫൈനലും.
- പുരുഷ, വനിതാ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പുകളിലെ സെമി ഫൈനലും ഫൈനലും.
- ഐ.സി.സി ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലെ സെമി ഫൈനലും ഫൈനലും.
- ഐ.സി.സി ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ സെമി ഫൈനലും ഫൈനലും.
- പുരുഷ, വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പിലെ സൂപ്പർ ഫോർ ഘട്ടം, സെമി ഫൈനൽ, ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ.
- ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കുന്ന അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളും അതിന്റെ സെമി ഫൈനൽ, ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളും.
അതായത് വിജ്ഞാപനത്തിൽ പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തിയ മത്സരങ്ങൾക്കാണ് ഈ വ്യവസ്ഥ ബാധകമാകുന്നത്. ഫുട്ബാൾ ഉൾപ്പടെ മറ്റു സ്പോർട്സ് ഇനങ്ങളിലും ഒരേ വ്യവസ്ഥയല്ല. ഒളിമ്പിക്സ്, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് തുടങ്ങിയ കായിക മേളകളെ മൊത്തത്തിൽ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ളവയായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഫുട്ബാൾ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഉദ്ഘാടന മത്സരം മുതൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ, സെമി ഫൈനൽ, ഫൈനൽ വരെയുള്ള മത്സരങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥ ബാധകമാണ്. സന്തോഷ് ട്രോഫിയുടെ സെമി ഫൈനലും ഫൈനലും പട്ടികയിലുണ്ട്. ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
പരസ്യവരുമാനം എങ്ങനെ പങ്കുവെക്കും?
സ്വകാര്യ ചാനലുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ സംപ്രേഷണാവകാശം പങ്കുവെക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് വ്യവസ്ഥയെന്ന ചോദ്യം സ്വാഭാവികമാണ്. അതിനും നിയമത്തിൽ വ്യക്തമായ മറുപടിയുണ്ട്.ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള പരസ്യവരുമാനം കുറഞ്ഞത് 75:25 എന്ന അനുപാതത്തിൽ പങ്കുവെക്കണമെന്നാണ് നിയമം പറയുന്നത്. അതായത്, സംപ്രേഷണാവകാശമുള്ള കമ്പനിക്ക് കുറഞ്ഞത് 75 ശതമാനവും പ്രസാർ ഭാരതിക്ക് 25 ശതമാനവും ലഭിക്കണം. റേഡിയോ സംപ്രേഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ വിഹിതം 50:50 ആണ്.സ്വകാര്യ ചാനലിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്ത തത്സമയ ഫീഡാണ് പ്രസാർ ഭാരതിക്ക് നൽകേണ്ടത്. ചാനലിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ നീക്കംചെയ്ത് മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കൈമാറണമെന്നും നിയമവും അതിന്റെ ചട്ടങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ദൂരദർശനിൽ വന്നാൽ കേബിൾ ടിവിയിലും കാണാമോ?
ദൂരദർശന് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ ഫീഡ് സ്വകാര്യ കേബിൾ ടിവി ശൃംഖലകൾക്കും ലഭ്യമാക്കാമോ എന്നതായിരുന്നു പിന്നീട് ഉയർന്ന പ്രധാന തർക്കം. ദൂരദർശനിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന മത്സരം കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കും പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, പ്രത്യേക സ്പോർട്സ് ചാനലുകളുടെ സംപ്രേഷണാവകാശത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നായിരുന്നു സ്വകാര്യ അവകാശ ഉടമകളുടെ വാദം.വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തി. 2017 ഓഗസ്റ്റ് 22-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിൽ, പ്രസാർ ഭാരതിക്ക് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ ഫീഡ് സ്വന്തം ടെറസ്ട്രിയൽ, ഡയറക്ട്-ടു-ഹോം ശൃംഖലകളിലൂടെ പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യാനാണ് നിയമം അനുവദിക്കുന്നതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സ്വകാര്യ കേബിൾ ഓപറേറ്റർമാർക്ക് ഈ ഫീഡ് കൈമാറി അവരുടെ ശൃംഖലകളിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ ഈ നിയമം അനുമതി നൽകുന്നില്ലെന്നും കോടതി വിധിച്ചു.അതായത്, ദൂരദർശന്റെ സ്വന്തം സൗജന്യ ശൃംഖലകളിലൂടെ മത്സരം കാണാനുള്ള അവസരം നിലനിൽക്കും. എന്നാൽ അതേ ഫീഡ് സ്വകാര്യ കേബിൾ ശൃംഖലകളിലൂടെ സൗജന്യമായി പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ ഈ നിയമം അവകാശം നൽകുന്നില്ല.
പഴയ ആന്റിനക്കാലത്ത് നിന്ന് ഇന്നത്തെ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക്
ഒരു കാലത്ത് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം കാണാൻ ടെലിവിഷനിലെ ചിത്രം തെളിയിക്കാൻ ആന്റിന തിരിച്ചു പിടിച്ചുനിന്നിരുന്നവർക്ക് ഇന്ന് നിരവധി സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും പണമടച്ചുള്ള ചാനലുകളോ കണക്ഷനുകളോ ഇല്ലാത്തവർക്കും പ്രധാന കായിക മത്സരങ്ങൾ കാണാനുള്ള അവസരം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് ഇന്നും പ്രസക്തിയുണ്ട്.ഒരു വശത്ത് കോടികൾ മുടക്കി സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ വാണിജ്യ താൽപ്പര്യം. മറുവശത്ത്, രാജ്യത്തെ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ എത്തിക്കണമെന്ന പൊതുതാൽപ്പര്യം. ഈ രണ്ടിനുമിടയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് 2007-ലെ നിയമം രൂപപ്പെട്ടത്. ക്രിക്കറ്റ് വെറുമൊരു കളിയല്ലാത്ത രാജ്യത്ത്, അത് കാണാനുള്ള അവസരവും വലിയൊരു വിഷയമാണ്. ഇന്നത്തെ ഒറ്റക്ക്ലിക്ക് സൗകര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ പഴയ ആന്റിനക്കാലത്തെ നിയമപോരാട്ടം കൗതുകകരമായ വസ്തുത കൂടിയാണ്.