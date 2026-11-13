‘ചർമത്തിന്റെ നിറമല്ല ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം’; ഖവാജയുടെ ആരോപണം തള്ളി പാറ്റ് കമ്മിൻസ്

‘ചർമത്തിന്റെ നിറമല്ല ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം’; ഖവാജയുടെ ആരോപണം തള്ളി പാറ്റ് കമ്മിൻസ്text_fields
സിഡ്നി: ആസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം ലഭിക്കാതിരുന്നത് പാകിസ്താൻ പശ്ചാത്തലവും ചർമത്തിന്റെ നിറവും കാരണമാണെന്ന മുൻ ഓപ്പണർ ഉസ്മാൻ ഖവാജയുടെ ആരോപണം തള്ളി ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസ്. ദേശീയ ടീമിന്റെ നായകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വംശത്തിന്റെയോ നിറത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കമ്മിൻസ്, ഇത്തരമൊരു ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ വേണമെന്നും പറഞ്ഞു.
ഖവാജയുടെ ആത്മകഥയായ 'സബ്രി'ൽ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ആസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിൽ പുതിയ വിവാദത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. 2018ലെ കേപ് ടൗൺ ടെസ്റ്റിലെ പന്തുചുരണ്ടൽ വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം നഷ്ടമായപ്പോൾ താൽക്കാലിക നായകനാകാൻ തനിക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഖവാജയുടെ വാദം. എന്നാൽ പാകിസ്താൻ വംശജനായതിനാൽ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ തന്നെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അന്ന് ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ക്വീൻസ്ലൻഡിനെ നയിച്ചിരുന്ന ഖവാജ, ആസ്ട്രേലിയൻ ദേശീയ ടീമിനെ നയിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായും താനായിരുന്നു അർഹനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുമായുള്ള നേരത്തെയുള്ള ശമ്പള തർക്കങ്ങളിൽ താൻ സ്വീകരിച്ച നിലപാടും പാകിസ്താൻ പശ്ചാത്തലവും നായകസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പരിഗണനയെ ബാധിച്ചുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണം. തവിട്ടുനിറമുള്ള ഒരു താരത്തെ ആസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റനായി അംഗീകരിക്കാൻ അന്ന് ബോർഡ് തയ്യാറായിരുന്നില്ലെന്നും ആത്മകഥയിൽ ഖവാജ പറയുന്നു.
'ഗുരുതരമായ ആരോപണം, തെളിവ് വേണം'
ഖവാജയുടെ വാദങ്ങളോട് ശക്തമായ വിയോജിപ്പാണ് കമ്മിൻസ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. താൻ വഹിക്കുന്ന നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരാളെ പരിഗണിക്കുന്നത് ചർമത്തിന്റെ നിറം നോക്കിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഗൗരവമുള്ള ആരോപണമാണെന്നും അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ആവശ്യമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഖവാജയുടെ പുസ്തകത്തിലെ പല നിരീക്ഷണങ്ങളോടും യോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് കമ്മിൻസ് വ്യക്തമാക്കി. ആസ്ട്രേലിയൻ ടീമിന്റെ നായകനാകാൻ ഒരു പ്രത്യേക ചർമനിറം വേണമെന്ന വാദത്തോട് തനിക്ക് യോജിപ്പില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഖവാജയുമായി സൗഹൃദമുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെയും സൽപ്പേരിനെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പരാമർശങ്ങൾ നടത്തരുതെന്നും കമ്മിൻസ് പറഞ്ഞു. ഖവാജയുടെ ചില ആരോപണങ്ങൾ മാനനഷ്ടക്കേസിന് സാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിയമനടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സ്മിത്തിന് പിന്നാലെ പെയ്ൻ, പിന്നീട് കമ്മിൻസ്
2018ലെ സാൻഡ്പേപ്പർ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് അന്നത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന് സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ടിവന്നതോടെയാണ് ആസ്ട്രേലിയൻ ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് പുതിയ നിയമനം നടന്നത്. ടിം പെയ്നായിരുന്നു പിന്നീട് ടീമിനെ നയിച്ചത്. 2021ൽ പെയ്ന് പകരം പാറ്റ് കമ്മിൻസ് നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു.
ആസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ബാല്യത്തിൽ കുടിയേറിയ ഖവാജ, തന്റെ കരിയറിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ വംശീയ വിവേചനം നേരിട്ട അനുഭവങ്ങൾ തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ താൻ ക്യാപ്റ്റനായ ശേഷം ടീമിനുള്ളിൽ വംശീയ വിവേചനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിനില്ലെന്നായിരുന്നു കമ്മിൻസിന്റെ മറുപടി. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഖവാജയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ അനുഭവങ്ങളാണെന്നും കമ്മിൻസ് പ്രതികരിച്ചു.