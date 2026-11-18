ഐ.പി.എൽ താരലേലം ഡിസംബർ 16ന് ഗോവയിൽtext_fields
ഐ.പി.എൽ 2027 സീസണിലേക്കുള്ള താരലേലത്തിന്റെ തീയതിയും വേദിയും സമയവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡിസംബർ 16ന് ഗോവയിലെ ഐ.ടി.സി ഗ്രാൻഡ് ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന ലേലം രാവിലെ 11നാണ് ആരംഭിക്കുക. ഐ.പി.എല്ലിന്റെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സീസണുകളിലെ താരലേലങ്ങൾ ദുബായ്, ജിദ്ദ, അബുദാബി എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു. 2026 ഡിസംബർ 16ന് അബുദാബിയിൽ നടന്ന കഴിഞ്ഞ ലേലത്തിന് കൃത്യം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് 2027 സീസണിലേക്കുള്ള താരലേലം നടക്കുന്നത്.
184 താരങ്ങളെ നിലനിർത്തി പത്ത് ടീമുകൾ
ലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി പത്ത് ഫ്രാഞ്ചൈസികളും ചേർന്ന് 184 താരങ്ങളെയാണ് ടീമുകളിൽ നിലനിർത്തിയത്. ഇതിൽ 55 വിദേശ താരങ്ങളാണ്. 34 വിദേശ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 89 പേരെ ടീമുകൾ ഒഴിവാക്കി.നിലനിർത്തിയ താരങ്ങൾക്കായി ടീമുകൾ ആകെ 1,002.05 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു. ഇനി ലേലത്തിനായി പത്ത് ടീമുകളുടെയും കൈവശം ശേഷിക്കുന്നത് 297.95 കോടി രൂപയാണ്. ലേലത്തിലൂടെ പരമാവധി 66 താരങ്ങളെ കൂടി ടീമുകളിലെത്തിക്കാനാകും. ഇതിൽ 25 സ്ഥാനങ്ങൾ വിദേശ താരങ്ങൾക്കായാണ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ലഖ്നൗവിന്റെ കൈവശം
ലേലത്തിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താരങ്ങളെ നിലനിർത്തിയത് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസാണ്. 22 താരങ്ങളാണ് ടീമിലുള്ളത്. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശ താരങ്ങൾ-ഏഴ് പേർ.ലേലത്തിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക ബാക്കിയുള്ളത് ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിന്റെ പക്കലാണ്. 47.45 കോടി രൂപയാണ് ടീമിന്റെ കൈവശമുള്ളത്. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന് 41.65 കോടിയും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന് 40.15 കോടിയും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് 39.50 കോടിയും ബാക്കിയുണ്ട്.ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക ശേഷിക്കുന്നത്. 8.75 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ടീമിന്റെ കൈവശമുള്ളത്. മൂന്ന് താരങ്ങളെ കൂടി ടീമിലെത്തിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഗുജറാത്തിനുള്ളത്.
ടീമുകളുടെ കൈവശമുള്ള തുക
- ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്- 28.05 കോടി രൂപ
- ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്- 39.50 കോടി രൂപ
- ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്- 8.75 കോടി രൂപ
- കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്- 41.65 കോടി രൂപ
- ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ്- 47.45 കോടി രൂപ
- മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് – 32.60 കോടി രൂപ
- പഞ്ചാബ് കിങ്സ്- 18.60 കോടി രൂപ
- രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്- 27.05 കോടി രൂപ
- റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു- 14.15 കോടി രൂപ
- സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്- 40.15 കോടി രൂപ
ലേലത്തിൽ ടീമുകൾക്ക് ആവശ്യമായ താരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കി 2027 സീസണിലേക്കുള്ള സ്ക്വാഡുകൾ പൂർത്തിയാക്കാം. ശേഷിക്കുന്ന പണവും ഒഴിവുള്ള സ്ഥാനങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും ഓരോ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെയും ലേല തന്ത്രം.