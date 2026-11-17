ധോണി കളി നിർത്തുന്നു; ചെന്നൈയുടെ മെന്ററായി തുടരുംtext_fields
ചെന്നൈ: ചെന്നൈ: ഐ.പി.എൽ കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ച് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഇതിഹാസ നായകൻ എം.എസ് ധോണി. അടുത്ത സീസണിന് മുന്നോടിയായി സി.എസ്.കെയുടെ മെന്ററായി താരത്തെ നിയമിച്ചതോടെയാണ് ഐ.പി.എൽ കരിയറിന് വിരാമമായത്. 18 വർഷത്തെ കരിയറിന് അവസാനമിട്ടാണ് താരം പുതിയ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.
എം.എസ്. ധോണിയില്ലാതെ സി.എസ്.കെയില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി ഒന്നിച്ചാണ് വളർന്നതെന്നും സി.എസ്.കെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. ധോണി എപ്പോഴും ടീമിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും മാനേജ്മെന്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
“എം.എസ്. ധോണി ഇല്ലാതെ സി.എസ്.കെ ഇല്ല. ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി വിജയങ്ങളിലൂടെയും തിരിച്ചടികളിലൂടെയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വളർന്നു. 2008ൽ ധോണി സി.എസ്.കെയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു. അത് ഞാൻ എടുത്ത ഏറ്റവും മികച്ച തീരുമാനമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ധോണി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും,” സി.എസ്.കെ ഉടമ എൻ. ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു.
ഐ.പി.എല്ലിന്റെ പ്രഥമ സീസണായ 2008 മുതൽ ചെന്നൈക്കൊപ്പമുള്ള ധോണി ടീമിന് അഞ്ച് കിരീടങ്ങളും സമ്മാനിച്ചു. 2022ൽ ക്യാപ്റ്റൻസി ഒഴിഞ്ഞ താരം ഒരിക്കൽ കൂടി നായക പദവി ഏറ്റെടുത്ത് ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നും ടീമിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ താരത്തെ കഴിഞ്ഞ സീസൺ മുതൽ പരിക്കുകൾ വലക്കുകയായിരുന്നു. 2026 സീസണിൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ പോലും കളിക്കാതിരുന്ന താരം വിരമിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മെന്ററായി തുടർന്നേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.
ധോണി 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും ചെന്നൈ ജഴ്സിയിൽ തന്റെ കളി തുടർന്ന് ആരാധകരെ ത്രസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, നിലവിൽ കളി മതിയാക്കുന്നതോടെ ഒരു യുഗാന്ത്യത്തിനാണ് ആരാധകർ സാക്ഷിയാകുന്നത്.