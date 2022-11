ഈ ലോകകപ്പിലും തകർക്കപ്പെടാതെ ആ അഞ്ചു റെക്കോഡുകൾ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് സിഡ്നി: കുട്ടിക്രിക്കറ്റിന്റെ ഉത്സവമാണ് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ്. 2007ൽ ആദ്യ ലോകമാമാങ്കത്തിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വേദിയായ അന്നു മുതൽ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് ട്വന്റി20 ഹരമാണ്. 15 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ആദ്യ ടൂർണമെന്റിൽ എണ്ണമറ്റ റെക്കോഡുകൾ പിറന്നിരുന്നു. അതിലേറെയും അതിവേഗമോ വൈകിയോ തിരുത്ത​പ്പെട്ടു. ഓസീസ് മണ്ണിൽ വീണ്ടും ക്രിക്കറ്റ് ആവേശം വാനോളം ഉയർന്നുനിൽക്കുമ്പോൾ തിരുത്തപ്പെടാൻ കാത്ത് ചില റെക്കോഡുകൾ കൂടിയുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് പരിചയപ്പെടാം: 1. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടീം സ്കോർ ആദ്യ ലോകകപ്പിലെ എട്ടാം മത്സരത്തിൽ കെനിയക്കെതിരെ ബാറ്റു ചെയ്ത ശ്രീലങ്ക ഉയർത്തിയത് 260 എന്ന റൺമല. 44 പന്തിൽ 88 അടിച്ച് സനത് ജയസൂര്യയായിരുന്നു ലങ്കൻ ആക്രമണത്തിനായി മുന്നിൽ ബാറ്റുപിടിച്ചത്. 11 ഫോറും നാലു സിക്സറും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ജയസൂര്യയുടെ ഇന്നിങ്സ്. ജയവർധനെ 27 പന്തിൽ 65 അടിച്ചുകൂട്ടിയപ്പോൾ 13 മാത്രം നേരിട്ട് ജഹാൻ മുബാറക് 46 റൺസും നേടി. തോമസ് ഒഡോയോ അടക്കം എല്ലാ കെനിയൻ ബൗളർമാരും നന്നായി തല്ലുകൊണ്ടു. ഇത്രയും ഉയർന്ന സ്കോർ പിന്നീട് ഒരു ടീമും അടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല. 2. കൂറ്റൻ തോൽവി അതേ കളിയിൽ ശ്രീലങ്ക ഒരു റെക്കോഡ് കുറിച്ചപ്പോൾ മറുവശത്ത്, കെനിയയും തങ്ങളുടെതായ റെക്കോഡിട്ടിരുന്നു. അതുപക്ഷേ, ഏറ്റവും കനത്ത തോൽവിയുടെ പേരിലായിരുന്നു- 172 റൺസിന്. റൺ പരിഗണിച്ചാൽ ഇതാണ് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും വലിയ തോൽവി. ലങ്ക ഉയർത്തിയ വൻ മാർജിൻ കണ്ട് ഭയന്നുപോയ ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ ടീമിലെ ഒരു ബാറ്റർ പോലും പിടിച്ചുനിന്നില്ല. അതോടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തോൽവികളിലൊന്നായി കെനിയൻ വിധി. 3. അതിവേഗ ഫിഫ്റ്റി 3. അതിവേഗ ഫിഫ്റ്റി ക്രിക്കറ്റിലെ രണ്ട് പവർഹൗസുകൾ തമ്മിലാകുമ്പോൾ പോരാട്ടത്തിന് ഉശിരേറുക സ്വാഭാവികം. അന്ന് ദർബനിൽ ഇരു ടീമുകളും മുഖാമുഖം നിന്ന കളിയിൽ യുവരാജ് സിങ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഹീറോ. 17ാം ഓവറിൽ ടീം സ്കോർ 158ൽ നിൽക്കെ മൈതാനത്തെത്തിയ താരം പിന്നീടങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞാടുകയായിരുന്നു. 12 പന്തിലായിരുന്നു യുവരാജ് ഫിഫ്റ്റി തികച്ചത്. സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡിനെ ഒരോവറിൽ ആറു സിക്സറിന് പറത്തിയ അതേ കളിയിൽ മൊത്തം 16 പന്ത് നേരിട്ട് താരം കുറിച്ചത് 58 റൺസ്. 20 ഓവറിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 218ലെത്തുകയും ചെയ്തു. 4. ഉയർന്ന അഞ്ചാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ട് ടൂർണമെന്റിലെ 18ാം മത്സരം പാകിസ്താനും ആസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലായിരുന്നു. ഏറ്റവും കരുത്തരായ കംഗാരുക്കൾക്കെതിരായതിനാൽ പാകിസ്താന് സാധ്യത പട്ടികയിൽ ഇടം എവിടെയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ആസ്​ട്രേലിയ 165 റൺസെടുത്ത കളിയിൽ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പാകിസ്താൻ 6.4 ഓവറിൽ 46 റൺസിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് നാലു വിലപ്പെട്ട വിക്കറ്റ് വീണിരുന്നു. പിന്നീട് ഒത്തുചേർന്ന ക്യാപ്റ്റൻ മിസ്ബാഹുൽ ഹഖും ശുഐബ് മാലികും ചേർന്ന് പടുത്തുയർത്തിയ അഞ്ചാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ട് ചരിത്രം മാറ്റിക്കുറിച്ചു. ഇരുവരും ചേർന്ന് 119 റൺസ് അടിച്ചെടുത്ത് ടീമിന് ആധികാരിക ജയം നൽകുകയും ചെയ്തു. എക്സ്ട്രാ റൺസിലും റെക്കോഡ് എക്സ്ട്രാ റൺസിലും റെക്കോഡ് അഭിമാനം നൽകുന്നതാകും മിക്ക റെക്കോഡുകളുമെങ്കിലും ചിലത് ഏതു ടീമിനെയും വേട്ടയാടാൻ പോന്നതാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ മണ്ണിൽ അന്ന് വിൻഡീസാണ് നാണംകെട്ട ഒരു റെക്കോഡ് സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത്. 205 റൺസ് എടുത്ത് വിൻഡീസ് ബാറ്റർമാർ എതിരാളികളെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിട്ടും ബൗള​ർമാർ വിട്ടുനൽകിയത് 28 എക്സ്ട്രാ റണ്ണുകൾ. അതിൽ 23ഉം വൈഡും. ഇത് അവസരമാക്കിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 17.4 ഓവറിൽ ലക്ഷ്യം കാണുകയും ചെയ്തു. Show Full Article

News Summary -

T20 World Cup 2022: Five records that still stand tall since the 2007 edition