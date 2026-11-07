ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതി 242 റൺസ്! ബംഗ്ലാദേശിന്റെ റെക്കോഡ് പുസ്തകം തിരുത്തി തൗഹിദ് ഹൃദോയ്

ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതി 242 റൺസ്! ബംഗ്ലാദേശിന്റെ റെക്കോഡ് പുസ്തകം തിരുത്തി തൗഹിദ് ഹൃദോയ്text_fields
ധാക്ക: അതൊരു ഒന്നൊന്നര ബാറ്റിങ്ങായിരുന്നു. ഒരറ്റത്ത് വിക്കറ്റുകൾ ഒന്നൊന്നായി വീണുകൊണ്ടിരുന്നു. കൂടെ ഇറങ്ങിയവരും പിന്നാലെ വന്നവരുമെല്ലാം അധികനേരം ക്രീസിൽ നിൽക്കാതെ മടങ്ങി. പക്ഷേ, എതിർ ബൗളർമാർക്ക് മുന്നിൽ പതറാതെ പാറപോലെ ഉറച്ചുനിന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ തൗഹിദ് ഹൃദോയ്. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ താരം പുറത്താകാതെ നേടിയ 242 റൺസ് വെറുമൊരു ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയല്ല, ബംഗ്ലാദേശ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം കൂടിയാണ്.ധാക്കയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നാലാമനായി ബാറ്റിങ്ങിനെത്തിയ ഹൃദോയ്, ടീമിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വലിയ സംഭാവന നൽകാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്നിങ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തത്. താരത്തിന്റെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 386 റൺസിലെത്തി. ടീമിലെ മറ്റൊരു ബാറ്റർക്കും അർധസെഞ്ചുറി പോലും നേടാനായില്ലെന്നത് ഈ പ്രകടനത്തിന്റെ തിളക്കം വർധിപ്പിക്കുന്നു.22 ഫോറുകളും 11 സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഹൃദോയ്യുടെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്സ്. പ്രതിരോധത്തിലും ആക്രമണത്തിലും ഒരുപോലെ മികവ് പുലർത്തിയ താരം, വിക്കറ്റുകൾ വീഴുമ്പോഴും സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങാതെ സ്കോർ ഉയർത്തി.
ബംഗ്ലാദേശിന്റെ റെക്കോഡ് ഇനി ഹൃദോയ്ക്ക്
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് ബാറ്റർ നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറാണ് ഹൃദോയ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 219 റൺസുമായി ഇതുവരെ റെക്കോഡ് കൈവശംവെച്ചിരുന്ന മുഷ്ഫിഖർ റഹീമിനെയാണ് താരം മറികടന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിനായി ടെസ്റ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടുന്ന നാലാമത്തെ ബാറ്ററെന്ന നേട്ടവും ഇതോടെ ഹൃദോയ് സ്വന്തമാക്കി. മുഷ്ഫിഖർ റഹീം, ഷാക്കിബ് അൽ ഹസൻ, തമീം ഇഖ്ബാൽ എന്നിവരാണ് നേരത്തേ ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയവർ.
സിക്സറുകളുടെ എണ്ണത്തിലും മുന്നിൽ
ഒരിന്നിങ്സിൽ 11 സിക്സറുകൾ പറത്തിയതോടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് താരം നേടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകളെന്ന റെക്കോഡും ഹൃദോയ്ക്ക് സ്വന്തം. ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടിയവരുടെ പട്ടികയിൽ ഇനി ഒരു സിക്സർ മാത്രം അകലെയാണ് താരം.ഒരു ഇന്നിങ്സിൽ 12 സിക്സറുകൾ വീതം നേടിയ വസിം അക്രവും യശസ്വി ജയ്സ്വാളുമാണ് ഈ റെക്കോഡിന്റെ തലപ്പത്ത്. 1996-ൽ സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു അക്രത്തിന്റെ നേട്ടം. 2024-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയാണ് ജയ്സ്വാൾ 12 സിക്സറുകൾ നേടിയത്.
കന്നി സെഞ്ചുറി തന്നെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയായി!
ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി തന്നെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ആദ്യ ബംഗ്ലാദേശ് ബാറ്ററെന്ന നേട്ടവും ഹൃദോയ് സ്വന്തമാക്കി. ഇതിന് മുമ്പ് ബംഗ്ലാദേശിനായി ഒരു ഇന്നിങ്സിൽ നേടിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ 181 റൺസായിരുന്നു. മൊമിനുൾ ഹഖിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഈ റെക്കോഡ്.
മറ്റൊരു കൗതുകകരമായ കണക്കും ഈ ഇന്നിങ്സിനുണ്ട്. ടീമിലെ മറ്റൊരു ബാറ്റർക്കും അർധസെഞ്ചുറി നേടാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഹൃദോയ് നേടിയ 242 റൺസ്, ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ സമാന ഇന്നിങ്സുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിഗത സ്കോറാണ്. 1974-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഡെന്നിസ് അമിസ് നേടിയ 262 റൺസാണ് ഈ പട്ടികയിൽ മുന്നിലുള്ളത്.