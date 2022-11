അന്ന് 36ന് ഓൾഔട്ടായ അഡ് ലെയ്ഡ് ഓവലിൽ ഇന്ത്യ വീണ്ടും; എതിരാളികൾ ബംഗ്ലദേശ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് സിഡ്നി: രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഓസീസിനെതിരെ ബോർഡർ/ഗവാസ്കർ പരമ്പര കളിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ഇന്ത്യ. ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് ലീഡ് പിടിച്ച സന്ദർശകർ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ പക്ഷേ, ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. പ്രിഥ്വി ഷാ, മായങ്ക് അഗർവാൾ, ചേതേശ്വർ പൂജാര, വിരാട് കോഹ്ലി, അജിങ്ക്യ രഹാനെ, ഹനുമ വിഹാരി തുടങ്ങി ബാറ്റെടുത്തവരെല്ലാം രണ്ടക്കം കാണാതെ മടങ്ങിയപ്പോൾ ടീം സ്കോർ സമാനതകളില്ലാത്ത 36ലൊതുങ്ങി. അഞ്ചോവറിൽ മൂന്നും മെയ്ഡൻ എറിഞ്ഞ് അഞ്ചു വിക്കറ്റെടുത്ത ജോഷ് ഹാസൽവുഡും നാലു വിക്കറ്റു വീഴ്ത്തിയ പാറ്റ് കമിൻസുമായിരുന്നു അന്തകർ. കളി തോറ്റെങ്കിലും ഗാബയിൽ അടുത്ത കളി ജയിച്ച് ടീം ഇന്ത്യ പരമ്പര പിടിച്ച് അന്ന് മാനം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. അതേ മൈതാനത്താണ് ലോകകപ്പ്​ നോക്കൗട്ട് ഇടം തേടി ഇന്ത്യ വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്നത്. എതിരാളികൾ അത്ര കരുത്തരല്ലാത്ത ബംഗ്ലദേശായതിനാൽ ആധി കുറവാണ്. എതിരാളികൾക്കും സെമി സാധ്യത ഇന്നത്തെ കളിയിലെ വിജയത്തെ ആശ്രയിച്ചായതിനാൽ പോരാട്ടം കടുക്കുമെന്നുറപ്പ്. മൂന്ന് കളികളിൽ രണ്ടും ജയിച്ച് മുന്നിലുള്ള ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ന് ജയിക്കാനായാൽ നോക്കൗട്ടിലേക്ക് ഒരു ചുവടു കൂടി വെക്കാം. എന്നാൽ, അത്രയും കളികളിൽ അത്രയും ജയം സ്വന്തമായുള്ള ബംഗ്ലദേശിനും മത്സരം നിർണായകമാണ്.

അതേ സമയം, കാലാവസ്ഥ കനിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കളി തടസ്സപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മത്സര​ത്തലേന്ന് ഇവിടെ കനത്ത മഴ പെയ്തിരുന്നു. 60 ശതമാനം മഴ സാധ്യതയാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നത്. മഴ കനത്തുപെയ്താൽ കളി ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാം. ഓസീസ് ലോകകപ്പിൽ ഇതുവരെ നാലു കളികൾ മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മൂന്നും ഒരു പന്തു പോലും എറിയാതെയായിരുന്നു. അവസാന മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കു മുന്നിൽ അഞ്ചു ​വിക്കറ്റ് തോൽവിയുമായി മടങ്ങിയപ്പോൾ ബംഗ്ലദേശ് മൂന്നു റൺസിന് സിംബാബ്വെയെ തോൽപിച്ചിരുന്നു. Show Full Article

India Were All-Out For 36 Right Here, Now It's Versus Bangladesh