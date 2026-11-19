‘സിറാജ് എന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ, എന്നിട്ടും തഴഞ്ഞതെന്തിന്'? രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഗവാസ്കർtext_fields
വെല്ലിങ്ടൻ: ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ പേസർ മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുൻ നായകൻ സുനിൽ ഗവാസ്കർ. ഇന്ത്യക്കായി പല നിർണായക മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സിറാജിനെ പുറത്തിരുത്തിയതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് ഗവാസ്കർ തുറന്നടിച്ചു. സിറാജിന്റെ ബോളിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതായി തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നും താരത്തെ ഒഴിവാക്കിയത് അമ്പരപ്പിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വ്യാഴാഴ്ച വെല്ലിങ്ടനിലെ ബേസിൻ റിസർവിൽ ആരംഭിച്ച ഒന്നാം ടെസ്റ്റിലാണ് സിറാജിന് അവസരം നിഷേധിച്ചത്. ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ആകാശ് ദീപ്, അംശുൽ കംബോജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നിവരടങ്ങിയ നാലംഗ പേസ് നിരയുമായാണ് ഇന്ത്യ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. വിദേശ പിച്ചുകളിൽ മികച്ച റെക്കോഡുള്ള സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കി താരതമ്യേന പരിചയസമ്പത്ത് കുറഞ്ഞ താരങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിയതാണ് ചർച്ചയായത്.
മത്സരത്തിന് മുമ്പ് സോണി സ്പോർട്സിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ തീരുമാനത്തെ ഗവാസ്കർ ചോദ്യംചെയ്തത്. സിറാജ് ടെസ്റ്റ് ടീമിനൊപ്പം നേരത്തേ ചേരാതിരുന്നതിൽനിന്നുതന്നെ ചില സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ അവസാന ഏകദിനത്തിൽ കളിച്ചതോടെ ടെസ്റ്റിലും സിറാജിന് അവസരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നതെന്നും ഗവാസ്കർ വ്യക്തമാക്കി.
‘സിറാജ് ടെസ്റ്റ് ടീമിനൊപ്പം നേരത്തേ ചേരാതിരുന്നപ്പോൾ ചില സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു. അവസാന ഏകദിനത്തിൽ കളിച്ചതോടെ ടെസ്റ്റിലും അവസരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. എന്നാൽ, ഈ തീരുമാനം അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. സിറാജ് ഇന്ത്യയെ നിരാശപ്പെടുത്തിയതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല’ -ഗവാസ്കർ പറഞ്ഞു.
സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കാൻ മാത്രം താരത്തിന്റെ സമീപകാല പ്രകടനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതായി കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘സിറാജിന്റെ ബോളിങ്ങിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മികച്ച താളത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പന്തെറിയുന്നത്. അടുത്തിടെ കളിച്ച മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം മികച്ച നിലയിലാണെന്നാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതെന്ന് അറിയില്ല. സിറാജിന് പകരം അവസരം ലഭിച്ചവർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’ -ഗവാസ്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിദേശ പിച്ചുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വസ്ത പേസർമാരിലൊരാളാണ് സിറാജ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിൽ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 23 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ താരം പരമ്പരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടിയ ബോളറായിരുന്നു. ഓവലിൽ നടന്ന അവസാന ടെസ്റ്റിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റുകളുമായി ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരമൊരു റെക്കോഡുള്ള താരത്തെ ന്യൂസീലൻഡിലെ പേസർമാർക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയതാണ് വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയത്.
ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരത്തിലും സിറാജ് കളിച്ചിരുന്നു. മൗണ്ട് മൗംഗനൂയിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 50 റൺസ് വഴങ്ങി രണ്ട് വിക്കറ്റുകളാണ് താരം നേടിയത്. എന്നാൽ, ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ സമീപകാല ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ നാല് വിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് സിറാജിന് നേടാനായത്.
കംബോജിനെ പിന്തുണച്ച് സ്കോട്ട് സ്റ്റൈറിസ്
അതേസമയം, സിറാജിന് പകരം അംശുൽ കംബോജിനെ ടീമിലെടുത്ത തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ച് മുൻ ന്യൂസീലൻഡ് ഓൾറൗണ്ടർ സ്കോട്ട് സ്റ്റൈറിസ് രംഗത്തെത്തി. വെല്ലിങ്ടനിലെ പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കംബോജിന്റെ ബോളിങ് ഇന്ത്യക്ക് ഗുണംചെയ്യുമെന്നാണ് സ്റ്റൈറിസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
‘ഓക്ലൻഡിൽ നടന്ന ഏകദിനത്തിൽ കംബോജ് കളിച്ചിരുന്നു. പുറമേ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പന്തെറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. പന്ത് ബാറ്റിൽ ശക്തമായി പതിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബോളിങ്ങാണ് കംബോജിന്റേത്. കൃത്യതയോടെ പന്തെറിയുന്നതിനൊപ്പം ചെറിയ തോതിൽ സീം ചലനവും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. സിറാജിനെക്കാൾ കംബോജിന് മുൻഗണന നൽകാനുള്ള കാരണം ഇതായിരിക്കാം’ -സ്റ്റൈറിസ് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യക്കായി സിറാജ് നൽകിയ സംഭാവനകൾ ചെറുതല്ലെന്നും ടീമിൽ ഇടംനേടാനാകാത്തതിൽ താരം നിരാശനായിരിക്കാമെന്നും സ്റ്റൈറിസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പച്ചപ്പുള്ള വെല്ലിങ്ടൻ പിച്ചിൽ പന്തിന് ചലനം ലഭിക്കുമെന്നും ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ കംബോജ് മികച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പായേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സിറാജിന് പുറമെ പരിചയസമ്പന്നനായ ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജദേജക്കും ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ജദേജക്ക് പകരം വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറിനെയാണ് ഇന്ത്യ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറും നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഈ മാറ്റങ്ങളും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.