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    പ​ര​മ്പ​ര ജ​യി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ; തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന് കി​വീ​സ്

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    Indian cricket team players practicing at Seddon Park in Hamilton ahead of the third ODI against New Zealand
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    ഹാ​മി​ൽ​ട്ട​ൺ: പേ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ പു​തു​പ്പി​റ​വി​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ലെ പി​ച്ചി​ൽ ഇ​ന്ന് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മൂ​ന്നാം ഏ​ക​ദി​ന പോ​രാ​ട്ടം. ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് ക​ളി​യി​ലും ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ വി​യ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ, ക​ളി ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​ക്കി​യ പേ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ സ​മ​യ​മാ​ണി​ത്. ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പേ​സ് പേ​ടി​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​വും. ര​ണ്ടും ജ​യി​ച്ച് പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ലീ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ പ​ര​മ്പ​ര സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും.

    വെ​റ്റ​റ​ൻ താ​രം രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ മു​ത​ൽ നാ​യ​ക​ൻ ശു​ഭ്മാ​ൻ ഗി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ റ​ൺ വ​ര​ൾ​ച്ച​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​​ക്ക് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​വു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് ക​ളി​യി​ലാ​യി 23 റ​ൺ​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് രോ​ഹി​തി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് ക​ളി​യി​ലും 184, 134 സ്കോ​റു​ക​ൾ​ക്ക് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ പു​റ​ത്താ​യ​പ്പോ​ൾ, ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​നാ​യാ​സം ബാ​റ്റ്‍വീ​ശാ​ൻ പോ​ലും ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ഴ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​യെ തു​ണ​ച്ച​ത്. അ​വ​സാ​ന ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ത്ത നാ​യ​ക​ൻ ശു​ഭ്മാ​ൻ ഗി​ല്ലി​ന് നേ​ര​ത്തെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ക​യെ​ന്ന​തും പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ടെ​സ്റ്റ് പ​ര​മ്പ​ര​ക്ക് മു​മ്പാ​യി വി​ശ്ര​മം എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഗി​ൽ അ​വ​സാ​ന ര​ണ്ട് ഏ​ക​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​രാ​വും ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ നാ​യ​ക​ൻ. ഹാ​മി​ൽ​ട്ട​ണി​ലെ സെ​ഡ​ൺ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​നും മ​ഴ ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ട്. ത​ണു​പ്പും ന​ന​വു​മു​ള്ള പി​ച്ചി​ൽ പേ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വിം​ഗും ബൗ​ൺ​സും ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ കാ​ര്യം വീ​ണ്ടും ക​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നു​റ​പ്പാ​ണ്.

    ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ പൂ​ജ്യ​വും, ര​ണ്ടാം അ​ങ്ക​ത്തി​ൽ 23ഉം ​റ​ൺ​സി​ന് പു​റ​ത്താ​യ രോ​ഹി​തി​ന് മൂ​ന്നാം അ​ങ്ക​ത്തി​ൽ ടീ​മി​ന് മി​ക​ച്ച അ​ടി​ത്ത​റ​യൊ​രു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​വും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി, ബാ​റ്റി​ങ് ശൈ​ലി​യി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണം തു​ട​രു​ന്ന രോ​ഹി​ത്, ​ആ​ക്ര​മി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങും മു​മ്പ് നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. പേ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മേ​ധാ​വി​ത്വ​മു​ള്ള പി​ച്ചി​ൽ ഈ ​ശൈ​ലി​ക്കും ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ​വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‍ലി മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലാ​ണെ​ന്ന​ത് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. വെ​ല്ലി​ങ്ട​ണി​ൽ ര​ക്ഷ​ക​നാ​യ കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ലി​നെ അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ലി​നും മു​ന്നി​ലേ​ക്കി​റ​ക്കു​ന്ന​തും കോ​ച്ച് ഗം​ഭീ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചേ​ക്കാം.

    ആ​ദ്യ നാ​ലു​പേ​രും വ​ലം​കൈ​യ​ന്മാ​രാ​യ​തി​നാ​ൽ, മി​ഡി​ൽ ഓ​ർ​ഡ​റി​ൽ ഇ​ടം​കൈ​യ​ൻ വേ​ണം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് രാ​ഹു​ലി​ന് മു​മ്പേ നേ​ര​ത്തെ അ​ക്ഷ​റി​നെ ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് ക്ലി​ക്കാ​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    സാ​ധാ​ര​ണ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​വു​ന്ന ബൗ​ളി​ങ്ങി​ൽ പു​തു​മു​ഖ​ക്കാ​രാ​യ ആ​ഖി​ബ് ന​ബി, ഗു​ർ​ണു​ർ ബ്രാ​ർ, അ​ൻ​ഷു​ൽ കാം​ബോ​ജ്, അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ് എ​ന്നി​വ​ർ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മാ​കു​ന്നു.

    ര​ണ്ടു​ക​ളി​യും തോ​റ്റ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​നാ​ണ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഡെ​വോ​ൺ കോ​ൺ​വേ, ര​ചി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​രി​ക്കി​ന് ന​ൽ​കി​യ വി​ല​യും ചി​ല്ല​റ​യ​ല്ല. വി​ശ്വ​സ്ത​രാ​യ ടോം ​ലാ​ഥ​മും ​ഗ്ലെ​ൻ ഫി​ലി​പ്സും പ​രാ​ജ​യ​മാ​വു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് ക​ളി​യി​ലും മു​ൻ​നി​ര ബാ​റ്റ്‌​സ്മാ​ന്മാ​രാ​യ ടിം ​സീ​ഫെ​ർ​ട്ട്, വി​ൽ യ​ങ്, ഹെൻറി നി​ക്കോ​ൾ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ ഓ​വ​റു​ക​ളി​ലെ​ങ്കി​ലും എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​തും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. ഒ​പ്പം മ​ഴ ഭാ​ഗ്യം ​കൂ​ടി കെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ ടീം ​ആ​കെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യി. ട്വ​ന്റി20 പ​ര​മ്പ​ര കൈ​വി​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ പി​ടി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ പോ​രാ​ട്ടം.

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    News Summary - India Aim for Series Victory Over New Zealand in Third ODI at Hamilton Amid Rain Threat
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