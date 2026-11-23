തിലകിന്റെ സെഞ്ച്വറിക്കും ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല; പാകിസ്താനോട് 48 റൺസിന്റെ തോൽവിtext_fields
ദോഹ: റൈസിങ് സ്റ്റാർസ് ഏഷ്യാകപ്പിൽ പാകിസ്താനെതിരായ മത്സരത്തിൽ സെഞ്ച്വറി നേടിയിട്ടും ഇന്ത്യ എ ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാനാകാതെ ക്യാപ്റ്റൻ തിലക് വർമ. 314 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ 49.1 ഓവറിൽ 265 റൺസിന് പുറത്തായി. 48 റൺസിനാണ് പാകിസ്താൻ എ ടീമിന്റെ വിജയം. 149 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 100 റൺസെടുത്ത തിലകിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്ക് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ വേഗം കുറച്ചപ്പോൾ, മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ അഭിഷേക് ശർമയുടെയും ഷഹബാസ് അഹമ്മദിന്റെയും ഇന്നിങ്സുകളും പാഴായി.
തുടക്കത്തിൽ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായതോടെ പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയാണ് തിലക് ബാറ്റ് വീശിയത്. എന്നാൽ, മറുവശത്ത് അഭിഷേക് ശർമ ആക്രമിച്ചുകളിച്ചിട്ടും റൺനിരക്ക് ഉയർത്താൻ തിലകിനായില്ല. അർധ സെഞ്ചറി പൂർത്തിയാക്കാൻ 95 പന്തുകളാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ നേരിട്ടത്. അവസാന ഓവറുകളിൽ സെഞ്ചറി തികച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും വിജയം ഇന്ത്യയുടെ കൈയെത്തുംദൂരത്തുനിന്ന് അകന്നിരുന്നു.
26 റൺസിനിടെ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെയും (11) ആയുഷ് ബദോനിയെയും (0) നഷ്ടമായ ഇന്ത്യയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചത് അഭിഷേകിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങായിരുന്നു. 42 പന്തിൽ 70 റൺസെടുത്ത അഭിഷേക് സ്കോർ 93ൽ നിൽക്കെ ഹസൻ നവാസിന്റെ പന്തിൽ അബ്ദുൽ സമദിന് ക്യാച്ച് നൽകി മടങ്ങി. അഭിഷേകിന്റെ പുറത്താകലിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ മധ്യനിരയും തകർന്നു. റിങ്കു സിങ് (6), സൂര്യാൻഷ് ഷെഡ്ഗെ (3), കുമാർ കുശാഗ്ര (2) എന്നിവർക്ക് കാര്യമായ സംഭാവന നൽകാനായില്ല. റിങ്കുവിനെയും ഷെഡ്ഗെയെയും പുറത്താക്കിയ ഹസൻ നവാസ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്മർദം വർധിപ്പിച്ചു.
തുടർന്ന് തിലകിന് കൂട്ടായി ഷഹബാസ് അഹമ്മദ് എത്തിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന് വീണ്ടും ജീവൻവെച്ചത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് 112 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. 49 പന്തിൽ 56 റൺസെടുത്ത ഷഹബാസ് ബൗണ്ടറികളിലൂടെ സ്കോറിങ് വേഗം കൂട്ടി. എന്നാൽ, ടീം സ്കോർ 241ൽ നിൽക്കെ ഷഹബാസിനെ അലി റാസ പുറത്താക്കിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് തിരിച്ചടിയേറ്റു.
പിന്നാലെയെത്തിയ വിപ്രജ് നിഗവും ഹർഷിത് റാണയും റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ മടങ്ങി. അവസാന നാല് ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കെ ജയിക്കാൻ 57 റൺസായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്. തിലക് സെഞ്ചറി പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും അവസാന ബാറ്ററായും പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന് തിരശ്ശീല വീണു. പാകിസ്താനുവേണ്ടി ഹസൻ നവാസും അലി റാസയും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത പാകിസ്താൻ 49.2 ഓവറിൽ 313 റൺസാണ് നേടിയത്. 82 പന്തിൽ 79 റൺസെടുത്ത ഹസൻ നവാസാണ് ടോപ് സ്കോറർ. മാസ് സദാഖത്ത് 63 പന്തിൽ 59 റൺസും ഫർഹാൻ യൂസഫ് 48 പന്തിൽ 56 റൺസും നേടി.
ഓപ്പണർമാരായ ഷമിൽ ഹുസൈനും മാസ് സദാഖത്തും ചേർന്ന് ആദ്യ വിക്കറ്റിൽ 66 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 23 പന്തിൽ 33 റൺസെടുത്ത ഷമിലിനെ ആയുഷ് ബദോനി പുറത്താക്കിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ വിക്കറ്റ് ലഭിച്ചത്. പിന്നാലെ റൊഹെയ്ൽ നസീറിനെ ഹർഷിത് റാണയും മടക്കി. എന്നാൽ, സദാഖത്തിനൊപ്പം ഹസൻ നവാസ് ക്രീസിൽ ഉറച്ചതോടെ പാകിസ്താൻ മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് നീങ്ങി. മധ്യനിരയിൽ ഫർഹാൻ യൂസഫും തിളങ്ങി. അബ്ദുൽ സമദ് 28 റൺസും മുഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ 23 റൺസും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബാറ്റിങ്ങിൽ 79 റൺസും ബൗളിങ്ങിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റും നേടിയ ഹസൻ നവാസിന്റെ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനമാണ് പാകിസ്താന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായത്.