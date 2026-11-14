സച്ചിന്റെ മോശം റെക്കോഡിനൊപ്പം വിരാട് കോഹ്ലിയും; ഏകദിനത്തിൽ കൂടുതൽ തവണ പൂജ്യത്തിന് പുറത്താകുന്ന ഇന്ത്യൻ താരംtext_fields
മൗണ്ട് മൗംഗനൂയി: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ നാലാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ കനത്ത തോൽവിയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. 334 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം 26.4 ഓവറിൽ വെറും 89 റൺസിന് പുറത്താവുകയുണ്ടായി. 244 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ തോൽവിയാണ് സന്ദർശകർ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. മത്സരത്തിൽ റൺസൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്തായതോടെ ഇതിഹാതാരം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ ഒരു മോശം റെക്കോർഡിനൊപ്പം മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോഹ്ലിയും എത്തി.
ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായ താരമെന്ന സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം വിരാട് കോഹ്ലിയും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇരുതാരങ്ങളും 20 തവണയാണ് ഏകദിനത്തിൽ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായത്. എന്നാൽ സച്ചിൻ 463 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയതെങ്കിൽ, കോഹ്ലി വെറും 321 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം എത്തിയത്. 334 റൺസ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വൻ ആഘാതമേറ്റു. ന്യൂസിലൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ബോളർ മാറ്റ് ഹെൻറിയുടെ മികച്ച പന്തേറിൽ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ മൂന്ന് മുൻനിര ബാറ്റ്സ്മാൻമാരാണ് പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായത്.
നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ രോഹിത് ശർമ്മ ഗോൾഡൻ ഡക്കായി മടങ്ങി. അഞ്ചാം പന്തിൽ വിരാട് കോഹ്ലിയെ (4 പന്തിൽ 0) ഹെൻറി ക്ലീൻ ബൗൾഡ് ചെയ്തു. ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും എൽ.ബി.ഡബ്ല്യുവിൽ കുടുങ്ങി. ഒരു ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 0 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഏകദിന ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു റൺസ് പോലും എടുക്കാതെ ആദ്യ ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ആദ്യമായാണ്.
തുടക്കത്തിലെ വൻ തിരിച്ചടിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ഇന്ത്യൻ നിരക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് (5) പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തായി. തുടർന്ന് ഇഷാൻ കിഷനും (27) അക്സർ പട്ടേലും (21) ചേർന്ന് അല്പമെങ്കിലും ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടത്തിയെങ്കിലും ആ കൂട്ടുകെട്ട് നീണ്ടുനിന്നില്ല. നമൻ ധീർ 21 റൺസ് നേടി. ഒടുവിൽ 26.4 ഓവറിൽ 89 റൺസിന് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിച്ചു. കരിയറിലെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത മാറ്റ് ഹെൻറി 27 റൺസ് വഴങ്ങി 6 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിലൻഡ് 50 ഓവറിൽ 10 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 333 റൺസ് നേടി. സെഞ്ച്വറി നേടിയ വില്ല് യംഗ് ആണ് കിവീസിനെ വലിയ സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. ടിം സീഫർട്ട് (58), ഫിൻ അലൻ (41) എന്നിവരും മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും 2-1 എന്ന നിലയിൽ മുന്നിലാണെങ്കിലും, ഈ വൻ പരാജയം ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരം ഞായറാഴ്ച നടക്കും. സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഏകദിന പരമ്പര ഇതുവരെ തോറ്റിട്ടില്ലെന്ന കിവീസിന്റെ റെക്കോഡും ഈ വിജയവും വരും മത്സരങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.