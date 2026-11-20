'പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച്ചയോടെ എന്റെ ഭാഗ്യം തെളിഞ്ഞു'; ഫോമിലേക്കുയർന്നതിന് പിന്നാലെ സൂര്യകുമാർ യാദവ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച തനിക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നതായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സൂര്യകുമാർ യാദവ്. ബാറ്റിങ്ങിൽ മോശം ഫോമിലൂടെ കടന്നുപോയിരുന്ന താൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടതിനുശേഷം വീണ്ടും റൺസ് നേടിത്തുടങ്ങിയെന്ന് സൂര്യകുമാർ പറഞ്ഞു. നവംബർ ആറിന് കുടുംബത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന സി.എൻ.എൻ ന്യൂസ്18 ഇന്ത്യൻ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരച്ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് താരം അനുഭവം പങ്കുവെച്ചത്. ചടങ്ങിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരവും സൂര്യകുമാറിന് ലഭിച്ചു.
'ആ കൂടിക്കാഴ്ച എനിക്ക് വലിയ ഭാഗ്യമായി മാറിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ വീണ്ടും റൺസ് നേടിത്തുടങ്ങി. അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് മാത്രമേ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കരുതിയത്. എന്നാൽ, എനിക്കും കുടുംബത്തിനുമായി അദ്ദേഹം 40 മുതൽ 45 മിനിറ്റ് വരെ സമയം ചെലവഴിച്ചു. വളരെ മനോഹരമായ അനുഭവമായിരുന്നു അത്' -സൂര്യകുമാർ പറഞ്ഞു.
വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലെ സമ്മർദങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രി എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നതെന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചതായി സൂര്യകുമാർ വെളിപ്പെടുത്തി. 'ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വലിയ സമ്മർദം അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രധാനമന്ത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലെ സമ്മർദം എത്രത്തോളമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം വളരെ നന്നായി മറുപടി നൽകി. ഏറെ സന്തോഷകരമായ സംഭാഷണമായിരുന്നു അത്' -താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായതിനുശേഷം ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനവുമായി തിരിച്ചുവരവിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് 36കാരനായ സൂര്യകുമാർ. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ മുംബൈയെ നയിക്കുന്ന താരം തുടർച്ചയായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ അർധ സെഞ്ചറി നേടിയിരുന്നു.
ഹൈദരാബാദിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 21 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 60 റൺസാണ് സൂര്യകുമാർ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ആറ് ഫോറും അഞ്ച് സിക്സും ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇന്നിങ്സ്. പിന്നാലെ ഗുജറാത്തിനെതിരെ 29 പന്തിൽ 82 റൺസുമായി താരം വീണ്ടും തിളങ്ങി. ഒമ്പത് ഫോറുകളും ഏഴ് സിക്സുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഇന്നിങ്സ്. 199 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന മുംബൈ 15.4 ഓവറിൽ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഗോവക്കെതിരെയും 25 റൺസുമായി സൂര്യകുമാർ മികച്ച ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്തു.
2026ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച നായകനായിരുന്നു സൂര്യകുമാർ. ഒമ്പത് ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 242 റൺസ് നേടിയ താരം അമേരിക്കക്കെതിരെ നിർണായകമായ 84 റൺസും അടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ, പിന്നാലെ നടന്ന ഐ.പി.എല്ലിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനായില്ല. 13 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 269 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടിയത്. ജൂണിൽ സൂര്യകുമാറിനെ മാറ്റി ശ്രേയസ് അയ്യരെ ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിന്റെ നായകനായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.
ദേശീയ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിനൊപ്പം 2027ലെ ഐ.പി.എല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യവും സൂര്യകുമാറിനുണ്ട്. '2027ൽ നടക്കുന്ന അടുത്ത ഐ.പി.എൽ കിരീടം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനുവേണ്ടി നേടണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം' -താരം പറഞ്ഞു. 2018 മുതൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഭാഗമായ സൂര്യകുമാറിനെ 2027 സീസണിലേക്കും ടീം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ തുടരുന്ന മികച്ച പ്രകടനം ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് താരം.