തീയായി മാറ്റ് ഹെൻറി, കത്തിയമർന്ന് ഇന്ത്യ; 89 റൺസിൽ കൂടാരം കയറി, 244 റൺസിന്റെ വമ്പൻ ജയവുമായി ന്യൂസിലൻഡ്

തീയായി മാറ്റ് ഹെൻറി, കത്തിയമർന്ന് ഇന്ത്യ; 89 റൺസിൽ കൂടാരം കയറി, 244 റൺസിന്റെ വമ്പൻ ജയവുമായി ന്യൂസിലൻഡ്text_fields
മൗണ്ട് മൗൻഗനൂയി: ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ നാലാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് കനത്ത തോൽവി. 334 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ വെറും 89 റൺസിന് പുറത്തായി. ഇതോടെ 244 റൺസിന്റെ വമ്പൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ ന്യൂസീലൻഡ് അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരയിലെ ലീഡ് 2-1 ആയി കുറഞ്ഞു. കിവീസ് പേസർ മാറ്റ് ഹെൻറിയുടെ തീപ്പൊരി ബൗളിങ്ങാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയെ തകർത്തത്. 27 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി ആറ് വിക്കറ്റുകളാണ് താരം വീഴ്ത്തിയത്.
ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട ഹെൻറി പിന്നീട് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ രോഹിത് ശർമയെ സ്ലിപ്പിൽ ഫിൻ അലന്റെ കൈകളിലെത്തിച്ച താരം, അഞ്ചാം പന്തിൽ വിരാട് കോഹ്ലിയെ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ശ്രേയസ് അയ്യരെയും എൽബിഡബ്ല്യുവിൽ കുടുക്കി. ഇതോടെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്കോർബോർഡിൽ ഒരു റൺ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അഞ്ച് റൺസെടുത്ത ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദും മടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ ഒൻപത് റൺസിന് നാല് വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലായി. പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയവർക്കും ന്യൂസീലൻഡ് ബൗളർമാരെ പ്രതിരോധിക്കാനായില്ല. ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ ആർക്കും കാര്യമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടത്താനായില്ല. ഒടുവിൽ 89 റൺസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിച്ചു. ഹെൻറിക്ക് പുറമെ കിവീസ് ബൗളർമാരും മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചു.
വിൽ യങ്ങിന്റെ സെഞ്ച്വറി, കിവീസിന് കൂറ്റൻ സ്കോർ
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ന്യൂസീലൻഡ് 50 ഓവറിൽ 333 റൺസിന് പുറത്തായിരുന്നു. ഓപ്പണർ വിൽ യങ്ങിന്റെ സെഞ്ച്വറിയാണ് കിവീസ് ഇന്നിങ്സിന് കരുത്തായത്. 108 പന്തിൽ 125 റൺസ് നേടിയ യങ് നാല് സിക്സും 14 ഫോറും പറത്തി. ടിം സെയ്ഫർട്ടും 48 പന്തിൽ 58 റൺസുമായി തിളങ്ങി.
ആദ്യ വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് നൽകിയ മികച്ച തുടക്കമാണ് ന്യൂസീലൻഡിന് വലിയ സ്കോറിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത്. പിന്നീട് മധ്യനിരയിൽ തുടർച്ചയായി വിക്കറ്റുകൾ വീണെങ്കിലും യങ്ങിന്റെ ഇന്നിങ്സും മറ്റ് താരങ്ങളുടെ സംഭാവനകളും ചേർന്ന് ആതിഥേയർ സ്കോർ 300 കടത്തി.
ഇന്ത്യക്കായി ആക്വിബ് നബി, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, അക്ഷർ പട്ടേൽ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. അർഷ്ദീപ് സിങ്, നമൻ ധീർ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി.
പരമ്പരയിൽ കിവീസിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്
ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച് പരമ്പരയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന ഇന്ത്യക്ക് നാലാം ഏകദിനത്തിലെ തോൽവി വലിയ തിരിച്ചടിയായി. സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഏകദിന പരമ്പര തോൽക്കാതെ തുടരുന്ന ന്യൂസീലൻഡിന്റെ റെക്കോഡിന് ഭീഷണിയുയർത്താനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ നാലാം മത്സരത്തിലെ വമ്പൻ തോൽവിയോടെ കിവീസിന് പരമ്പരയിൽ തിരിച്ചുവരാനുള്ള അവസരമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ പരമ്പരയുടെ വിധി നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാകും.