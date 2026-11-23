എറിഞ്ഞു മടുത്ത് ബുമ്രയും സംഘവും; കിവീസിനെ വീഴ്ത്താനാകാതെ ഇന്ത്യ, വെല്ലിങ്ടൺ ടെസ്റ്റ് സമനിലയിൽtext_fields
വെല്ലിങ്ടൺ: ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര മുതൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ധ്രുവ് ജുറേലിനെ വരെ പന്തെറിഞ്ഞിട്ടും ന്യൂസീലൻഡിന്റെ പ്രതിരോധം തകർക്കാനാകാതെ ഇന്ത്യ. വെല്ലിങ്ടണിൽ നടന്ന ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ കൂറ്റൻ ലീഡുമായി വിജയത്തിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയെ സമനിലയിൽ പൂട്ടി കിവീസ്. അവസാന ദിവസത്തെ കളി ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി ബാക്കിനിൽക്കെ ഇരുടീമുകളും സമനിലക്ക് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.
ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് 720 റൺസെന്ന റെക്കോഡ് സ്കോർ പടുത്തുയർത്തിയ ഇന്ത്യക്ക് 352 റൺസിന്റെ ലീഡുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ന്യൂസീലൻഡിന്റെ അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് വീഴ്ത്താനായത്. കിവീസ് സ്കോർ അഞ്ചിന് 239ൽ നിൽക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശുഭ്മൻ ഗിൽ സമനിലക്ക് കൈകൊടുത്തത്.
ഇന്ത്യയുടെ വിജയപ്രതീക്ഷകൾക്ക് വിലങ്ങുതടിയായത് ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച മിച്ചലും ഫിലിപ്സുമാണ്. 186 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 49 റൺസുമായി മിച്ചലും 126 പന്തിൽ 26 റൺസുമായി ഫിലിപ്സും പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഇരുവരും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേറെ പ്രതിരോധിച്ചു. റൺസ് നേടുന്നതിനേക്കാൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നതിനായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ശ്രമം.
ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ എല്ലാ വഴികളും പരീക്ഷിച്ചു. ബുമ്രയെയും പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയെയും വീണ്ടും പന്തേൽപിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. പിന്നാലെ പാർട്ട് ടൈം ബൗളർമാരായ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിനെയും യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനെയും പരീക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ലെന്നായതോടെ ബാക്കപ്പ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ധ്രുവ് ജുറേലിനെക്കൊണ്ടും പന്തെറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരുടെ ഒരു തന്ത്രത്തിനും മിച്ചൽ-ഫിലിപ്സ് സഖ്യത്തെ പിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
അഞ്ചാം ദിനം രണ്ടിന് 119 റൺസെന്ന നിലയിലാണ് ന്യൂസീലൻഡ് ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് നിർണായക വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ മത്സരത്തിൽ പിടിമുറുക്കി. 165 പന്തിൽ 65 റൺസെടുത്ത ഡെവൺ കോൺവെയെ വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ 129 പന്തിൽ 37 റൺസെടുത്ത രചിൻ രവീന്ദ്രയെ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയും മടക്കി.
രണ്ടാം സെഷനിൽ ടോം ബ്ലണ്ടലിനെ (15) അംശുൽ കംബോജ് പുറത്താക്കിയതോടെ കിവീസ് അഞ്ചിന് 176 എന്ന നിലയിലായി. ശേഷിക്കുന്ന അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ കൂടി വീഴ്ത്തിയാൽ ഇന്ത്യക്ക് വിജയം സ്വന്തമാക്കാമെന്ന സാഹചര്യം. എന്നാൽ, ഈ ഘട്ടത്തിൽ ക്രീസിൽ ഒന്നിച്ച മിച്ചലും ഫിലിപ്സും ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മുന്നിൽ മതിൽ തീർത്തു.
നാലാം ദിനം രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ആരംഭിച്ച ന്യൂസീലൻഡിന് നായകൻ ടോം ലാതമിനെ റണ്ണെടുക്കുംമുമ്പേ നഷ്ടമായിരുന്നു. ബുമ്രയാണ് ലാതമിനെ പുറത്താക്കിയത്. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ കോൺവെയും ഹെൻറി നിക്കോൾസും ചേർന്ന് 60 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 30 റൺസെടുത്ത നിക്കോൾസിനെ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയുടെ പന്തിൽ ധ്രുവ് ജുറേൽ മികച്ച ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താക്കി. പിന്നീട് കോൺവെയും രചിനും ചേർന്ന് 59 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് നാലാം ദിനം കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ അവസാനിപ്പിച്ചത്.
നേരത്തെ, ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 368 റൺസെടുത്ത ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യ ഒമ്പതിന് 720 റൺസെടുത്ത് ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തിരുന്നു. കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെയും ഋഷഭ് പന്തിന്റെയും സെഞ്ചറികളായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന്റെ കരുത്ത്. ന്യൂസീലൻഡിൽ ഒരു ടീം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടെസ്റ്റ് സ്കോറെന്ന നേട്ടവും ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി.
എന്നാൽ, ബാറ്റിങ്ങിലെ റെക്കോഡ് പ്രകടനം വിജയമാക്കി മാറ്റാൻ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് സാധിച്ചില്ല. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെ വലിയ തകർച്ചയിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ച ഹെൻറി നിക്കോൾസാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച്. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് നവംബർ 27 മുതൽ ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിൽ നടക്കും.