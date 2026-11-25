പിച്ച് പ്രവചിക്കാനില്ല; ഹാഗ്ലി ഓവലിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ മാറ്റ് ഹെൻറിtext_fields
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ത്യക്കെതിരെ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന് മുന്നോടിയായി ഹാഗ്ലി ഓവൽ പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ന്യൂസിലൻഡ് പേസർ മാറ്റ് ഹെൻറി. വെല്ലിങ്ടണിൽ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ റെക്കോഡ് സ്കോർ നേടിയിട്ടും മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പിച്ചിനെക്കുറിച്ച് അമിതമായ വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്ന് ഹെൻറി വ്യക്തമാക്കി.
ഹാഗ്ലി ഓവലിലാണ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന് തുടക്കമാകുന്നത്. കരിയറിലെ നിർണായക സ്പെല്ലുകൾ പിറന്നിട്ടുള്ള, തനിക്ക് ഏറെ പരിചിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഹെൻറി. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ നിറംമങ്ങിയ സഹപേസർ ജേക്കബ് ഡഫിക്കും ഹെൻറി പിന്തുണയറിയിച്ചു. വെല്ലിങ്ടൺ ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 201 റൺസ് വഴങ്ങിയെങ്കിലും ടീമിനായി പരമാവധി നൽകുന്ന താരമാണ് ഡഫിയെന്നും ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്നും ഹെൻറി പറഞ്ഞു.
നവംബർ 19 മുതൽ 23 വരെ വെല്ലിങ്ടണിൽ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് സമനിലയിലാണ് കലാശിച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ദിനം മുഴുവൻ ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിലൻഡ്, 58 വർഷത്തിന് ശേഷം വെല്ലിങ്ടണിൽ ചരിത്ര ടെസ്റ്റ് വിജയം നേടാനുള്ള ആതിഥേയരുടെ മോഹങ്ങൾക്ക് തടയിടുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, പരിക്കേറ്റ ബ്ലെയർ ടിക്നർക്ക് പകരക്കാരനായി മാറ്റ് ഫിഷറെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ന്യൂസിലൻഡ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ടോം ലാതം നയിക്കുന്ന ടീമിൽ മാറ്റ് ഹെൻറി, കൈൽ ജാമിസൺ, ജേക്കബ് ഡഫി, മാറ്റ് ഫിഷർ, ഡെവൺ കോൺവേ, രചിൻ രവീന്ദ്ര, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് തുടങ്ങിയവരും അണിനിരക്കും.