സാൻഡ്പേപ്പർ വിവാദം പുകയുന്നു; കമ്മിൻസിനെ കൈവിടാതെ ക്രിക്കറ്റ് ആസ്ട്രേലിയ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് തുടരുംtext_fields
സിഡ്നി: പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിത്തിരിവായ 2018-ലെ സാൻഡ്പേപ്പർ ഗേറ്റ് പന്ത് ചുരണ്ടൽ വിവാദം വീണ്ടും ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ചർച്ചയായിരിക്കെ, പാറ്റ് കമ്മിൻസിനെ ആസ്ട്രേലിയൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി നിലനിർത്താൻ ക്രിക്കറ്റ് ആസ്ട്രേലിയ (CA) തീരുമാനിച്ചു. വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും കമ്മിൻസിന് ബോർഡിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയിലും താരം തന്നെ ടീമിനെ നയിക്കുമെന്നും ക്രിക്കറ്റ് ആസ്ട്രേലിയ വ്യക്തമാക്കി.
2018-ലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിനിടെയുണ്ടായ പന്ത് കൃത്രിമ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ആസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. കാമറൂൺ ബാൻക്രോഫ്റ്റും ഉസ്മാൻ ഖവാജയും നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ പുതിയ വിവാദത്തിനാണ് വഴിവെച്ചതെങ്കിലും കമ്മിൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആസ്ട്രേലിയയുടെ നിലപാട്.
2018-ലെ പന്ത് കൃത്രിമ വിവാദത്തിൽ തനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന നിലപാടിൽ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. മുൻ സഹതാരം ഉസ്മാൻ ഖവാജ ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങളും കമ്മിൻസ് നേരത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനിടെ, ഉസ്മാൻ ഖവാജയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പേസർ ഫാനി ഡി വില്ലേഴ്സ് രംഗത്തെത്തി. വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ കമ്മിൻസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബോർഡ് തൃപ്തരാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
സൂപ്പർ താരം മിച്ചൽ മാർഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹതാരങ്ങളും കമ്മിൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി കമ്മിൻസ് ഒരേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതെന്നും ആസ്ട്രേലിയൻ ടീമിനെ പുനർനിർമിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും താരത്തിന്റെ ഏജന്റ് നീൽ മാക്സ്വെൽ വ്യക്തമാക്കി.
വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ഡേവിഡ് വാർണർ, കാമറൂൺ ബാൻക്രോഫ്റ്റ് എന്നിവർക്ക് നേരത്തെ ശിക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ആസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടായി. എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പഴയ വിവാദം വീണ്ടും സജീവമായെങ്കിലും, ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ കമ്മിൻസിന്റെ കീഴിൽ ടീം നേടിയ മുന്നേറ്റങ്ങളും ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനവുമാണ് ബോർഡിന്റെ പിന്തുണ തുടരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്