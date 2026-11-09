പരമ്പര ജയിക്കാൻ ഇന്ത്യ; തിരിച്ചുവരവിന് കിവീസ്text_fields
ഹാമിൽട്ടൺ: പേസർമാരുടെ പുതുപ്പിറവിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ന്യൂസിലൻഡിലെ പിച്ചിൽ ഇന്ന് ആവേശകരമായ മൂന്നാം ഏകദിന പോരാട്ടം. ആദ്യ രണ്ട് കളിയിലും ബാറ്റർമാർ വിയർത്തപ്പോൾ, കളി തങ്ങളുടേതാക്കിയ പേസർമാരുടെ സമയമാണിത്. ബാറ്റർമാർക്ക് പേസ് പേടിയുടെ പോരാട്ടവും. രണ്ടും ജയിച്ച് പരമ്പരയിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരവും.
വെറ്ററൻ താരം രോഹിത് ശർമ മുതൽ നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരുടെ റൺ വരൾച്ചയാണ് സന്ദർശകർക്ക് വെല്ലുവിളിയാവുന്നത്. രണ്ട് കളിയിലായി 23 റൺസ് മാത്രമാണ് രോഹിതിന്റെ സംഭാവന. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കളിയിലും 184, 134 സ്കോറുകൾക്ക് എതിരാളികൾ പുറത്തായപ്പോൾ, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അനായാസം ബാറ്റ്വീശാൻ പോലും ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും മഴയായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ തുണച്ചത്. അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ കളിക്കാത്ത നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന് നേരത്തെ വിജയം ഉറപ്പിച്ച് മടങ്ങുകയെന്നതും പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരക്ക് മുമ്പായി വിശ്രമം എന്ന നിലയിലാണ് ഗിൽ അവസാന രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറിനിൽക്കുന്നത്. ശ്രേയസ് അയ്യരാവും ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലെ നായകൻ. ഹാമിൽട്ടണിലെ സെഡൺ പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാം മത്സരത്തിനും മഴ ഭീഷണിയുണ്ട്. തണുപ്പും നനവുമുള്ള പിച്ചിൽ പേസർമാർക്ക് കൂടുതൽ സ്വിംഗും ബൗൺസും ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത ബാറ്റർമാരുടെ കാര്യം വീണ്ടും കഷ്ടത്തിലാക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.
ആദ്യ കളിയിൽ പൂജ്യവും, രണ്ടാം അങ്കത്തിൽ 23ഉം റൺസിന് പുറത്തായ രോഹിതിന് മൂന്നാം അങ്കത്തിൽ ടീമിന് മികച്ച അടിത്തറയൊരുക്കുകയെന്ന ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി, ബാറ്റിങ് ശൈലിയിൽ പരീക്ഷണം തുടരുന്ന രോഹിത്, ആക്രമിച്ച് തുടങ്ങും മുമ്പ് നിലയുറപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. പേസർമാർക്ക് മേധാവിത്വമുള്ള പിച്ചിൽ ഈ ശൈലിക്കും ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതേസമയം, വിരാട് കോഹ്ലി മികച്ച ഫോമിലാണെന്നത് ആശ്വാസമാണ്. വെല്ലിങ്ടണിൽ രക്ഷകനായ കെ.എൽ. രാഹുലിനെ അക്ഷർ പട്ടേലിനും മുന്നിലേക്കിറക്കുന്നതും കോച്ച് ഗംഭീർ പരിഗണിച്ചേക്കാം.
ആദ്യ നാലുപേരും വലംകൈയന്മാരായതിനാൽ, മിഡിൽ ഓർഡറിൽ ഇടംകൈയൻ വേണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് രാഹുലിന് മുമ്പേ നേരത്തെ അക്ഷറിനെ ഇറക്കിയത്. എന്നാൽ, ഇത് ക്ലിക്കായില്ല എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
സാധാരണ തലവേദനയാവുന്ന ബൗളിങ്ങിൽ പുതുമുഖക്കാരായ ആഖിബ് നബി, ഗുർണുർ ബ്രാർ, അൻഷുൽ കാംബോജ്, അർഷ്ദീപ് സിങ് എന്നിവർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ആത്മവിശ്വാസമാകുന്നു.
രണ്ടുകളിയും തോറ്റ ന്യൂസിലൻഡ് തിരിച്ചുവരവിനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഡെവോൺ കോൺവേ, രചിൻ രവീന്ദ്ര എന്നിവരുടെ പരിക്കിന് നൽകിയ വിലയും ചില്ലറയല്ല. വിശ്വസ്തരായ ടോം ലാഥമും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സും പരാജയമാവുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കളിയിലും മുൻനിര ബാറ്റ്സ്മാന്മാരായ ടിം സീഫെർട്ട്, വിൽ യങ്, ഹെൻറി നിക്കോൾസ് എന്നിവർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഓവറുകളിലെങ്കിലും എതിരാളികൾക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നതും തിരിച്ചടിയാണ്. ഒപ്പം മഴ ഭാഗ്യം കൂടി കെടുത്തിയതോടെ ടീം ആകെ പ്രതിരോധത്തിലായി. ട്വന്റി20 പരമ്പര കൈവിട്ടവർക്ക് ഏകദിനത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അവസാന അവസരമാണ് ഇന്നത്തെ പോരാട്ടം.