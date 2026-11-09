ഇന്ത്യൻ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫുകൾ രണ്ടായി പിരിയും; കാരണമിതാണ്

ഇന്ത്യൻ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫുകൾ രണ്ടായി പിരിയും; കാരണമിതാണ്text_fields
ഹാംമിൽട്ടൺ: ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൽ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു. നവംബർ 19-ന് ആരംഭിക്കുന്ന നിർണായക ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കായി ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ സിതാാംശു കോട്ടക്കും ബോളിങ് പരിശീലകൻ മോർണി മോർക്കലും ഏകദിന ക്യാമ്പ് വിട്ട് വെല്ലിങ്ടണിലേക്ക് തിരിക്കും.
അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പര നവംബർ 15-നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് ഇടയിൽ മറ്റു ഇടവേളകളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാലാണ് ബി.സി.സി.ഐ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നേരത്തെയാക്കുന്നത്. നിലവിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് എ ടീമുമായി കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എ ടീമിനൊപ്പം ഹൃഷികേശ് കനിത്കർക്കൊപ്പമായിരിക്കും കോട്ടക്കും മോർക്കലും ചേരുക. അതേസമയം, ഹെഡ് കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറും സ്പിൻ ബോളിങ് കോച്ച് സായ് രാജ് ബഹുതുലെയും അവസാന രണ്ടു ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്കും ടീമിനൊപ്പം തുടരും.
തിങ്കളാഴ്ച ഹാംമിൽട്ടണിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സിതാാംശു കോട്ടക്കാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. എങ്കിലും അന്തിമ തീരുമാനം ഗൗതം ഗംഭീറിന്റേതായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "ഏകദിന ലോകകപ്പ് വരുന്നതിനാൽ ഗൗതം ഇവിടെത്തന്നെ കാണും. സായ് രാജും കൂടെയുണ്ടാകും. ഞാനും മോർണിയും മറ്റ് ചില സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫുകളും വെല്ലിങ്ടണിലേക്ക് പോകും. കാലാവസ്ഥ അനുവദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മികച്ച രീതിയിൽ ടീമിനെ സജ്ജമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം," കോട്ടക്ക് പറഞ്ഞു.
3 പേസർമാർ ന്യൂസിലാൻഡിൽ തുടരും
ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി ഏകദിന സ്ക്വാഡിലുള്ള മൂന്ന് ഫാസ്റ്റ് ബോളർമാരെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ തന്നെ നിലനിർത്തും. ഗുർനൂർ ബ്രാർ, ആഖിബ് നബി, അർഷദീപ് സിങ് എന്നിവർ നെറ്റ് ബോളർമാരായും റിസർവ് ഓപ്ഷനായും ടെസ്റ്റ് ടീമിനൊപ്പം ചേരും.
ശുഭ്മൻ ഗിൽ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, അൻഷുൽ കംബോജ്, കുൽദീപ് യാദവ് എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന ടെസ്റ്റ് സംഘത്തിലെ പ്രമുഖർ അവസാന രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ല. ഇവർ വെല്ലിങ്ടണിൽ നടക്കുന്ന പ്രീ-സീരീസ് ക്യാമ്പിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളാകും.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ഏറെ നിർണായകമാണ്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനോട് നേരിട്ട 3-0ന്റെ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവിക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിനൊപ്പം ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്താനും ഇന്ത്യക്ക് വിജയം അനിവാര്യമാണ്. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നേടിയ പരമ്പര ജയം ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനൽ സാധ്യതകൾക്ക് വീണ്ടും വഴിതുറന്നിട്ടുണ്ട്.
ഏകദിന പരമ്പര കഴിഞ്ഞ് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ ടീം റിസോഴ്സുകൾ വിഭജിച്ചാണ് ബി.സി.സി.ഐ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കൊട്ടാകും മോർക്കലും മടങ്ങുന്നതോടെ അവസാന മത്സരങ്ങളിൽ ഗംഭീറും ബഹുതുലെയും മാത്രമായിരിക്കും ഏകദിന ടീമിന്റെ പരിശീലനം ഏകോപിപ്പിക്കുക.