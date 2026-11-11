ഐപിഎല്ലിൽ വൻ താരകൈമാറ്റം; ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യ പഞ്ചാബിലേക്ക്, അര്ഷ്ദീപ് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സില്text_fields
മുംബൈ: ഐപിഎൽ പുതിയ സീസണിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വൻ ഫ്രാഞ്ചൈസി കൂടുമാറ്റങ്ങൾ. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പഞ്ചാബ് കിങ്സിലേക്കും, ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാർ പേസറും ടി20യിലെ മുൻനിര വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരനുമായ അർഷ്ദീപ് സിങ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലേക്കും ചേക്കേറി. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ബിസിസിഐക്ക് കൈമാറുകയും ഇരു ഫ്രാഞ്ചൈസികളും താൽപര്യപത്രങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തു. പുതിയ സീസണിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാൻസ്ഫർ വാർത്തയാണിത്.
ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 16.35 കോടി രൂപ ഫീസ് 18 കോടിയായി ഉയർത്തിയാണ് പഞ്ചാബ് കിങ്സ് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ, ഫ്രാഞ്ചൈസി മാറിയെങ്കിലും പഞ്ചാബിൽ ഹാർദിക് നായകനാവില്ല. നിലവിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യറുടെ കീഴിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം കളിക്കുകയെന്ന് ടീം വ്യക്തമാക്കി. ശ്രേയസിന്റെ കീഴിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന പഞ്ചാബിന് ഹാർദിക്കിന്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് കൂടുതൽ കരുത്താകും. അതേസമയം, 18 കോടി രൂപക്ക് തന്നെയാണ് അർഷ്ദീപ് സിങ് മുംബൈയിലെത്തുന്നത്. ജസ്പ്രീത് ബുംറക്ക് മികച്ചൊരു പുതിയ പേസ് പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അർഷ്ദീപിനെ മുംബൈ ടീമിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൂടുമാറ്റമാണിത്. 2024ൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിൽ നിന്നാണ് ഹാർദിക് മുംബൈയിലേക്കെത്തിയത്. സീസണിന് മുന്നോടിയായി വൻ വിവാദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും ഒടുവിലായിരുന്നു ആ കൂടുമാറ്റം. രോഹിത് ശർമയെ മാറ്റി ഹാർദിക്കിനെ മുംബൈയുടെ ക്യാപ്റ്റനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരാധകരുടെ വലിയ അമർഷത്തിന് കാരണമായിരുന്നു.
തുടർന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നായകനായി ഹാർദിക് നയിച്ച മൂന്ന് സീസണുകളും ടീമിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. 2024ൽ ടീം പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും അവസാന സ്ഥാനത്താവുകയും, 2025ൽ പ്ലേ ഓഫിൽ എത്തിയെങ്കിലും സ്ഥിരത പുലർത്താൻ കഴിയാതെ പോവുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ 2026ൽ മോശം പ്രകടനത്തെ തുടർന്ന് ടീം ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. മുംബൈക്കായി നയിച്ച 39 മത്സരങ്ങളിൽ 15 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കാനായത്. 24 മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയശതമാനം 0.625 ആയി കുറഞ്ഞു. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 30 മത്സരങ്ങളിലെങ്കിലും ടീമിനെ നയിച്ച ക്യാപ്റ്റന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശം റെക്കോർഡാണിത്. എന്നാൽ, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ നയിച്ചപ്പോഴുള്ള റെക്കോർഡ് ഇതിന് നേരെ വിപരീതമായിരുന്നു. 31 മത്സരങ്ങളിൽ 22 വിജയങ്ങളും 9 തോൽവിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം.
മറുവശത്ത്, ട്രെന്റ് ബോൾട്ടിന്റെ മോശം ഫോമും പരിക്കുകളും കാരണം ജസ്പ്രീത് ബുംറക്ക് മികച്ചൊരു പുതിയ പേസ് പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് മുംബൈയുടെ വലിയ ആവശ്യമായിരുന്നു. 2019 മുതൽ പഞ്ചാബിന്റെ കുന്തമുനയായിരുന്ന അർഷ്ദീപ് സിങ് 96 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 111 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പന്ത് സ്വിങ് ചെയ്യിക്കാനും ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ തിളങ്ങാനുമുള്ള താരത്തിന്റെ മിടുക്ക് മുംബൈയുടെ പേസ് നിരക്ക് വലിയ കരുത്താകും. പുതിയ ടീമിലെത്തി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അർഷ്ദീപ്.