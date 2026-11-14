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    വനിതക്രിക്കറ്റിൽ കുതിപ്പ് തുടർന്ന് വയനാടൻ താരങ്ങൾ

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    ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ​തി​രാ​യ ച​തു​ർ​ദി​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ ​ടീ​മി​നെ മി​ന്നു​മ​ണി ന​യി​ക്കും, ദേ​ശീ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നു​ള്ള അ​ണ്ട​ർ 23 കേ​ര​ള ടീ​മി​നെ വി.​ജെ. ജോ​ഷി​ത ന​യി​ക്കും
    വനിതക്രിക്കറ്റിൽ കുതിപ്പ് തുടർന്ന് വയനാടൻ താരങ്ങൾ
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    മി​ന്നു​മ​ണി, ജോ​ഷി​ത, നി​യ ന​സ്‍ലി​ൻ, അ​ലീ​ന ഷി​ബു

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ക്രി​ക്ക​റ്റ് ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ലും കേ​ര​ള ടീ​മി​ലും ക​ളി​മി​ക​വു​മാ​യി നാ​യി​ക​മാ​രാ​വു​ക​യാ​ണ് വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് വ​നി​ത എ ​ടീ​മി​നെ​തി​രാ​യ ച​തു​ർ​ദി​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ ​ടീ​മി​നെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ മി​ന്നു​മ​ണി. ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് എ ​ടീ​മി​നെ​തി​രാ​യ ഏ​ക​ദി​ന ട്വ​ന്റി 20 പ​ര​മ്പ​ര​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ടീ​മി​ൽ മി​ന്നു​മ​ണി വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​ണ്. ഒ​രു ടെ​സ്‌​റ്റും മൂ​ന്നു​വീ​തം ഏ​ക​ദി​ന-​ട്വ​ന്റി 20 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് എ ​ടീ​മി​നെ​തി​രെ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. മും​ബൈ​യി​ലും പൂ​നെ​യി​ലു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    ട്വ​ന്റി20 പ​ര​മ്പ​ര 30ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ടി​നും ആ​രം​ഭി​ക്കും. ച​തു​ർ​ദി​ന മ​ത്സ​രം ഡി​സം​ബ​ർ 18നാ​ണ് തു​ട​ങ്ങു​ക. മും​ബൈ​യാ​ണ് വേ​ദി. ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ടീ​മി​നെ​തി​രാ​യ അ​വ​സാ​ന ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് മി​ന്നു​മ​ണി കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. മ​റ്റൊ​രു അ​ഭി​മാ​ന​വും വ​യ​നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കു​ണ്ട്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ 21വ​രെ റാ​യ്‌​പു​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നു​ള്ള അ​ണ്ട​ർ 23 കേ​ര​ള ടീ​മി​നെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം വി.​ജെ. ജോ​ഷി​ത​യാ​ണ് ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ണ്ട​ർ 23 കേ​ര​ള ടീ​മി​ൽ ജോ​ഷി​ത​ക്ക് പു​റ​മേ വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​യ ന​സ്ന‌ീ​ൻ, അ​ലീ​ന ഷി​ബു എ​ന്നി​വ​രും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. അ​ണ്ട​ർ 19 വ​നി​ത ലോ​ക​ക​പ്പും ഏ​ഷ്യാ ക​പ്പും നേ​ടി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മു​ക​ളി​ൽ ജോ​ഷി​ത അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​നി​താ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ റോ​യ​ൽ ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബം​ഗ​ളു​രു​വി​നാ​യും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു. കേ​ര​ള അ​ണ്ട​ർ 19 ടീ​മി​ന്റെ മു​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു. മി​ക​ച്ച ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​റാ​ണ് നി​യ ന​സ്നീ​ൻ. സീ​നി​യ​ർ വി​മ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ സോ​ണ​ൽ ട്വ​ന്റി20 ട്രോ​ഫി​ക്കു​ള്ള സൗ​ത്ത് സോ​ൺ ടീ​മി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് അ​ണ്ട​ർ 23 ടീ​മി​ലും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. കൃ​ഷ്ണ​ഗി​രി ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ താ​ര​മാ​ണ് കേ​ര​ള അ​ണ്ട​ർ 19 ടീ​മി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ലീ​ന ഷി​ബു. പി​ങ്ക് ട്വ​ന്റി20 ചാ​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പേ​ൾ ടീ​മി​നാ​യി എ​ട്ട് മ​ത്സ​ര ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Wayanad Women Cricketers Lead India A and Kerala Teams
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