പണത്തിനല്ല, രാജ്യത്തിന് മുൻഗണന; ഐ.പി.എല്ലിൽനിന്ന് ട്രാവിസ് ഹെഡ് വിട്ടുനിൽക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്text_fields
ഹൈദരാബാദ്: ഐ.പി.എൽ 2027 സീസണിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഓപണർ ട്രാവിസ് ഹെഡ് കളിക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ആസ്ട്രേലിയൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ തിരക്കേറിയ മത്സരക്രമവും ജോലിഭാരവും കണക്കിലെടുത്ത് ഐ.പി.എല്ലിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഹെഡ് ടീം മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിച്ചതായി ഇ.എസ്.പി.എൻ ക്രിക്ക്ഇൻഫോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ അഭിഷേക് ശർമയും ട്രാവിസ് ഹെഡും ചേർന്നുള്ള വെടിക്കെട്ട് ഓപണിങ് കൂട്ടുകെട്ട് അടുത്ത സീസണിൽ ഹൈദരാബാദിന് നഷ്ടമാകും.
ആസ്ട്രേലിയയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനാണ് ഹെഡിന്റെ തീരുമാനം. 2027ൽ 20 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് ആസ്ട്രേലിയയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ജൂണിൽ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ കളിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ജൂൺ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെ ആഷസ് പരമ്പരയും ഒക്ടോബർ-നവംബറിൽ ഏകദിന ലോകകപ്പും നടക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താരങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ ചില കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്ന് ആസ്ട്രേലിയൻ പരിശീലകൻ ആൻഡ്രൂ മക്ഡൊണാൾഡ് ആഗസ്റ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഹെഡിന്റെ പിന്മാറ്റം ഹൈദരാബാദിന്റെ ബാറ്റിങ് കരുത്തിനെ ബാധിക്കുമെങ്കിലും താരലേലത്തിൽ കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കാൻ ടീമിന് അവസരമൊരുങ്ങും. 2025ലെ മെഗാ ലേലത്തിന് മുമ്പ് 14 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഹെഡിനെ ഹൈദരാബാദ് നിലനിർത്തിയത്. താരത്തെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഐ.പി.എല്ലിന്റെ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ ഈ തുക ലേലത്തിനുള്ള ടീമിന്റെ പണശേഖരത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കും. ഡിസംബർ 16ന് ഗോവയിലാണ് താരലേലം നടക്കുക.
2024ലെ ലേലത്തിൽ 6.8 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഹൈദരാബാദ് ഹെഡിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യ സീസണിൽതന്നെ 567 റൺസുമായി ടീമിന്റെ ഫൈനൽ പ്രവേശനത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. എന്നാൽ, ഫൈനലിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു. 2025ൽ 374 റൺസും 2026ൽ 410 റൺസും ഹെഡ് നേടി. ഈ രണ്ട് സീസണുകളിലും 160ന് മുകളിലായിരുന്നു സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്.
അഭിഷേക് ശർമയ്ക്കൊപ്പം പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ അതിവേഗം റൺസ് കണ്ടെത്തിയ ഹെഡ്, ഹൈദരാബാദിന്റെ ആക്രമണോത്സുക ബാറ്റിങ് ശൈലിയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായിരുന്നു. ആരാധകർക്കിടയിൽ 'ട്രാവിഷേക്' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സഖ്യം പിരിയുന്നതോടെ പുതിയ ഓപണിങ് കൂട്ടുകെട്ടിനെ കണ്ടെത്തേണ്ടിവരും.