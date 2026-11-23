നിലവിലെ ഫോമാണ് പ്രധാനം; സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ വിശദീകരണവുമായി ഗിൽtext_fields
Shubman Gill Reveals Chat With Mohammed Siraj Before Pacer Was Dropped From 1st Test vs NZനിലവിലെ ഫോം പരിഗണിച്ചാണ് ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ. വെല്ലിംഗ്ടൺ ബേസിൻ റിസർവിലെ മത്സരത്തിന് മുൻപ് തന്നെ സിറാജുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് തീരുമാനത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവെന്നും, ടീമിൽ നിന്ന് മാറ്റുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ഗിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിറാജ് തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണെന്നും കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലം മുതൽ തന്നെ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നവരാണെന്നും സിറാജ് ശക്തമായി തന്നെ തിരിച്ചുവരുമെന്നും ഗിൽ വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ താരങ്ങളും മോശം ഫോമിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. നിലവിലെ ഫോമാണ് ടീമിൽ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന മാനദണ്ഡമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുൻകാല പ്രകടനങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ പേരിന്റെ പേരിൽ സിറാജിനെ അവഗണിച്ചെന്ന കോൺഗ്രസ് എംപി ഇമ്രാൻ മസൂദിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗില്ലിന്റെ വിശദീകരണം. ടീമിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മതപരമായ വിവേചനം നടന്നെന്ന ആരോപണത്തെ ചിലർ പിന്തുണച്ചപ്പോൾ, മറ്റു നേതാക്കൾ ആരോപണം തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
മത്സരത്തിൽ ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ആകാശ് ദീപ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, അൻഷുൽ കാംബോജ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന നാല് പേസർമാരെയാണ് ഇന്ത്യ കളിപ്പിച്ചത്. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പിന്നർ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറും ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. സിറാജിന് പുറമെ സീനിയർ താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കും പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന അവസാന ദിനത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ പോലും വീഴ്ത്താൻ കഴിയാതെ വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒടുവിൽ സമനില കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.