വൈഭവ് ഐ.പി.എല്ലിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ താരമാകും; ‘40 കോടി വിലയിട്ട്’ ആകാശ് ചോപ്രtext_fields
മുംബൈ: കൗമാരതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഐ.പി.എൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ താരമായി മാറുമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ആകാശ് ചോപ്ര. ഭാവിയിൽ താരലേലത്തിലോ റിറ്റെൻഷൻ നടപടികളിലോ വൈഭവിന് 40 കോടി രൂപ വരെ ലഭിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനം. ഏഷ്യ കപ്പ് റൈസിങ് സ്റ്റാർസ് 2026ൽ യു.എ.ഇക്കെതിരെ ഇന്ത്യ എ ടീമിനായി 15കാരൻ നേടിയ റെക്കോഡ് ഇരട്ട സെഞ്ച്വറിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ചോപ്രയുടെ പ്രതികരണം.
തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പങ്കുവെച്ച വിഡിയോയിലാണ് ആകാശ് ചോപ്ര പ്രവചനം നടത്തിയത്. ഐ.പി.എൽ ലേലത്തിലോ റിറ്റെൻഷൻ ചർച്ചകളിലോ വൈഭവ് എത്തിയാൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ താരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വിരാട് കോഹ്ലി, രോഹിത് ശർമ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ തുടങ്ങിയവർ കളിക്കുന്ന ലീഗിൽ 40 കോടി രൂപയുടെ താരമായി വൈഭവ് മാറിയേക്കുമെന്നും ചോപ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ചൊവ്വാഴ്ച ദോഹയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 53 പന്തിൽ 204 റൺസാണ് വണ്ടർ കിഡ് നേടിയത്. ഏഴ് ഫോറും 28 സിക്സും അടങ്ങിയ ഇന്നിങ്സോടെ ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ഇന്നിങ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന ലോക റെക്കോഡും സ്വന്തമാക്കി. യു.എ.ഇ ഉയർത്തിയ 250 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ എ 35.4 ഓവർ ശേഷിക്കെ 14.2 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്നു.
16 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറിയും 28 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറിയും 40 പന്തിൽ 150 റൺസും പൂർത്തിയാക്കിയ വൈഭവ് 52 പന്തിലാണ് ഇരട്ട സെഞ്ച്വറിയിലെത്തിയത്. ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ജേക്ക് ഫ്രേസർ-മക്ഗർക്കിന്റെ 29 പന്തിന്റെ റെക്കോർഡും ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി നേടിയ ചാഡ് ബൗസിന്റെ 103 പന്തിന്റെ റെക്കോർഡും ഇതോടെ മറികടന്നു. 250 റൺസ് പിന്തുടരുന്നതിനിടെ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി നേടുകയെന്നത് അസാധാരണമാണെന്നും വൈഭവിന്റെ പ്രകടനത്തോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ചോപ്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2011 മാർച്ച് 27ന് ബിഹാറിലെ സമസ്തിപൂർ ജില്ലയിലെ താജ്പൂരിലാണ് വൈഭവിന്റെ ജനനം. ഇടംകൈയൻ ഓപ്പണറായ താരത്തെ 2024 നവംബറിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് 1.10 കോടി രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കി. 13-ാം വയസ്സിൽ ഐ.പി.എല്ലിൽ അരങ്ങേറിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡും വൈഭവ് സ്വന്തമാക്കി.
ഐ.പി.എൽ 2026ൽ 776 റൺസും 72 സിക്സും നേടിയ താരം ഓറഞ്ച് ക്യാപ് സ്വന്തമാക്കി. 237.3 ആയിരുന്നു സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്. ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന ക്രിസ് ഗെയ്ലിന്റെ റെക്കോർഡും വൈഭവ് മറികടന്നിരുന്നു.
53 പന്തിൽ 204 റൺസെന്ന റെക്കോർഡ് പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ വൈഭവിന് ഭാവിയിൽ 40 കോടി രൂപ വരെ ലഭിക്കാമെന്ന് ആകാശ് ചോപ്ര പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ താരത്തിന് ഐ.പി.എൽ ലേലത്തിൽ 30 കോടി രൂപ വരെ ലഭിക്കാമെന്ന് മുൻ താരങ്ങളായ ഹർഭജൻ സിങ്ങും വീരേന്ദർ സെവാഗും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.