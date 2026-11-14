വനിതക്രിക്കറ്റിൽ കുതിപ്പ് തുടർന്ന് വയനാടൻ താരങ്ങൾ

വനിതക്രിക്കറ്റിൽ കുതിപ്പ് തുടർന്ന് വയനാടൻ താരങ്ങൾtext_fields
കൽപറ്റ: ക്രിക്കറ്റ് ദേശീയ ടീമിലും കേരള ടീമിലും കളിമികവുമായി നായികമാരാവുകയാണ് വയനാട്ടിൽനിന്നുള്ള വനിത ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ. ഇംഗ്ലണ്ട് വനിത എ ടീമിനെതിരായ ചതുർദിന മത്സരത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ എ ടീമിനെ നയിക്കുന്നത് വയനാടിന്റെ അഭിമാനമായ മിന്നുമണി. ഇംഗ്ലണ്ട് എ ടീമിനെതിരായ ഏകദിന ട്വന്റി 20 പരമ്പരകൾക്കുള്ള ടീമിൽ മിന്നുമണി വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാണ്. ഒരു ടെസ്റ്റും മൂന്നുവീതം ഏകദിന-ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് എ ടീമിനെതിരെ കളിക്കുന്നത്. മുംബൈയിലും പൂനെയിലുമാണ് മത്സരങ്ങൾ.
ട്വന്റി20 പരമ്പര 30ന് ആരംഭിക്കും. ഏകദിന പരമ്പര ഡിസംബർ എട്ടിനും ആരംഭിക്കും. ചതുർദിന മത്സരം ഡിസംബർ 18നാണ് തുടങ്ങുക. മുംബൈയാണ് വേദി. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിനെതിരായ അവസാന ഏകദിനത്തിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് മിന്നുമണി കാഴ്ചവെച്ചത്. മറ്റൊരു അഭിമാനവും വയനാട്ടുകാർക്കുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച മുതൽ 21വരെ റായ്പുരിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ ടൂർണമെന്റിനുള്ള അണ്ടർ 23 കേരള ടീമിനെ ഇന്ത്യൻ താരം വി.ജെ. ജോഷിതയാണ് നയിക്കുന്നത്. അണ്ടർ 23 കേരള ടീമിൽ ജോഷിതക്ക് പുറമേ വയനാട്ടിൽനിന്നുള്ള നിയ നസ്നീൻ, അലീന ഷിബു എന്നിവരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അണ്ടർ 19 വനിത ലോകകപ്പും ഏഷ്യാ കപ്പും നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമുകളിൽ ജോഷിത അംഗമായിരുന്നു.
വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളുരുവിനായും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. കേരള അണ്ടർ 19 ടീമിന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റനുമായിരുന്നു. മികച്ച ഓൾറൗണ്ടറാണ് നിയ നസ്നീൻ. സീനിയർ വിമൻസ് ഇന്റർ സോണൽ ട്വന്റി20 ട്രോഫിക്കുള്ള സൗത്ത് സോൺ ടീമിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് അണ്ടർ 23 ടീമിലും അവസരം ലഭിച്ചത്. കൃഷ്ണഗിരി ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലെ താരമാണ് കേരള അണ്ടർ 19 ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന അലീന ഷിബു. പിങ്ക് ട്വന്റി20 ചാലഞ്ചേഴ്സ് ടൂർണമെന്റിൽ പേൾ ടീമിനായി എട്ട് മത്സര ങ്ങളിൽനിന്ന് അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിരുന്നു.