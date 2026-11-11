ഹാർദിക്കിന് പകരക്കാരനാര്? വീണ്ടും രോഹിത് യുഗമുണ്ടാവുമോ? പ്രതികരണവുമായി മുംബൈ

ഹാർദിക്കിന് പകരക്കാരനാര്? വീണ്ടും രോഹിത് യുഗമുണ്ടാവുമോ? പ്രതികരണവുമായി മുംബൈtext_fields
മുംബൈ: 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി നായകൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ കൈവിട്ടതിന് പിന്നാലെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ പുതിയ നായകൻ ആരാകുമെന്ന് ചർച്ചകൾ സജീവമാകുകയാണ്. ഹാർദിക്കിനെ പഞ്ചാബ് കിങ്സിന് നൽകി അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിനെ ടീമിലെത്തിച്ചതോടെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. മുംബൈക്ക് അഞ്ച് കിരീടങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച രോഹിത് ശർമ്മ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ജസ്പ്രീത് ബുംറ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, തിലക് വർമ്മ എന്നിവരെയും ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ.
എന്നാൽ, ക്യാപ്റ്റനെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ തിടുക്കത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കില്ലെന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് വ്യക്തമാക്കി. "വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിനായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ, ഫ്രാഞ്ചൈസി തങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി ഓപ്ഷനുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വിലയിരുത്തും. ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഉചിതമായ സമയത്ത് നടത്തും," എന്ന് മുംബൈ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
പുതിയ സീസണിന് മുന്നോടിയായി നിലനിർത്തുന്ന താരങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്ത് വിടേണ്ട അവസാന തിയതി നവംബർ 17 ആണ്. അതിനാൽ തന്നെ മിനി ലേലത്തിന് മുന്നേ മുംബൈ തങ്ങളുടെ നായകനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.
അതേസമയം, 18 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഹാർദിക്ക് പഞ്ചാബിലേക്ക് കൂടുമാറിയത്. 2021ൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിലേക്ക് മാറിയ താരം 2024 സീസണിലാണ് തന്റെ പഴയ തട്ടകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. രോഹിത്തിനെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് ഹാർദിക് നായകനായത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെച്ചത്. മടങ്ങിവരവിൽ മൂന്ന് സീസണുകളിൽ ടീമിനൊപ്പം ചെലവഴിച്ച് ശമ്പള വർധനയോടെയാണ് പഞ്ചാബിലേക്ക് മാറുന്നത്. മുംബൈയിൽ താരത്തിന് 16.35 കോടിയായിരുന്നു ശമ്പളം.
മറുവശത്ത് പഞ്ചാബിന്റെ മികച്ച വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരനായ അർഷ്ദീപ് സിങ് 18 കോടി രൂപക്ക് തന്നെയാണ് മുംബൈയിലെത്തുന്നത്. പഞ്ചാബിലും താരത്തിന് ഇതേ തുക തന്നെയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ജസ്പ്രീത് ബുംറ നയിക്കുന്ന ടീമിന്റെ പേസ് നിര താരത്തിന്റെ വരവോടെ കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. ഈ കോംബോ ന്യൂബോളിലും ഡെത്ത് ഓവറുകളിലും ടീമിന് വലിയ മുതൽ കൂട്ടായേക്കും.