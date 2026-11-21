98ൽ വീണ് ഗിൽ, ചരിത്ര സെഞ്ച്വറിയുമായി രാഹുൽ; 500 റൺസിലേക്ക് ഇന്ത്യ, ലീഡ് 118text_fields
വെല്ലിങ്ടൺ: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെ ചരിത്ര സെഞ്ച്വറിയുടെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ്. മൂന്നാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 486 റൺസെന്ന ശക്തമായ നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ. ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് സ്കോറായ 368 റൺസ് മറികടന്ന ഇന്ത്യക്ക് നിലവിൽ 118 റൺസ് ലീഡുണ്ട്. സെഞ്ച്വറിക്ക് രണ്ട് റൺസ് അകലെ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗിൽ പുറത്തായെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരുടെ ആധിപത്യത്തിനാണ് മൂന്നാം ദിനം സാക്ഷ്യംവഹിച്ചത്.
290 പന്തിൽ 136 റൺസെടുത്ത കെ.എൽ. രാഹുലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന് കരുത്തുപകർന്നത്. ഒമ്പത് ഫോറും രണ്ട് സിക്സും ഉൾപ്പെട്ട ഇന്നിങ്സിലൂടെ ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ 13ാം സെഞ്ച്വറിയാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലൻഡ്, ആസ്ട്രേലിയ എന്നീ നാല് രാജ്യങ്ങളിലും ടെസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറെന്ന ചരിത്രനേട്ടവും രാഹുലിനെ തേടിയെത്തി. 207 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി തികച്ച താരം നഥാൻ സ്മിത്തിന്റെ പന്തിൽ ബൗൾഡാവുകയായിരുന്നു.
സെഞ്ച്വറിയിലേക്ക് കുതിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന് രണ്ട് റൺസ് അകലെ കാലിടറി. 146 പന്തിൽ ഒമ്പത് ഫോറും രണ്ട് സിക്സുമടക്കം 98 റൺസെടുത്ത ഗില്ലിനെ ദിവസത്തെ അവസാന ഓവറിൽ ജേക്കബ് ഡഫി ബൗൾഡാക്കുകയായിരുന്നു. ഗില്ലും ഋഷഭ് പന്തും ചേർന്ന് നാലാം വിക്കറ്റിൽ 100 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മലയാളി താരം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും ഇന്ത്യക്കായി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. 175 പന്തിൽ 80 റൺസെടുത്ത പടിക്കൽ രാഹുലിനൊപ്പം രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 165 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. കെയ്ൽ ജെയ്മിസന്റെ പന്തിൽ ബൗൾഡായാണ് താരം മടങ്ങിയത്. നേരത്തേ രണ്ടാം ദിനം 89 പന്തിൽ 85 റൺസെടുത്ത യശസ്വി ജയ്സ്വാളും ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന് മികച്ച തുടക്കം നൽകിയിരുന്നു.
55 റൺസുമായി ഋഷഭ് പന്തും റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ അൻഷുൽ കംബോജുമാണ് ക്രീസിലുള്ളത്. നാലു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടമായ ഇന്ത്യക്ക് ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ലീഡ് കൂടുതൽ ഉയർത്താനുള്ള അവസരമുണ്ട്.
ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഹെൻറി നിക്കോൾസിന്റെയും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന്റെയും സെഞ്ച്വറികളാണ് ന്യൂസിലൻഡിനെ 368 റൺസിലെത്തിച്ചത്. നിക്കോൾസ് പുറത്താകാതെ 175 റൺസെടുത്തപ്പോൾ ഫിലിപ്സ് 118 റൺസ് നേടി. ഇരുവരും ചേർന്നുള്ള 216 റൺസിന്റെ ആറാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് തുടക്കത്തിലെ തകർച്ചയിൽനിന്ന് ആതിഥേയരെ കരകയറ്റിയത്. സ്കോർ: ന്യൂസിലൻഡ് 368. ഇന്ത്യ 486/4 (125 ഓവർ). ലീഡ് 118 റൺസ്.