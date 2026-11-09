പുരസ്കാരമായി ലഭിച്ച ഫോൺ സ്റ്റേഡിയം ജീവനക്കാരിക്ക് സമ്മാനിച്ച് കെ.എൽ. രാഹുൽ

പുരസ്കാരമായി ലഭിച്ച ഫോൺ സ്റ്റേഡിയം ജീവനക്കാരിക്ക് സമ്മാനിച്ച് കെ.എൽ. രാഹുൽtext_fields
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ മിന്നും പ്രകടനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച കെ.എൽ. രാഹുൽ, മത്സരശേഷം നടത്തിയ മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ആരാധകരുടെയും ഹൃദയം കീഴടക്കി. മത്സരത്തിലെ 'ഗെയിം ചേഞ്ചർ ഓഫ് ദി മാച്ച്' പുരസ്കാരമായി ലഭിച്ച സ്മാർട്ട്ഫോൺ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ജീവനക്കാരിക്ക് സമ്മാനിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ താരം വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടിയത്.
വെല്ലിങ്ടണിലെ ഹെൻറി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനുശേഷമായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി. ബി.സി.സി.ഐ തങ്ങളുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. 'മികച്ച കളിക്കാരൻ, അതിലും വലിയ മനസ്!' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്.
രാഹുൽ ഫോൺ സമ്മാനമായി നൽകുമെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ജീവനക്കാരി പ്രതികരിച്ചു. താരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി തന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചെന്നും ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. രാഹുലിന്റെ പ്രവൃത്തി ഏറെ അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും ജീവനക്കാരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മത്സരത്തിൽ നാല് റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡിനെ തോൽപ്പിച്ചത്. മഴ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ മത്സരത്തിൽ ഡക്വർത്ത്–ലൂയിസ്–സ്റ്റേൺ നിയമപ്രകാരമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിലൻഡ് 41 ഓവറിൽ 134 റൺസിന് പുറത്തായി.
ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യക്കും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ന്യൂസിലൻഡ് ബൗളർമാർക്കു മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിര പതറിയപ്പോൾ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പാണ് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.
വിജയത്തോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 2-0ന് മുന്നിലെത്തി. മൂന്നാം ഏകദിനം നവംബർ 10ന് ഹാമിൽട്ടണിൽ നടക്കും.