'അവർ ഇന്ത്യയുടെ രത്നങ്ങളാണ്, ആരോടും ഒന്നും തെളിയിക്കേണ്ടതില്ല'; രോഹിത്തിനെയും കോഹ്ലിയെയും പിന്തുണച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സീനിയർ താരങ്ങളായ രോഹിത് ശർമയേയും വിരാട് കോഹ്ലിയെയും ശക്തമായി പിന്തുണച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ അഞ്ജും ചോപ്ര. ഇരുവരും ലോകോത്തര ചാമ്പ്യന്മാരാണെന്നും ആരോടും ഒന്നും തെളിയിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അഞ്ജും ചോപ്ര വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇരുവർക്കും പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനായിരുന്നില്ല. നാല് ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ വെറും 30 റൺസ് മാത്രമാണ് രോഹിത്തിന് നേടാനായത് (ഉയർന്ന സ്കോർ 23). നാല് ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 86 റൺസ് നേടിയ കോഹ്ലി, ഓക്ക്ലൻഡിൽ ഇന്ത്യ വിജയിച്ച മത്സരത്തിൽ നേടിയ 74 റൺസിലൂടെ പരമ്പരയിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഏക ഇന്ത്യൻ താരവുമായിരുന്നു.
'ആരാധകർക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനേക്കാൾ മൂന്നോ നാലോ ഇരട്ടി വിഷമമുണ്ടാകും'
രോഹിത്തിനും കോഹ്ലിക്കും വലിയ അനുഭവസമ്പത്തുണ്ടെന്നും അവരുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് ആരും അഭിപ്രായം പറയേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അഞ്ജും ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'ഇരുവരും അത്രയധികം ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചവരാണ്. അവരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചും ആരും അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. എല്ലാ മത്സരത്തിലും അവരുടെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് റൺസ് വരാത്തതിൽ നമുക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് അതിനേക്കാൾ മൂന്നോ നാലോ ഇരട്ടി വിഷമമുണ്ടാകും. കാരണം ഇന്ന് എത്തിനിൽക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്താൻ അവർ അത്രയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇരുവരും ഇന്ത്യയുടെ രത്നങ്ങളാണ്', അഞ്ജും പറഞ്ഞു. 'ഓരോ മത്സരവും അവർക്ക് പ്രധാനമാണ്. കൂടുതൽ പരിശീലനം നടത്തി അവർ മികച്ച പ്രകടനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. അവർക്ക് ആരോടും ഒന്നും തെളിയിക്കാനില്ല; അവർ ഇതിനോടകം തന്നെ ലോകോത്തര കളിക്കാരും ചാമ്പ്യന്മാരുമാണ്', അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ വർഷത്തെ കണക്കുകളിലും ഇരുവരും കരുത്തർ
ന്യൂസിലൻഡ് പരമ്പരയിൽ നിറംമങ്ങിയെങ്കിലും ഈ വർഷത്തെ ഏകദിന കണക്കുകളിൽ രോഹിത്തും കോഹ്ലിയും മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഈ വർഷം 14 മത്സരങ്ങളിലെ 13 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 53.16 ശരാശരിയിലും 118.60 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 638 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട് വിരാട് കോഹ്ലി. രണ്ട് സെഞ്ചുറികളും നാല് അർധസെഞ്ചുറികളും (ഉയർന്ന സ്കോർ 139*) ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു.
17 മത്സരങ്ങളിലെ 16 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 39.62 ശരാശരിയിലും 101-ന് മുകളിൽ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 634 റൺസാണ് രോഹിത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. രണ്ട് സെഞ്ചുറികളും രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികളും (ഉയർന്ന സ്കോർ 138) അദ്ദേഹം നേടി. ഡിസംബർ 13-ന് നാട്ടിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പരയിലായിരിക്കും ഇരുവരും ഇനി കളത്തിലിറങ്ങുക.
ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ടെസ്റ്റ് വെല്ലുവിളി ആസ്വദിക്കും
വെല്ലിംഗ്ടണിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുമെന്നും അഞ്ജും ചോപ്ര പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. 'ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്കായി എല്ലാവരും നന്നായി തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അവസാന ഏകദിനത്തിൽ കെ.എൽ രാഹുലും ശുഭ്മാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് വിശ്രമം നൽകിയിരുന്നു. 2018-ൽ ന്യൂസിലൻഡിൽ വെച്ച് നടന്ന അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പിൽ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി കിരീടം നേടുകയും, അഞ്ച് ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സെഞ്ചുറിയും മൂന്ന് അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടെ 372 റൺസ് നേടി 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ്' ആവുകയും ചെയ്ത താരമാണ് ശുഭ്മാൻ. അതിന് ശേഷം രണ്ട് തവണ ന്യൂസിലൻഡിൽ കളിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ ടെസ്റ്റ് വെല്ലുവിളി അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ആസ്വദിക്കും', അഞ്ജും പറഞ്ഞു.