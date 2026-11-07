അഫ്രീദിയുടെ റെക്കോഡ് പഴങ്കഥയാക്കി രോഹിത് ശർമ; ഗെയിലിനെ മറികടക്കാനുള്ള ദൂരം മൂന്ന് സിക്സുകൾ

അഫ്രീദിയുടെ റെക്കോഡ് പഴങ്കഥയാക്കി രോഹിത് ശർമ; ഗെയിലിനെ മറികടക്കാനുള്ള ദൂരം മൂന്ന് സിക്സുകൾtext_fields
വെല്ലിംങ്ടൺ: ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ റെക്കോഡ് നേട്ടവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമ. കിവീസിനെതിരെ ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടമാണ് രോഹിത് സ്വന്തമാക്കിയത്. മഴ വില്ലനായ മത്സരത്തിൽ ഡക്ക്വർത്ത്-ലൂയിസ് (DLS) നിയമപ്രകാരം നാല് റൺസിന് ന്യൂസിലാൻഡിനെ തോൽപിച്ച് ഇന്ത്യ പരമ്പരയിൽ 2-0ന് മുന്നിലെത്തി.
135 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് രോഹിത് ശർമ ശക്തമായ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. 28 പന്തിൽ രണ്ട് ഫോറും രണ്ട് സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 23 റൺസ് രോഹിത് നേടി. ഇതിലെ രണ്ട് സിക്സറുകളോടെ പാകിസ്താൻ മുൻ നായകൻ ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയുടെ റെക്കോഡ് രോഹിത് പഴങ്കഥയാക്കി.
ഏകദിനത്തിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ:
രോഹിത് ശർമ – 51 (34 ഇന്നിംഗ്സ്)
ഷാഹിദ് അഫ്രീദി – 50 (35 ഇന്നിംഗ്സ്)
ക്രിസ് ഗെയിൽ – 45
സനത് ജയസൂര്യ – 41
ജോസ് ബട്ലർ – 29
വിരാട് കോലി – 29
അതേസമയം, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ (ടെസ്റ്റ്, ഏകദിനം, ട്വന്റി20) ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ എന്ന റെക്കോർഡ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇതിഹാസം ക്രിസ് ഗെയിലിന്റെ (87) പേരിൽ ഭദ്രമാണ്. 85 സിക്സറുകളുള്ള രോഹിതിന് ഗെയിലിനെ മറികടക്കാൻ ഇനി മൂന്ന് സിക്സറുകൾ കൂടി മതി.
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ:
ക്രിസ് ഗെയിൽ – 87
രോഹിത് ശർമ – 85
ഷാഹിദ് അഫ്രീദി – 64
ഇയോൻ മോർഗൻ – 53
ഫഖർ സമാൻ – 52
മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിലാൻഡ് 134 റൺസിന് പുറത്താവുകയായിരുന്നു. 10 ഓവറിൽ 30 റൺസ് വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഇന്ത്യൻ പേസർ ഗുർനൂർ ബ്രാറാണ് കിവീസിനെ തകർത്തത്. 104 പന്തിൽ 55 റൺസെടുത്ത ഡാരിൽ മിച്ചലാണ് ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ.
മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ഇന്ത്യ 26 ഓവറിൽ 113/7 എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെ കനത്ത മഴ പെയ്യുകയായിരുന്നു. ആ സമയം ഡിഎൽഎസ് പാര സ്കോറിനേക്കാൾ നാല് റൺസിന് മുന്നിലായിരുന്ന ഇന്ത്യയെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. 5 മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ചിരുന്നു.