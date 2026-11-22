കൂറ്റൻ റൺമല തീർത്ത് ഇന്ത്യ; ജയത്തിന് എട്ടു വിക്കറ്റ് ദൂരം, ചെറുത്തുനിന്ന് കോൺവേ–രചിൻ സഖ്യംtext_fields
വെല്ലിങ്ടൻ: ന്യൂസീലൻഡ് മണ്ണിൽ റെക്കോഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർ. വെല്ലിങ്ടനിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് 720 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിൽ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്ത ഇന്ത്യ മത്സരം വരുതിയിലാക്കി. 352 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ് വഴങ്ങിയ ആതിഥേയർ നാലാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റിന് 119 റൺസെന്ന നിലയിലാണ്. അവസാനദിനം ശേഷിക്കുന്ന എട്ടു വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി വിജയം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം.
ന്യൂസീലൻഡിൽ ഒരു ടീം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടെസ്റ്റ് സ്കോറെന്ന റെക്കോഡാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്. 2019ൽ ഹാമിൽട്ടണിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ന്യൂസീലൻഡ് നേടിയ ആറിന് 715 റൺസിന്റെ റെക്കോഡാണ് പഴങ്കഥയായത്. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഒരു ടീമിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടെസ്റ്റ് സ്കോറും ഇതുതന്നെ. വിദേശത്ത് ഇന്ത്യ നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടെസ്റ്റ് സ്കോറെന്ന നേട്ടവും വെല്ലിങ്ടനിൽ പിറന്നു.
രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ന്യൂസീലൻഡിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിയേറ്റു. ആദ്യ ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തിൽ നായകൻ ടോം ലാതത്തെ റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ ജസ്പ്രീത് ബുംറ മടക്കി. പിന്നാലെ ഡെവോൺ കോൺവേയും ഹെൻറി നിക്കോൾസും ചേർന്ന് ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ടുനയിച്ചെങ്കിലും 31 റൺസെടുത്ത നിക്കോൾസിനെ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ പുറത്താക്കി. ഷോർട്ട് ലെഗിൽ ധ്രുവ് ജുറേൽ നേടിയ മികച്ച ക്യാച്ചാണ് നിക്കോൾസിന്റെ ഇന്നിങ്സിന് വിരാമമിട്ടത്.
തുടർന്ന് രചിൻ രവീന്ദ്രക്കൊപ്പം പ്രതിരോധം തീർത്ത കോൺവേ അർധസെഞ്ചറി പൂർത്തിയാക്കി. 137 പന്തിൽ 59 റൺസുമായി കോൺവേയും 72 പന്തിൽ 27 റൺസുമായി രചിനുമാണ് ക്രീസിലുള്ളത്. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും പുറത്താകാതെ 59 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്നിങ്സ് തോൽവി ഒഴിവാക്കാൻ ന്യൂസീലൻഡിന് ഇനിയും 233 റൺസ് വേണം.
നാലിന് 486 റൺസെന്ന നിലയിൽ നാലാം ദിനം ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ച ഇന്ത്യക്കായി ഋഷഭ് പന്താണ് തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. 153 പന്തിൽ പത്തു ഫോറും ആറു സിക്സും സഹിതം 128 റൺസെടുത്ത പന്ത് ന്യൂസീലൻഡ് ബൗളർമാരെ കടന്നാക്രമിച്ചു. ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ ഒമ്പതാം സെഞ്ചറിയാണ് താരം നേടിയത്.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസീലൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ നാലു രാജ്യങ്ങളിലും ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചറി നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും പന്ത് ഇടംപിടിച്ചു. മൂന്നാം ദിനം സെഞ്ചറി നേടിയ കെ.എൽ. രാഹുലും ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
പന്തിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയ ധ്രുവ് ജുറേൽ 79 പന്തിൽ 78 റൺസെടുത്തു. അംശുൽ കാംബോജ് 42 പന്തിൽ 38 റൺസുമായി തിളങ്ങിയപ്പോൾ വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ 24 റൺസ് നേടി. ജുറേൽ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തത്.
മൂന്നാം ദിനത്തിൽ കെ.എൽ. രാഹുൽ നേടിയ 136 റൺസും സെഞ്ചറിക്ക് രണ്ടു റൺസ് അകലെ പുറത്തായ നായകൻ ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന്റെ 98 റൺസും ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന് അടിത്തറയിട്ടിരുന്നു. ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ 80 റൺസും യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ 85 റൺസും നേടി. ആദ്യ അഞ്ചു ബാറ്റർമാരും കുറഞ്ഞത് 80 റൺസ് വീതം നേടിയതും ശ്രദ്ധേയമായി.
ന്യൂസീലൻഡിനായി ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് മൂന്ന് വിക്കറ്റും രചിൻ രവീന്ദ്ര രണ്ട് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. പേസർ ജേക്കബ് ഡഫി 33 ഓവറിൽ 201 റൺസ് വഴങ്ങി. ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് താരത്തിന് നേടാനായത്.
ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഹെൻറി നിക്കോൾസിന്റെയും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന്റെയും സെഞ്ചറികളുടെ കരുത്തിൽ ന്യൂസീലൻഡ് 368 റൺസെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ റെക്കോഡ് ബാറ്റിങ് പ്രകടനം മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റി. അവസാനദിനം ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരുടെ മുന്നേറ്റവും കിവീസ് ബാറ്റർമാരുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പുമാകും മത്സരഫലം നിർണയിക്കുക.