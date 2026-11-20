സിറാജിനെ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റാണ് പ്രധാനം; സെലക്ടർമാരെ ന്യായീകരിച്ച് കപിൽ ദേവ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയുള്ള ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ പേസർ മുഹമ്മദ് സിറാജിന് അവസരം നൽകാത്തതിൽ മതപരമായ വിവേചനമുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് എം.പി ഇംറാൻ മസൂദിന്റെ ആരോപണത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കപിൽ ദേവ്. താരത്തെ ഒഴിവാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ താൻ അധികാരപ്പെട്ട ആളല്ലെന്നും സെലക്ടർമാർ മികച്ച ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നേറുന്നുവെന്നതാണ് പ്രധാനമെന്നും നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളല്ല എന്നാൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുവെന്നതാണ് പ്രധാനമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാർത്ത ഏജൻസിയായ എ.എൻ.ഐയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കപിൽ ദേവ്.
"സെലക്ടർമാരോട് ചോദിക്കൂ. ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ആരുമല്ല. ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ഇതിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല. അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ മറുപടി നൽകട്ടെ. അവർ (സെലക്ടർമാർ) മികച്ച ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. നമ്മുക്ക് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റത്തെ വിമർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത് അങ്ങനെയാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നേറുന്നുവെന്നതാണ് പ്രധാനം,' കപിൽ ദേവ് പറഞ്ഞു.
തനിക് മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ ഇഷ്ടമാണെന്നും എന്നാൽ, പക്ഷേ സെലക്ടറും മാനേജരും ക്യാപ്റ്റനുമാണ് ടീമിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് കപിൽ ദേവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ ഇഷ്ട്ടവും അനിഷ്ടവും അല്ല പ്രധാനപ്പെട്ടത്. സെലക്ടർമാരും ക്യാപ്റ്റനുമടങ്ങുന്ന സിസ്റ്റം എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുവെന്നതിനാണ് മുൻതൂക്കമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വെല്ലിങ്ടണിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ സിറാജിനെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് എം.പി ഇംറാൻ മസൂദ് താരത്തിന്റെ മതപരമായ വ്യക്തിത്വമാകാം ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. "അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സിറാജ് എന്നല്ലേ? അതുതന്നെ മതിയായ കാരണമല്ലേ? മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടും ടീമിൽ ഇടം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും കാരണം? ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു കാരണവും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല,' മസൂദ് പറഞ്ഞു.
നിലവിലെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സൈക്കിളിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ബൗളറാണ് സിറാജ്. 43 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ താരത്തെ പുറത്തിരുത്തി യുവതാരങ്ങളായ ആകാശ് ദീപിനും അൻഷുൽ കാംബോജിനും അവസരം നൽകിയതോടെയാണ് ടീം സെലക്ഷനെച്ചൊല്ലിയുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചത്.
അതേസമയം, മത്സരത്തിനായി ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് ക്യാപ്റ്റനും ടീം മാനേജ്മെന്റും വിലയിരുത്തിയ ഇലവനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെനാണ് സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കിയതിനെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ സിതാൻഷു കോട്ടക് പ്രതികരിച്ചത്. ന്യൂസിലൻഡ് ബാറ്റിങ് നിരയിലെ ഇടംകൈയൻ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം പരിഗണിച്ചാണ് വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്നും കോട്ടക് വിശദീകരിച്ചു.
സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കിയ തീരുമാനത്തെ മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ സുനിൽ ഗവാസ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ടീം സെലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളിലേക്കും നീണ്ടത്.