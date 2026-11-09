ടെസ്റ്റ് നായികയായും സ്മൃതി മന്ദാന, ജെമീമ തിരിച്ചെത്തി; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ

ടെസ്റ്റ് നായികയായും സ്മൃതി മന്ദാന, ജെമീമ തിരിച്ചെത്തി; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യtext_fields
മുംബൈ: ഹർമൻപ്രീത് കൗറിലിൽ നിന്ന് നായകസ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത ശേഷം ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ടെസ്റ്റ് നായികയായും സ്മൃതി മന്ദാന. ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ സമ്പൂർണ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ബി.സി.സി.ഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പര്യടനത്തിലെ ഏക ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലൂടെ സ്മൃതി മന്ദാന ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും.
പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് ഏഷ്യ കപ്പ്, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, സിംബാബ്വെ പരമ്പര എന്നിവ നഷ്ടമായ സൂപ്പർ താരം ജെമീമ റോഡ്രിഗ്സ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയെന്നതാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന ഫോർമാറ്റുകളിൽ ദീപ്തി ശർമ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാകുമ്പോൾ ടി20 പരമ്പരയിൽ ഷെഫാലി വർമയാകും സ്മൃതിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി. അസം താരം ജിന്തിമണി കലിത ആദ്യമായി ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ഇടം നേടി.
സ്വന്തം മണ്ണിൽ സിംബാബ്വെക്കെതിരായ ഏകദിന, ടി20 പരമ്പരകൾ തൂത്തുവാരിയാണ് സ്മൃതി ക്യാപ്റ്റൻസി യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ജനുവരിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന വനിതാ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്ക് മുന്നോടിയായി ഈ ഫോം തുടരാനാവും ടീമിന്റെ ശ്രമം. ഡിസംബർ 9 മുതൽ 30 വരെ നീളുന്ന പര്യടനത്തിൽ ഒരു ടെസ്റ്റും മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും മൂന്ന് ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണുള്ളത്.
ഇന്ത്യൻ ടീം:
ടെസ്റ്റ് ടീം:
സ്മൃതി മന്ദാന (ക്യാപ്റ്റൻ), ഷെഫാലി വർമ, പ്രതിക റാവൽ, ഹർമൻപ്രീത് കൗർ, ജെമീമ റോഡ്രിഗ്സ്, ഹർലീൻ ദേവോൾ, റിച്ച ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), യാസ്തിക ഭാട്ടിയ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ദീപ്തി ശർമ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ശ്രീ ചരണി, സ്നേഹ് റാണ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, നന്ദിനി ശർമ, ജിന്തിമണി കലിത, സയാലി സത്ഘരെ.
ഏകദിന ടീം:
സ്മൃതി മന്ദാന (ക്യാപ്റ്റൻ), ഷെഫാലി വർമ, പ്രതിക റാവൽ, ഹർമൻപ്രീത് കൗർ, ജെമീമ റോഡ്രിഗ്സ്, ഹർലീൻ ദേവോൾ, റിച്ച ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), യാസ്തിക ഭാട്ടിയ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ദീപ്തി ശർമ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ശ്രീ ചരണി, വൈഷ്ണവി ശർമ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, നന്ദിനി ശർമ, ജിന്തിമണി കലിത, സയാലി സത്ഘരെ.
ടി20 ടീം:
സ്മൃതി മന്ദാന (ക്യാപ്റ്റൻ), ഷെഫാലി വർമ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ജെമീമ റോഡ്രിഗ്സ്, ഹർമൻപ്രീത് കൗർ, നിക്കി പ്രസാദ്, റിച്ച ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ജി. കമാലിനി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അനുഷ്ക ശർമ, ദീപ്തി ശർമ, ശ്രീ ചരണി, പ്രേമ റാവത്ത്, അമൻജോത് കൗർ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, നന്ദിനി ശർമ, രേണുക സിങ് ഠാക്കൂർ, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, സയാലി സത്ഘരെ.
മത്സരക്രമം (ഇന്ത്യൻ സമയം):
ഡിസംബർ 9 (ബുധൻ): ടെസ്റ്റ്
ഡിസംബർ 16 (ബുധൻ): ഒന്നാം ഏകദിനം
ഡിസംബർ 19 (ശനി): രണ്ടാം ഏകദിനം
ഡിസംബർ 22 (ചൊവ്വ): മൂന്നാം ഏകദിനം
ഡിസംബർ 26 (ശനി): ഒന്നാം ടി20
ഡിസംബർ 29 (ചൊവ്വ): രണ്ടാം ടി20
ഡിസംബർ 30 (ബുധൻ): മൂന്നാം ടി20