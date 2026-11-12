അഫ്ഗാനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ; കിരീടപ്പോരിൽ പാകിസ്ഥാൻ എതിരാളികൾ, അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാകപ്പിൽ തീപാറും കലാശപ്പോര്

അഫ്ഗാനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ; കിരീടപ്പോരിൽ പാകിസ്ഥാൻ എതിരാളികൾ, അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാകപ്പിൽ തീപാറും കലാശപ്പോര്text_fields
മസ്കത്ത്: അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ എട്ടു വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ കടന്നു. നായകൻ ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനിയുടെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങാണ് സെമിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരിൽ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ. ആദ്യ സെമിയിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് തോൽപിച്ചാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനലിലെത്തിയത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാനോട് ഏറ്റ തോൽവിക്ക് പകരംവീട്ടാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഒമാനിലെ അൽ അമറാത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ 228 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 36.5 ഓവറിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ മറികടന്നു. 90 പന്തിൽ 93 റൺസെടുത്ത ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയെ മുന്നിൽനിന്ന് നയിച്ചത്. ആര്യവീർ സെവാഗും വി.കെ. വിനീതും അർധസെഞ്ചറി നേടി വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഓപ്പണർമാരായ ലക്ഷ്യയും ആര്യവീറും ചേർന്ന് ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കം നൽകി. ഇരുവരും ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 117 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 57 പന്തിൽ നാലു ഫോറും നാലു സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 51 റൺസെടുത്ത ആര്യവീറാണ് ആദ്യം പുറത്തായത്. പിന്നാലെയെത്തിയ വി.കെ. വിനീതിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ലക്ഷ്യ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ ഉയർത്തി. 13 ഫോറും ഒരു സിക്സും അടങ്ങിയ ഇന്നിങ്സിനൊടുവിൽ സെഞ്ചറിക്ക് ഏഴു റൺസ് അകലെ ലക്ഷ്യ മടങ്ങി. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ യഷ്ബർധൻ ചൗഹാനുമൊപ്പം വിനീത് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. വിനീത് 57 റൺസുമായും ചൗഹാൻ 16 റൺസുമായും പുറത്താകാതെ നിന്നു.
നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 227 റൺസെടുക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞത്. നൊമാൻ സലാർസായിയും ഷാ ഫൈസൽ റഹീമിയും 51 റൺസ് വീതം നേടി. നായകൻ സൊഹെയ്ൽ ഖാൻ 36 റൺസും സുബാൻ സഖെയ്ൽ 31 റൺസും സംഭാവന ചെയ്തു. ഇന്ത്യക്കായി ഇഷാൻ സൂദ് മൂന്നു വിക്കറ്റും ആര്യൻ സവ്സാനി രണ്ടു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. കാവ്യ പട്ടേൽ, യഷ്ബർധൻ ചൗഹാൻ, അർജുൻ രാജ്പുത് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം നേടി.
മറ്റൊരു സെമിയിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ പാകിസ്ഥാൻ നിഷ്പ്രഭമാക്കി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ബംഗ്ലാദേശ് 31.4 ഓവറിൽ 138 റൺസിന് പുറത്തായി. അഞ്ചു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ പേസർ റിസ്വാനുല്ലയാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ തകർച്ചക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. മറുപടിയായി 21.5 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 141 റൺസെടുത്ത് പാകിസ്ഥാൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കി.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയെ മൂന്നു വിക്കറ്റിന് തോൽപിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനലിനിറങ്ങുക. അതേസമയം, സെമിയിലെ ആധികാരിക വിജയത്തിന്റെ കരുത്തിൽ കിരീടം സ്വന്തമാക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം. നവംബർ 14ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 10.30നാണ് ഇന്ത്യ–പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനൽ.
സ്കോർ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 227/8 (50 ഓവർ), ഇന്ത്യ 230/2 (36.5 ഓവർ). ഇന്ത്യക്ക് എട്ടു വിക്കറ്റ് ജയം.