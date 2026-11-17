രണ്ട് കോടി വെട്ടിക്കുറച്ച് മുഹമ്മദ് ഷമി; രാജസ്ഥാനിലേക്ക് കൂടുമാറ്റം, ലഖ്നൗവിന് സാം കറൻtext_fields
മുംബൈ: ഐ.പി.എൽ 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ബൗളിങ് നിരയിൽ വമ്പൻ മാറ്റം. ഇന്ത്യൻ പേസർ മുഹമ്മദ് ഷമിയെ ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിൽനിന്ന് രാജസ്ഥാൻ സ്വന്തമാക്കി. രണ്ട് കോടി രൂപ പ്രതിഫലം കുറച്ചാണ് ഷമിയുടെ കൂടുമാറ്റം. പകരം ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾറൗണ്ടർ സാം കറൻ ലഖ്നൗവിലെത്തും. തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നുള്ള ഇടങ്കൈ സ്പിന്നർ എം. സിദ്ധാർഥിനെയും ലഖ്നൗ രാജസ്ഥാന് കൈമാറി. മൂന്ന് താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട കൈമാറ്റത്തിന് ഐ.പി.എൽ അധികൃതർ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നൽകി.
ലഖ്നൗവിൽ 10 കോടി രൂപ പ്രതിഫലമുണ്ടായിരുന്ന ഷമി രാജസ്ഥാനിൽ എട്ട് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് കളിക്കുക. സാം കറന്റെ പ്രതിഫലമായ 2.4 കോടി രൂപയിൽ മാറ്റമില്ല. 75 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് സിദ്ധാർഥ് രാജസ്ഥാനിലെത്തുന്നത്. താരങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതിനും ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമുള്ള പട്ടിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നവംബർ 17ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് നിർണായക കൈമാറ്റം.
ഇംഗ്ലീഷ് പേസർ ജോഫ്ര ആർച്ചറും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം നാന്ദ്രെ ബർഗറും ഉൾപ്പെടുന്ന രാജസ്ഥാന്റെ ബൗളിങ് നിരയിലേക്കാണ് ഷമിയുടെ വരവ്. ഐ.പി.എല്ലിൽ 132 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 145 വിക്കറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യൻ പേസറുടെ സമ്പാദ്യം. 2023ൽ 28 വിക്കറ്റുകളുമായി പർപ്പിൾ ക്യാപ് സ്വന്തമാക്കിയ ഷമിയുടെ പരിചയസമ്പത്ത് ടീമിന് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നാണ് രാജസ്ഥാന്റെ പ്രതീക്ഷ.
ഷമിക്കൊപ്പം എം. സിദ്ധാർഥ് എത്തുന്നതും രാജസ്ഥാന്റെ ബൗളിങ് സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കും. പവർപ്ലേ ഓവറുകളിലും പന്തെറിയാൻ കഴിവുള്ള ഇടങ്കൈ സ്പിന്നറാണ് സിദ്ധാർഥ്. 2021ലെ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ഫൈനലിൽ ബറോഡക്കെതിരെ 20 റൺസ് വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ സിദ്ധാർഥ് തമിഴ്നാടിന്റെ കിരീടനേട്ടത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരുടെ കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്ന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പരിശീലകനും ക്രിക്കറ്റ് ഡയറക്ടറുമായ കുമാർ സംഗക്കാര വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് നേടാനുള്ള ഷമിയുടെ മികവും പരിചയസമ്പത്തും ടീമിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും സിദ്ധാർഥിന്റെ വരവ് സ്പിൻ ബൗളിങ്ങിൽ കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ തുറക്കുമെന്നും സംഗക്കാര പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ബാറ്റിങ്ങിലും ബൗളിങ്ങിലും ഒരുപോലെ സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുന്ന താരത്തെയാണ് സാം കറനിലൂടെ ലഖ്നൗ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഐ.പി.എല്ലിൽ ഇതുവരെ 997 റൺസും 59 വിക്കറ്റുകളും കറന്റെ പേരിലുണ്ട്. 2022ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച കറൻ ടൂർണമെന്റിലെയും ഫൈനലിലെയും മികച്ച താരമായിരുന്നു.
2026 ഐ.പി.എൽ സീസണിന് മുമ്പാണ് കറൻ രാജസ്ഥാനിലെത്തിയത്. അന്ന് രാജസ്ഥാൻ നായകൻ സഞ്ജു സാംസൺ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ പകരം രവീന്ദ്ര ജദേജയ്ക്കൊപ്പമാണ് കറനും രാജസ്ഥാനിലെത്തിയത്. എന്നാൽ, പരുക്ക് കാരണം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കളിക്കാനായിരുന്നില്ല.
ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്, പഞ്ചാബ് കിങ്സ്, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് എന്നീ ടീമുകൾക്കായും ഷമി മുമ്പ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഖ്നൗവിൽനിന്ന് രാജസ്ഥാനിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തോടെ ഐ.പി.എല്ലിൽ ഷമിയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിനാണ് തുടക്കമാകുന്നത്.