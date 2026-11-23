ജയിക്കാനിറങ്ങി, സമനിലയുമായി മടങ്ങി; ഇന്ത്യയുടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്വപ്നത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിtext_fields
വെല്ലിങ്ടൺ: ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ കൂറ്റൻ ലീഡ് നേടിയിട്ടും വിജയം കൈവിട്ട ഇന്ത്യക്ക് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് (ഡബ്ല്യു.ടി.സി) ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകളിലും തിരിച്ചടി. വെല്ലിങ്ടൺ ടെസ്റ്റ് സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചതോടെ 2025-27 ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ നില കൂടുതൽ പരുങ്ങലിലായി. നാലാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പോയിന്റ് ശതമാനം 51.52ൽനിന്ന് 50ലേക്ക് താഴ്ന്നു. അതേസമയം, ന്യൂസീലൻഡിനെ മറികടന്ന് ആസ്ട്രേലിയ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് ഒന്നാമത്.
സമനിലയിലൂടെ നാല് പോയിന്റുകൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടായില്ല. 12 മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ച് ജയവും നാല് തോൽവിയും മൂന്ന് സമനിലയുമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. ആകെ 72 പോയിന്റുകളുണ്ട്. പോയിന്റ് ശതമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പട്ടികയിൽ ടീമുകളുടെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയെ സമനിലയിൽ തളച്ചിട്ടും ന്യൂസീലൻഡിനാണ് പട്ടികയിൽ സ്ഥാനനഷ്ടമുണ്ടായത്. ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന് മുമ്പ് 72.22 പോയിന്റ് ശതമാനവുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന കിവീസ് 66.67 ശതമാനവുമായി മൂന്നാമതായി. ഇതോടെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെതന്നെ 69.23 പോയിന്റ് ശതമാനമുള്ള ആസ്ട്രേലിയ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി. എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ആറ് വിജയങ്ങളുമായി 75 ശതമാനം പോയിന്റുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു.
ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ നിലവിലെ സൈക്കിളിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇനി ആറ് മത്സരങ്ങളാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. നവംബർ 27ന് ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന് പുറമെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകളും കളിക്കാനുണ്ട്.
ഈ ആറ് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ പോയിന്റ് ശതമാനം 66.67 ആയി ഉയരും. എന്നാൽ, നിലവിൽ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെയും ആസ്ട്രേലിയയുടെയും ന്യൂസീലൻഡിന്റെയും പ്രകടനവും ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനൽ സാധ്യതകളിൽ നിർണായകമാകും. ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്ന ടീമുകളാണ് 2027 ജൂണിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടുക. അതിനാൽ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ജയിച്ചാലും ഇന്ത്യക്ക് ഫൈനൽ പ്രവേശനം ഉറപ്പാണെന്ന് പറയാനാവില്ല.
വെല്ലിങ്ടണിൽ വിജയത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അവസരം മുതലാക്കാനാകാതിരുന്നതാണ് ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഒമ്പതിന് 720 റൺസെടുത്ത് ഡിക്ലയർ ചെയ്ത ഇന്ത്യ 352 റൺസിന്റെ ലീഡ് നേടിയിരുന്നു. അഞ്ചാം ദിനം എട്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയാൽ ഇന്നിങ്സ് വിജയം സ്വന്തമാക്കാമെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ശുഭ്മൻ ഗില്ലും സംഘവും.
എന്നാൽ, ഡാരിൽ മിച്ചലും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സും നടത്തിയ പ്രതിരോധം ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചു. 186 പന്തിൽ 49 റൺസുമായി മിച്ചലും 126 പന്തിൽ 26 റൺസുമായി ഫിലിപ്സും പുറത്താകാതെ നിന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ന്യൂസീലൻഡ് അഞ്ചിന് 239 എന്ന നിലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇരുടീമുകളും സമനിലക്ക് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.