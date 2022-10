ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയോ, ബെൻ സ്റ്റോക്സോ... ആരാണ് മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർ? ജാക്വസ് കല്ലീസ് പറയും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏക്കാലത്തെയും മികച്ച ഓൾ റൗണ്ടർമാരിലൊരാളാണ് മുൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ജാക്വസ് കല്ലീസ്. 18 വർഷത്തെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിൽ താരം എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലുമായി 25,534 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. അറുന്നൂറിലധികം വിക്കറ്റുകളും താരത്തിന്‍റെ പേരിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമീപകാല ക്രിക്കറ്റിലെ മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർമാർ ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും ആധികാരികമായി പറയാനാകുന്നതും കല്ലീസിന് തന്നെയായിരിക്കും. ലെജെൻഡ്സ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിനിടെയാണ് ഒരു ദേശീയമാധ്യത്തോട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താരം മനസ്സുതുറന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ബെൻ സ്റ്റോക്സും ലോകോത്തര ഓൾ റൗണ്ടർമാരാണെന്ന് കല്ലീസ് പറയുന്നു. 'നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഓൾ റൗണ്ടർമാർ, അവരെ എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല. അവരവരുടെ ടീമിനുവേണ്ടി ഹാർദിക്കും സ്റ്റോക്സും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ നല്ല പോരാട്ടമായിരിക്കും' -കല്ലീസ് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ട്വന്‍റി20 മത്സരങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിലാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ആദ്യ മത്സരം ഇന്ത്യ ജയിച്ചു. ഇരു ടീമുകൾക്കും പരമ്പര ലോകകപ്പിനുള്ള തയാറെടുപ്പ് കൂടിയാണ്. ഇരുവർക്കും ഈ ലോകകപ്പ് മികച്ച അവസരമാണെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. ലെജെൻഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ ഗുജറാത്ത് ജയന്‍റ്സിനുവേണ്ടിയാണ് കല്ലീസ് കളിക്കുന്നത്. Show Full Article

Hardik Pandya Or Ben Stokes -- Who Is The Better All-Rounder? Jacques Kallis Says This