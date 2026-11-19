തുടക്കത്തിൽ ബുമ്രയുടെ താണ്ഡവം, പിന്നാലെ നിക്കോൾസ്–ഫിലിപ്സ് ഷോ; കളി തിരിച്ച് കിവീസ്, ഒന്നാം ദിനം 243ന് അഞ്ച്text_fields
വെല്ലിങ്ടൺ: ആദ്യ ഓവറിൽ തുടങ്ങിയ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ വിക്കറ്റ് വേട്ടയിൽ ന്യൂസീലൻഡ് ബാറ്റിങ് നിര തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നാം ദിനം ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് തോന്നിച്ചു. എന്നാൽ, അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 70 റൺസെന്ന നിലയിൽ പതറിയ ആതിഥേയരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി ഹെൻറി നിക്കോൾസും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സും കളിയുടെ ഗതി മാറ്റി. ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് പടുത്തുയർത്തിയ അപരാജിത 173 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യദിനം ന്യൂസീലൻഡ് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 243 റൺസെന്ന നിലയിൽ കളി അവസാനിപ്പിച്ചു. ബുമ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പേസ് നിര നേടിയെടുത്ത മുൻതൂക്കമാണ് നിക്കോൾസിന്റെയും ഫിലിപ്സിന്റെയും ചെറുത്തുനിൽപിൽ നഷ്ടമായത്.
221 പന്തിൽ 14 ബൗണ്ടറികളടക്കം 113 റൺസുമായി നിക്കോൾസും 182 പന്തിൽ 13 ബൗണ്ടറികളുടെ സഹായത്തോടെ 94 റൺസുമായി ഫിലിപ്സും പുറത്താകാതെ നിൽക്കുകയാണ്. കരിയറിലെ 12ാം ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി നേടിയ നിക്കോൾസ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ആദ്യമായാണ് മൂന്നക്കം കടക്കുന്നത്. ഫിലിപ്സിന് സെഞ്ചുറിയിലെത്താൻ ഇനി ആറ് റൺസ് മാത്രം മതി.
ന്യൂസീലൻഡിന്റെ ആദ്യ അഞ്ച് വിക്കറ്റുകളും 70 റൺസിനിടെ വീഴ്ത്തിയ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർക്ക് പിന്നീട് ഒരു വിക്കറ്റ് പോലും നേടാനായില്ല. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമുള്ള സെഷനിൽ ഒത്തുചേർന്ന നിക്കോൾസും ഫിലിപ്സും ചായവിരാമത്തിന് ശേഷവും ക്രീസിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. ജാഗ്രതയോടെ തുടങ്ങിയ ഇരുവരും അവസരം ലഭിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ബൗണ്ടറികൾ കണ്ടെത്തി ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരെ സമ്മർദത്തിലാക്കി.
ടോസ് നേടി ഫീൽഡിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്ന തുടക്കമായിരുന്നു ബുമ്രയുടേത്. മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാം പന്തിൽതന്നെ ന്യൂസീലൻഡ് നായകൻ ടോം ലാഥത്തിന്റെ (0) കുറ്റി തെറിപ്പിച്ച് ബുമ്ര ആദ്യ പ്രഹരമേൽപിച്ചു. പുറത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് കരുതി ലാഥം ബാറ്റ് ഉയർത്തിവിട്ട പന്ത് അകത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് സ്റ്റംപിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു. നാലാം ഓവറിൽ ഡെവൺ കോൺവേയെ (4) അംശുൽ കാംബോജ് പുറത്താക്കിയതോടെ ന്യൂസീലൻഡ് 12 റൺസിന് രണ്ട് വിക്കറ്റെന്ന നിലയിലായി.
മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ നിക്കോൾസിനൊപ്പം 39 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് രചിൻ രവീന്ദ്ര (15) തകർച്ച തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആകാശ് ദീപിന്റെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തിന് ക്യാച്ച് നൽകി മടങ്ങി. പിന്നാലെ ഡാരിൽ മിച്ചലിനെ (1) ബുമ്ര യശസ്വി ജയ്സ്വാളിന്റെ കൈകളിലെത്തിച്ചു. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിരിയുമ്പോൾ ന്യൂസീലൻഡ് നാലിന് 60 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു.
ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിന്നാലെ ടോം ബ്ലണ്ടലിനെയും (5) ബുമ്ര മടക്കി. സ്ലിപ്പിൽ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് ബ്ലണ്ടൽ പുറത്തായത്. ഇതോടെ 70 റൺസിനിടെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ കിവീസ് വൻ തകർച്ച മുന്നിൽക്കണ്ടു. എന്നാൽ, പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെല്ലാം തെറ്റിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് നിക്കോൾസും ഫിലിപ്സും പുറത്തെടുത്തത്.
നിക്കോൾസ് പ്രതിരോധത്തിലൂന്നി ബാറ്റ് വീശിയപ്പോൾ ഫിലിപ്സ് തുടക്കത്തിൽ ആക്രമണോത്സുകമായാണ് റൺസ് കണ്ടെത്തിയത്. നിക്കോൾസ് 100 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി. 188 പന്തിലാണ് സെഞ്ചുറിയിലെത്തിയത്. ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യമായി മൂന്നക്കം കടന്ന നിക്കോൾസ് വെല്ലിങ്ടനിലെ ബേസിൻ റിസർവിൽ 1000 ടെസ്റ്റ് റൺസെന്ന നാഴികക്കല്ലും പിന്നിട്ടു. ഫിലിപ്സാകട്ടെ 73 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ബാറ്റ് വീശിയത്. ഇതിനിടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 1000 റൺസെന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി.
ഇന്ത്യൻ ഫീൽഡർമാരുടെ പിഴവുകളും ന്യൂസീലൻഡിന് തുണയായി. സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം നിക്കോൾസിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ പാഴാക്കി. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയുടെ പന്തിൽ പുൾ ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഉയർന്നുവന്ന ക്യാച്ചാണ് പടിക്കൽ കൈവിട്ടത്. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തും പന്തിനായി ഓടിയെത്തിയിരുന്നു.
പന്തിന്റെ പുതുമ കുറഞ്ഞതോടെ ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയുടെ മൂർച്ചയും കുറഞ്ഞു. ബുമ്രയുടെ ആക്രമണത്തിന് മറ്റ് ബോളർമാരിൽനിന്ന് വേണ്ടത്ര പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ല. 16 ഓവറിൽ 58 റൺസ് വഴങ്ങിയ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണക്ക് വിക്കറ്റൊന്നും നേടാനായില്ല. അംശുൽ കാംബോജ് 18 ഓവറിൽ 57 റൺസ് വഴങ്ങിയും ആകാശ് ദീപ് 15 ഓവറിൽ 33 റൺസ് വഴങ്ങിയും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ബുമ്ര 17 ഓവറിൽ 52 റൺസ് വിട്ടുനൽകി മൂന്ന് വിക്കറ്റുമായി ഇന്ത്യൻ ബോളിങ്ങിൽ തിളങ്ങി. വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറിനും വിക്കറ്റ് നേടാനായില്ല.
അവസാന സെഷനിൽ നിക്കോൾസ്–ഫിലിപ്സ് കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിക്കാൻ ഇന്ത്യ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. 80 ഓവറിന് ശേഷം രണ്ടാം ന്യൂബോൾ എടുത്തിട്ടും ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർക്ക് വിക്കറ്റ് കണ്ടെത്താനായില്ല. ഒന്നാം ദിനം 82 ഓവറുകളാണ് എറിഞ്ഞത്. ആദ്യ രണ്ട് സെഷനുകളിൽ ഇന്ത്യ നേടിയെടുത്ത മുൻതൂക്കം അവസാന സെഷനോടെ ന്യൂസീലൻഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു. രണ്ടാം ദിനം നിക്കോൾസിന്റെയും ഫിലിപ്സിന്റെയും കൂട്ടുകെട്ട് എത്രത്തോളം നീളുമെന്നത് മത്സരത്തിൽ നിർണായകമാകും.