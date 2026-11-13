രോഹിതും ശ്രേയസും 'ഗോൾഡൻ ഡക്ക്' കോഹ്ലിയും പൂജ്യത്തിന് പുറത്ത്; ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാറ്റിങ് തകർച്ചtext_fields
മൗണ്ട് മൗൻഗനൂയി: ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ നാലാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വൻ ബാറ്റിങ് തകർച്ച. 334 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ഇന്ത്യ 22 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 66 റൺസെന്ന നിലയിൽ പതറുകയാണ്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മാറ്റ് ഹെൻറി നടത്തിയ മാരക ബൗളിങ്ങാണ് ഇന്ത്യൻ നിരയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോഹ്ലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ എന്നിവരെ പുറത്താക്കി ഹെൻറി മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റി.
ഇന്ത്യൻ സ്കോർബോർഡിൽ ഒരു റൺ പോലും പിറക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു ആദ്യ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകളും വീണത്. ഹെൻറിയുടെ ആദ്യ പന്തിൽ സ്ലിപ്പിൽ ഫിൻ അലന് ക്യാച്ച് നൽകി രോഹിത് മടങ്ങി. പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ വിരാട് കോലിയെ അഞ്ചാം പന്തിൽ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ശ്രേയസ് അയ്യർ എൽബിഡബ്ല്യുവായി പുറത്തായതോടെ ആദ്യ ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഹെൻറി ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ചു.
തുടർന്ന് അഞ്ചു റൺസെടുത്ത ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദും മടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി. കൈൽ ജെയ്മിസന്റെ പന്തിൽ മിച്ചൽ ബ്രേസ്വെല്ലിനായിരുന്നു ക്യാച്ച്. ഇതോടെ ഒൻപത് റൺസിനിടെ ഇന്ത്യക്ക് നാല് മുൻനിര വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി.
പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയവർക്കും ന്യൂസീലൻഡ് ബൗളർമാരെ ചെറുക്കാനായില്ല. ഇന്ത്യൻ സ്കോർ ഉയരുന്നതിനിടെ വിക്കറ്റുകൾ ഒന്നൊന്നായി വീണുകൊണ്ടിരുന്നു. നിലവിൽ 22 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 66 റൺസെന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ. വലിയൊരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് കനത്ത തോൽവി നേരിടേണ്ടിവരും.
വിൽ യങ്ങിന്റെ സെഞ്ച്വറി കരുത്തിൽ കിവീസ്
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ന്യൂസീലൻഡ് 50 ഓവറിൽ 333 റൺസിന് പുറത്തായിരുന്നു. ഓപ്പണർ വിൽ യങ്ങിന്റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറിയാണ് കിവീസ് ഇന്നിങ്സിന് അടിത്തറയായത്. 108 പന്തിൽ 125 റൺസെടുത്ത യങ് നാല് സിക്സും 14 ഫോറും നേടി. ടിം സെയ്ഫർട്ടും മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. 48 പന്തിൽ 58 റൺസായിരുന്നു താരത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം.
ഇരുവരും ചേർന്ന് നൽകിയ മികച്ച തുടക്കത്തിന് ശേഷം മധ്യനിരയിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീണെങ്കിലും ഫിൻ അലനും മിച്ചൽ ബ്രേസ്വെല്ലും മിച്ചൽ സാന്റ്നറും ക്രിസ്റ്റ്യൻ ക്ലാർക്കും നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകി. ഇന്ത്യക്കായി ആക്വിബ് നബി, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, അക്ഷർ പട്ടേൽ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ഇന്ത്യക്ക് ഈ മത്സരം നിർണായകമാണ്. സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഏകദിന പരമ്പര തോൽക്കാതെ തുടരുന്ന ന്യൂസീലൻഡിന്റെ റെക്കോഡിന് തിരിച്ചടിയേൽപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. എന്നാൽ ബാറ്റിങ്ങിലെ കൂട്ടത്തകർച്ചയോടെ നാലാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.