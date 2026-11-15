ബാറ്റിങ്ങിൽ തകർന്നിട്ടും ബൗളിങ്ങിൽ തിളങ്ങി; കിവികളെ എറിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യ, ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തം

ബാറ്റിങ്ങിൽ തകർന്നിട്ടും ബൗളിങ്ങിൽ തിളങ്ങി; കിവികളെ എറിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യ, ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തംtext_fields
മൗണ്ട് മൻഗനൂയി: ബാറ്റർമാർ നിരാശപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പന്തുകൊണ്ട് കളി തിരിച്ചുപിടിച്ച് ഇന്ത്യ. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ അഞ്ചാം ഏകദിനത്തിൽ ചെറിയ സ്കോർ പ്രതിരോധിച്ച് 22 റൺസിന്റെ ജയം നേടിയ ഇന്ത്യ പരമ്പരയും സ്വന്തമാക്കി. 210 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ആതിഥേയരെ 187 റൺസിൽ എറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജയം. ഇതോടെ അഞ്ചു മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര 3-1ന് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി.
ബേ ഓവലിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റുചെയ്ത ഇന്ത്യ 42.1 ഓവറിൽ 209 റൺസിന് പുറത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ, അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ തിരിച്ചടിച്ചതോടെ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ വിജയപ്രതീക്ഷകൾ തകർന്നു. 48.1 ഓവറിൽ കിവിപ്പടയുടെ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിച്ചു.
30 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ അർഷ്ദീപാണ് ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. മുഹമ്മദ് സിറാജും അക്ഷർ പട്ടേലും രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. ആഖ്വിബ് നബി, അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ യാഷ് താക്കൂർ, നമൻ ധിർ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 64 റൺസെന്ന നിലയിൽ ന്യൂസിലൻഡ് പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, വിൽ യങ്ങിനെ പുറത്താക്കി അർഷ്ദീപ് ഇന്ത്യക്ക് നിർണായക ബ്രേക്ക് ത്രൂ സമ്മാനിച്ചു. പിന്നാലെ നിക്ക് കെല്ലിയും ഫിൻ അലനും മടങ്ങിയതോടെ ആതിഥേയർ സമ്മർദത്തിലായി.
ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റും മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെല്ലും ചേർന്ന് ഇന്നിങ്സ് കരകയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കൂട്ടുകെട്ട് അധികം നീണ്ടില്ല. ബ്രേസ്വെല്ലിനെ ആഖ്വിബ് നബി പുറത്താക്കിയപ്പോൾ 31 റൺസെടുത്ത ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റിനെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ യാഷ് താക്കൂർ മടക്കി. ഇതോടെ ന്യൂസിലൻഡ് ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 119 റൺസെന്ന നിലയിലേക്ക് വീണു.
നായകൻ മിച്ചൽ സാന്റ്നർ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. സാന്റ്നറെ നമൻ ധിർ പുറത്താക്കിയതോടെ കിവികളുടെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ശേഷിച്ച വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ പരമ്പരജയം ഉറപ്പിച്ചു.
നേരത്തേ, ന്യൂസിലൻഡ് ബൗളർമാർക്കുമുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ മുൻനിര തകർന്നടിഞ്ഞിരുന്നു. രോഹിത് ശർമ (7), വിരാട് കോഹ്ലി (5), ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് (18) എന്നിവർ വേഗം മടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ മൂന്നിന് 34 എന്ന നിലയിലായി. പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ അക്ഷർ പട്ടേലും നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന് ജീവൻ നൽകിയത്. നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും 52 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അയ്യർ 22 റൺസെടുത്ത് മടങ്ങിയെങ്കിലും അക്ഷർ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് തുടർന്നു.
അക്ഷർ പട്ടേലും ഇഷാൻ കിഷനും 46 റൺസ് വീതം നേടി. നമൻ ധിർ 22 റൺസുമായി പിന്തുണ നൽകി. അവസാന ഓവറുകളിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജും അർഷ്ദീപ് സിങ്ങും നടത്തിയ ആക്രമണമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 200 കടത്തിയത്. ഇരുവരും 14 റൺസ് വീതം നേടി. ന്യൂസിലൻഡിനായി മിച്ചൽ സാന്റ്നറും ജേക്കബ് ഡഫിയും മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. മാത്യു ഫിഷർ രണ്ടു വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി.
നാലാം ഏകദിനത്തിൽ 244 റൺസിന്റെ കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് അവസാന മത്സരത്തിലെ ജയം ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവുമായി. ട്വന്റി20 പരമ്പരക്ക് പിന്നാലെ ഏകദിന പരമ്പരയും സ്വന്തമാക്കിയിരുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ.