വിവാഹത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിട്ടെത്തി ക്ഷണിച്ച് റിങ്കു സിങ്; വധു സമാജ്വാദി പാർട്ടി എം.പി പ്രിയ സരോജ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം റിങ്കു സിങ് വിവാഹത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ നേരിട്ടെത്തി ക്ഷണിച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചാണ് റിങ്കു വിവാഹക്ഷണക്കത്ത് നൽകിയത്. സമാജ്വാദി പാർട്ടി ലോക്സഭാംഗം പ്രിയ സരോജാണ് വധു. ഡിസംബർ നാലിന് ലഖ്നോവിലാണ് വിവാഹം.
പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രം റിങ്കു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ചു. കുടുംബത്തോടൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാനും വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം തേടാനും കഴിഞ്ഞത് വലിയ ബഹുമതിയാണെന്ന് റിങ്കു കുറിച്ചു. കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ സവിശേഷമായ നിമിഷമാണിതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ മച്ലിശഹർ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ് പ്രിയ സരോജ്. 2025 ജൂണിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹനിശ്ചയം. വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനും റിങ്കുവിന്റെ കുടുംബം ക്ഷണക്കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. റിങ്കുവിന്റെ അമ്മ ബീന ദേവി, സഹോദരൻ സോനു സിങ്, സഹോദരി നേഹ സിങ് എന്നിവരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചത്.
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ശ്രദ്ധേയനായ മധ്യനിര ബാറ്ററാണ് റിങ്കു സിങ്. രാജ്യത്തിനായി രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിലും 48 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിലും അംഗമായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ്, രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.