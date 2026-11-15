49 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അതേ ബാറ്റുമായി മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ; ബാല്യകാല ചിത്രം പുനരാവിഷ്കരിച്ച് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ

49 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അതേ ബാറ്റുമായി മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ; ബാല്യകാല ചിത്രം പുനരാവിഷ്കരിച്ച് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർtext_fields
മുംബൈ: പലർക്കും ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് എന്നത് വെറുമൊരു കായിക ഉപകരണം മാത്രമായിരിക്കാം, എന്നാൽ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർക്ക് തന്റെ ആദ്യത്തെ ബാറ്റ് അരനൂറ്റാണ്ടോളം നീളുന്ന ഓർമകളുടെയും പ്രണയത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതിന്റെ 37-ാം വാർഷിക ദിനമായ ഞായറാഴ്ച (നവംബർ 15), തന്റെ ആദ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് കയ്യിലേന്തി നിൽക്കുന്ന ബാല്യകാല ചിത്രവും, 49 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ ബാറ്റുമായി നിൽക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രവും പങ്കുവെച്ച് സച്ചിൻ ആരാധകരുടെ മനം കവർന്നു.
1989 നവംബർ 15-ന് പാകിസ്ഥാനെതിരെ കറാച്ചിയിലായിരുന്നു പതിനാറുകാരനായ സച്ചിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റം. ഈ ചരിത്ര ദിനത്തിലാണ് 53-കാരനായ സച്ചിൻ തന്റെ പഴയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രത്തിന് സമാനമായ പോസിൽ അതേ ചെറിയ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'എക്സി'ൽ പങ്കുവെച്ചത്. 'ആദ്യ ബാറ്റിന്റെ കാര്യമാണ്, 49 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അത് എനിക്കൊപ്പമുണ്ട്!' എന്ന ഹൃദയസ്പർശിയായ അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് സച്ചിൻ ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ആരാധകരുടെ മനം നിറച്ച് സച്ചിന്റെ പോസ്റ്റ്; സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രതികരണങ്ങൾ
പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും തന്റെ ആദ്യ ബാറ്റ് നിധിപോലെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച സച്ചിന്റെ ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള അർപ്പണബോധത്തെ വാഴ്ത്തി നിരവധി ആരാധകരാണ് കമന്റുകളുമായി എത്തിയത്. സച്ചിന്റെ വളർച്ചയെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 'ബേബി ബോയ് ടു ഗോഡ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ്' എന്നായിരുന്നു ഒരു ആരാധകന്റെ കമന്റ്. 'ഏകദേശം അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഈ ബാറ്റ് സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചത് നിങ്ങളുടെ അർപ്പണബോധത്തെയും ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും വ്യക്തമാക്കുന്നു', മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് കുറിച്ചു.
ലോകക്രിക്കറ്റിൽ 100 അന്താരാഷ്ട്ര സെഞ്ച്വറികളും 34,357 റൺസും നേടി റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തപ്പോഴും, തന്റെ യാത്ര തുടങ്ങിയ ഇടത്തെ മറക്കാത്ത സച്ചിന്റെ ഈ പോസ്റ്റ് കായികപ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ തരംഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.