മഴ ‘കളിച്ചു’; കളത്തിലിറങ്ങാനാകാതെ ഇന്ത്യ- കിവീസ് ടീമുകൾ

മഴ ‘കളിച്ചു’; കളത്തിലിറങ്ങാനാകാതെ ഇന്ത്യ- കിവീസ് ടീമുകൾtext_fields
ഹാമിൽട്ടൺ: കളിക്കാർ തയ്യാറായി, ടോസും കഴിഞ്ഞു, ഇന്ത്യ ബൗളിങ്ങിനും ഇറങ്ങാൻ കാത്തുനിന്നു. പക്ഷേ മഴയ്ക്ക് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാം ഏകദിനം ഒരു പന്തുപോലും എറിയാനാകാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഹാമിൽട്ടണിലെ സെഡൻ പാർക്കിൽ മഴ വില്ലനായതോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ നിർണായക പോരാട്ടം കാണാനിരുന്ന കാണികൾ നിരാശരായി.മഴയെ തുടർന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വൈകിയാണ് ടോസ് നടന്നത്. ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ഫീൽഡിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞതോടെ മത്സരം 50 ഓവറിൽ നിന്ന് 40 ഓവറായി ചുരുക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ കളി തുടങ്ങാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിനിടെ വീണ്ടും മഴ ശക്തമായതോടെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു. ഒടുവിൽ മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമുണ്ടായില്ല.
മൂന്നാം മത്സരത്തിന് മഴ തടസ്സമായെങ്കിലും പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയുടെ നില ഭദ്രമാണ്. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ഇന്ത്യ 2-0ന് മുന്നിലാണ്. ഇനി ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ കൂടി ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം. മറുവശത്ത്, ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ന്യൂസിലൻഡിന് പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യക്കൊപ്പമെത്താൻ കഴിയൂ.സ്വന്തം മണ്ണിൽ തുടർച്ചയായി 11 ഏകദിന പരമ്പരകൾ വിജയിച്ച റെക്കോഡുമായാണ് ന്യൂസിലൻഡ് ഇത്തവണ ഇന്ത്യയെ നേരിടുന്നത്. 2019ൽ ഇന്ത്യയോട് പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന ഏകദിന പരമ്പരകളിലൊന്നും കിവീസ് തോറ്റിട്ടില്ല. ഈ നേട്ടം നിലനിർത്താൻ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കേണ്ടിവരും. അതേസമയം, ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ബൗളർമാരുടെ മികവിൽ വിജയം നേടിയ ഇന്ത്യക്ക് പരമ്പര നേട്ടത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇനി ഒരു ജയം മാത്രം.
അതേസമയം ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ ടീമിലും പരിശീലക സംഘത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അവസാന രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിൽ ശ്രേയസ് അയ്യരായിരിക്കും ഇന്ത്യയെ നയിക്കുക. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില താരങ്ങൾ ഏകദിന ടീമിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
കെ.എൽ. രാഹുൽ, അൻഷുൽ കംബോജ്, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നിവരും അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ കളിക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.പരിശീലക സംഘത്തിലും താൽക്കാലിക വിഭജനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറും സ്പിൻ ബൗളിങ് കോച്ച് സായിരാജ് ബഹുതുലെയും ഏകദിന ടീമിനൊപ്പം തുടർന്നേക്കും. ബാറ്റിങ് കോച്ച് സിതാൻഷു കോട്ടക്കും പേസ് ബൗളിങ് കോച്ച് മോൺ മോർക്കലും ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കായി ചേരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.നവംബർ 19നാണ് ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത്. രണ്ട് മത്സരങ്ങളാണ് പരമ്പരയിലുള്ളത്. അതിന് മുമ്പ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇരു ടീമുകളുടെയും ലക്ഷ്യം. മഴ മാറിനിന്നാൽ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.