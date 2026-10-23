15 പന്തിൽ 42 റൺസ്, 17 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോഡ് തകർത്ത് നമൻ ധിർ; ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ചരിത്രനേട്ടം

15 പന്തിൽ 42 റൺസ്, 17 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോഡ് തകർത്ത് നമൻ ധിർ; ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ചരിത്രനേട്ടംtext_fields
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങിലൂടെ ഇന്ത്യയെ ചരിത്രവിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച് ഓൾറൗണ്ടർ നമൻ ധിർ. മത്സരത്തിൽ വെറും 15 പന്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതെ 42 റൺസ് നേടിയ താരം, 17 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു റെക്കോഡാണ് തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്.
ടി20 റൺചേസിൽ ഏഴാമനായോ അതിനു താഴെയോ ഇറങ്ങി ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോഡാണ് നമൻ ധിർ സ്വന്തമാക്കിയത്. മുൻ ഓൾറൗണ്ടർ ഇർഫാൻ പത്താന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന റെക്കോഡാണ് താരം പഴങ്കഥയാക്കിയത്. 2009-ൽ കൊളംബോയിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ പത്താൻ പുറത്താകാതെ നേടിയ 33 റൺസായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോഡ്.
226 റൺസ് എന്ന വലിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം ഒരവസരത്തിൽ തകർച്ചയെ നേരിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രീസിലെത്തിയ നമൻ ധിർ കളി പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയുടെ വരുതിയിലാക്കി. 280 എന്ന ഭീകരമായ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ ബാറ്റ് വീശിയ താരം 5 ഫോറുകളുടെയും 2 സിക്സുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് 42 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. രണ്ട് പന്തുകൾ ശേഷിക്കെ ഇന്ത്യയെ വിജയതീരത്ത് എത്തിക്കാനും ഈ പ്രകടനത്തിനായി. ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയകരമായ റൺചേസ് കൂടിയാണിത്.
മത്സരത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ നമൻ ധിറിന്റെ പ്രകടനത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി: "അവൻ ടീമിന് ഒട്ടേറെ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ബാറ്റിങിലായാലും ബോളിങിലായാലും മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റാൻ അവന് സാധിക്കും. ഇത്തരം നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ അവൻ കാണിച്ച ശാന്തതയും ആത്മവിശ്വാസവും എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്," ക്യാപ്റ്റൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഇതുവരെ കളിച്ച അഞ്ച് ടി20 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നായി 40 ശരാശരിയിലും 285.71 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 80 റൺസാണ് നമൻ ധീർ നേടിയിട്ടുള്ളത്. ടി20 മത്സരങ്ങളിലെ അവസാന ഓവറുകളിൽ (16 മുതൽ 20 വരെ) താരം 167 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 204.19 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 341 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 34 ഫോറുകളും 19 സിക്സുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
മത്സരത്തിൽ ഓപ്പണർമാരായ സഞ്ജു സാംസണും (33 പന്തിൽ 67, 8 ഫോർ, 4 സിക്സ്) അഭിഷേകും (12 പന്തിൽ 29, 2 ഫോർ, 3 സിക്സ്) ചേർന്ന് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 93 റൺസിന്റെ മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ സ്കോർ 93-ൽ ഒന്ന് എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ 122-4 എന്ന നിലയിലേക്ക് തകർന്നു വീണു. പിന്നീട് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും അക്സർ പട്ടേലും (14 പന്തിൽ 24) ചേർന്ന് 45 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ടീമിന് പ്രതീക്ഷ നൽകി. ഒടുവിൽ ശ്രേയസ് അയ്യരും (28 പന്തിൽ 42) നമൻ ധീറും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയായിരുന്നു.