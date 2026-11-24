'അത് ഡ്രസ്സിങ് റൂമിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല'; തിലക് വർമയെ വിമർശിച്ച് രഹാനെtext_fields
ദോഹ: പാകിസ്താനെതിരായ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ സഹതാരങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ എ ക്യാപ്റ്റൻ തിലക് വർമ നടത്തിയ പരാമർശത്തിനെതിരെ വിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം അജിങ്ക്യ രഹാനെ. സഹതാരങ്ങളെ പരസ്യമായി വിമർശിക്കുകയല്ല ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡ്രസ്സിങ് റൂമിനുള്ളിൽ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും രഹാനെ പറഞ്ഞു. സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിലെ ചർച്ചക്കിടെയായിരുന്നു പ്രതികരണം.
ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിങ് സ്റ്റാർസ് ടൂർണമെന്റിൽ പാകിസ്താൻ ഷഹീൻസിനെതിരെ സെഞ്ച്വറി നേടിയിട്ടും ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ തിലകിനായിരുന്നില്ല. ‘അഭിഷേക് ശർമ നൽകിയ മികച്ച തുടക്കവും പിന്നീട് ഷഹബാസ് എനിക്കൊപ്പം പടുത്തുയർത്തിയ കൂട്ടുകെട്ടും ഏറെ നിർണായകമായിരുന്നു. എന്നാൽ, റൺനിരക്ക് ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ച സമയത്താണ് ഷഹബാസ് പുറത്തായത്. അദ്ദേഹം രണ്ട് ഓവർ കൂടി ക്രീസിൽ തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് മത്സരം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു’ എന്നാണ് തിലക് മത്സരശേഷം പ്രതികരിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ മധ്യനിരയിൽ തുടർച്ചയായി വിക്കറ്റുകൾ വീണതും പരാജയത്തിന് കാരണമായെന്ന് തിലക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
‘ലോകത്തിന് മുന്നിൽ സ്വന്തം ടീമിലെ കളിക്കാരെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡ്രസ്സിങ് റൂമിൽ പോയി പറയുക. അത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കും’ -രഹാനെ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, തോൽവിയുടെ നിരാശയിലായിരിക്കാം തിലകിന്റെ പ്രതികരണമെന്നും രഹാനെ വിലയിരുത്തി. മത്സരഫലം അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ക്യാപ്റ്റന്റെ മനസ്സിലൂടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടാകും. മത്സരശേഷമുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യമായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ പുറത്തുവരിക. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് തിലക് ഈ അനുഭവത്തിൽനിന്ന് പഠിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും രഹാനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അഭിഷേകിന്റെ തുടക്കവും ഷഹ്ബാസുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടും നിർണായകമായിരുന്നുവെന്നാണ് മത്സരശേഷം തിലക് പറഞ്ഞത്. വേഗത്തിൽ റൺസ് നേടേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ഷഹ്ബാസ് പുറത്തായത് തിരിച്ചടിയായെന്നും തുടർച്ചയായി വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് വിജയസാധ്യത ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാളാണ് താനെന്നും വ്യക്തിഗത നേട്ടത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ടീമിന്റെ വിജയത്തിനാണെന്നും തിലക് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ദോഹയിലെ വെസ്റ്റ് എൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 48 റൺസിനായിരുന്നു പാകിസ്താന്റെ വിജയം. 314 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ 49.1 ഓവറിൽ 265 റൺസിന് പുറത്തായി. ആദ്യ 25 പന്തിൽ വെറും മൂന്ന് റൺസ് മാത്രമെടുത്ത തിലക് പിന്നീട് സെഞ്ച്വറിയിലേക്ക് കുതിച്ചെങ്കിലും ടീമിനെ തോൽവിയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. 149 പന്തിൽ 100 റൺസ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിച്ചു.