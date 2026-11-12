ഇന്ത്യക്ക് ആശ്വാസം; ഫിറ്റ്നസ് കടമ്പ കടന്ന് റിഷഭ് പന്ത് ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക്, ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ കളിച്ചേക്കും

ഇന്ത്യക്ക് ആശ്വാസം; ഫിറ്റ്നസ് കടമ്പ കടന്ന് റിഷഭ് പന്ത് ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക്, ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ കളിച്ചേക്കുംtext_fields
ബെംഗളൂരു: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ആശ്വാസവാർത്ത. പരിക്കിൽനിന്ന് മുക്തനായ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ റിഷഭ് പന്ത് ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധന വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ബംഗളൂരുവിൽനിന്ന് യാത്രതിരിച്ച താരം വെള്ളിയാഴ്ച വെല്ലിങ്ടണിൽ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിനൊപ്പം ചേരുമെന്നാണ് വിവരം. നവംബർ 19ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ പന്തിന് കളിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റ്.
ഒക്ടോബർ ഒന്നുമുതൽ നാലുവരെ ശ്രീനഗറിൽ നടന്ന ഇറാനി കപ്പിൽ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പന്തിന് വശത്തെ പേശികൾക്ക് പരിക്കേറ്റത്. തുടർന്ന് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്ന താരം ഒക്ടോബർ അവസാനവാരം ബംഗളൂരുവിലെ ബി.സി.സി.ഐ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിൽ ചികിത്സയും പരിശീലനവും ആരംഭിച്ചു. പരിക്കിൽനിന്ന് മോചിതനാകാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തതോടെ ഫിറ്റ്നസ് ക്ലിയറൻസ് ലഭിക്കുന്നതും വൈകുകയായിരുന്നു.
നവംബർ ഒന്നിന് നടന്ന പ്രാഥമിക ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയിൽ വിജയിക്കാനാകാതിരുന്ന പന്ത്, പത്തിന് നടത്തിയ തുടർപരിശോധനകളും മത്സരസാഹചര്യങ്ങൾ അനുകരിച്ചുള്ള പരിശീലനവും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഇതോടെയാണ് ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചത്. സിംഗപ്പൂർ വഴിയാണ് താരത്തിന്റെ യാത്ര.
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലും ന്യൂസിലൻഡ് എയ്ക്കെതിരായ മൂന്ന് അനൗദ്യോഗിക ടെസ്റ്റുകൾക്കുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീമിലും പന്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പൂർണ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുക്കാത്തതിനാൽ ഇന്ത്യ എയുടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും താരത്തിന് നഷ്ടമായി. പരിശീലന മത്സരങ്ങളൊന്നും കളിക്കാതെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കെത്തുന്ന പന്തിന് ന്യൂസിലൻഡിലെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടിവരും.
പന്ത് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ജുറലിന് അവസരം ലഭിക്കുമോ?
പന്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതിയ വെല്ലുവിളിയാകും. ന്യൂസിലൻഡ് എയ്ക്കെതിരായ അനൗദ്യോഗിക ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ധ്രുവ് ജുറലിനെ ഒഴിവാക്കുക ടീം മാനേജ്മെന്റിന് എളുപ്പമാകില്ല. നാല് ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് ഒരു സെഞ്ച്വറിയും അർധസെഞ്ച്വറിയും നേടിയ ജുറൽ മികച്ച ഫോമിലാണ്.
പന്തിനെ പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജുറലിനെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാറ്ററായി കളിപ്പിക്കുമോയെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. ടോപ് ഓർഡറിൽ ബി. സായ് സുദർശനും ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയതും അന്തിമ ഇലവൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമാകും. ഇന്ത്യ എയ്ക്കായി സുദർശൻ 91, 88 റൺസുകളുടെ ഇന്നിങ്സുകൾ കളിച്ചപ്പോൾ പടിക്കൽ 199, 80 റൺസുകളുമായി തിളങ്ങിയിരുന്നു.
അതേസമയം, ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ടീം ഊർജിതമാക്കി. ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, അൻഷുൽ കംബോജ് എന്നിവർ ഏകദിന ടീമിൽനിന്ന് നേരത്തേ വിട്ട് വെല്ലിങ്ടണിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ടെസ്റ്റ് താരങ്ങളും പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു.
നവംബർ 19ന് വെല്ലിങ്ടണിലാണ് രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ്. രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് നവംബർ 27ന് ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിൽ ആരംഭിക്കും. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയന്റ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യക്ക് ഫൈനൽ സാധ്യത നിലനിർത്താൻ പരമ്പരയിലെ വിജയങ്ങൾ നിർണായകമാണ്.