അന്റൊണെല്ലിക്ക് പിഴ: ലാസ് വെഗാസിൽ വെർസ്റ്റപ്പന് പോൾ പൊസിഷൻ, ഫെരാരിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിtext_fields
ഫോർമുല വണ്ണിൽ നാല് തവണ ചാമ്പ്യനായ മാക്സ് വെർസ്റ്റപ്പന് 2026ലെ ലാസ് വെഗാസ് ഗ്രാൻഡ് പ്രീയിൽ പോൾ പൊസിഷൻ. യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സമയം കുറിച്ച മെഴ്സിഡസിന്റെ കിമി അന്റൊണെല്ലി പെനാൽറ്റിയെ തുടർന്ന് ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ഫോർമുല വൺ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ജേതാവെന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ച കിമി അന്റൊണെല്ലി Q3-ൽ 1:33.893 എന്ന മികച്ച സമയമാണ് കുറിച്ചത്. വെർസ്റ്റപ്പനെക്കാൾ 0.258 സെക്കൻഡ് വേഗത്തിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത താരം ലാസ് വെഗാസിൽ തന്റെ ആദ്യ പോൾപൊസിഷൻ ഉറപ്പാക്കിയെങ്കിലും എൻജിൻ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെനാൽറ്റി തിരിച്ചടിയായി. സീസണിൽ അനുവദിച്ച പരിധിക്ക് മുകളിൽ പുതിയ എൻജിൻ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിനാണ് അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗ്രിഡ് പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചത്.
എന്താണ് ഗ്രിഡ് പെനാൽറ്റി?
ഫോർമുല വൺ പോലുള്ള മോട്ടോർ റേസിങ് മത്സരങ്ങളിൽ, യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ നേടിയ സ്ഥാനത്തുനിന്നും നിശ്ചിത സ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നിലേക്ക് മാറ്റി പ്രധാന റേസ് ആരംഭിക്കാൻ വിധിക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷാമാർഗമാണ് ഗ്രിഡ് പെനാൽറ്റി. ഒരു സീസണിൽ അനുവദനീയമായ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ തവണ എൻജിൻ ഘടകങ്ങളോ ഗിയർബോക്സോ മാറ്റുക, യോഗ്യതാ ഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു ഡ്രൈവറെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക, വേഗപരിധി ലംഘിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മുൻ മത്സരത്തിലെ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ മാറ്റിവെക്കുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാലാണ് ഇത് നൽകുന്നത്.
ഇതിനെ തുടർന്ന് വെർസ്റ്റപ്പൻ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും ജോർജ് റസ്സൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ലാൻഡോ നോറിസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഐസാക് ഹഡ്ജറും റേസിങ് ബുൾസിന്റെ പുതുമുഖ താരം അർവിഡ് ലിൻഡ്ബ്ലാഡും ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ അണിനിരക്കും.
മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ലാസ് വെഗാസ് സ്ട്രീറ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള വെർസ്റ്റപ്പന് ഇതാദ്യമായാണ് ഈ ട്രാക്കിൽ പോൾ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ട്രാക്ക് പൊസിഷനും സ്ലിപ്സ്ട്രീം തന്ത്രങ്ങളും നിർണായകമായപ്പോൾ അവസാന ലാപ്പിൽ മികച്ച സമയം കുറിച്ച അന്റൊണെല്ലിയുടെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.
ഫെരാരിക്കായി മത്സരിക്കുന്ന ഫോർമുല വൺ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടണിനും യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ കനത്ത നിരാശയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ലാസ് വെഗാസിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും Q2-ൽ തന്നെ രണ്ട് ഡ്രൈവർമാരും പുറത്താകുമെന്ന് ടീം കരുതിയിരുന്നില്ല.
അവസാന പരിശീലന സെഷനിൽ ബ്രേക്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതിനാൽ ഹാമിൽട്ടണിന് പലതവണ ട്രാക്ക് തെറ്റി. യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഗ്രിപ്പ് ലഭിക്കാത്തതിനൊപ്പം തനിക്ക് പരിക്കേറ്റതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "എനിക്ക് ആകെ നിരാശ തോന്നുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്," സ്കൈ സ്പോർട്സ് എഫ്1-മായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.
നവംബർ 22ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 9.30നാണ് ലാസ് വെഗാസ് ഗ്രാൻഡ് പ്രീയുടെ പ്രധാന മത്സരം നടക്കുന്നത്. പെനാൽറ്റിയിലൂടെ പോൾ പൊസിഷനിലെത്തിയ മാക്സ് വെർസ്റ്റപ്പൻ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുമോ, അതോ ആറാം സ്ഥാനത്തുനിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കിമി അന്റൊണെല്ലി ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുമോ എന്നതാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.