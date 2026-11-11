അയ്യറിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമോ?; പഞ്ചാബിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ച് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ

അയ്യറിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമോ?; പഞ്ചാബിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ച് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൽ നിന്നുള്ള അപ്രതീക്ഷിത കൂടുമാറ്റത്തിന് ശേഷം പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് ക്യാമ്പിലെത്തിയ സ്റ്റാർ ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ തന്റെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത്. 2027 ഐ.പി.എൽ സീസണിന് മുന്നോടിയായി പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിന്റെ ജഴ്സിയണിയാൻ ഒരുങ്ങുന്ന താരം, പുതിയ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർക്കും പരിശീലകൻ റിക്കി പോണ്ടിംഗിനും പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച വൈകാരിക കുറിപ്പ് ആരാധകർ ഇതിനോടകം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. 'സത് ശ്രീ അകാൽ. എന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ്, എന്റെ കോച്ച് റിക്കി, എന്റെ ടീം, മുഴുവൻ പഞ്ചാബും—ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു', എന്നാണ് ഹാർദിക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൽ നായകനായിരുന്ന താരം, പഞ്ചാബിൽ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ കളിക്കാൻ പൂർണ സജ്ജമാണെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ശ്രേയസിനും റിക്കിക്കുമൊപ്പം ഹാർദിക്
മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലേക്ക് 2024-ൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ രോഹിത് ശർമക്ക് പകരം ക്യാപ്റ്റനായതിനെ തുടർന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരാധക പ്രതിഷേധങ്ങളും വിവാദങ്ങളും ഹാർദിക്കിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ യാതൊരുവിധ അധികാര വടംവലികൾക്കും ഇടം നൽകാതെയാണ് താരത്തിന്റെ തുടക്കം. ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ സഹതാരങ്ങളായ ശ്രേയസ് അയ്യരും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ഒരേ ടീമിൽ ഒന്നിക്കുന്നത് പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിന്റെ മധ്യനിരയ്ക്ക് വലിയ കരുത്താകും. നായകൻ ശ്രേയസിനെ 'എന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ' എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തതിലൂടെ ടീമിലെ ഐക്യമാണ് ഹാർദിക് ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇതിഹാസം റിക്കി പോണ്ടിംഗിന്റെ പരിശീലനത്തിന് കീഴിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എത്തുന്നത് പഞ്ചാബിന്റെ കന്നി ഐ.പി.എൽ കിരീട മോഹങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുന്നുണ്ട്.
18 കോടിയുടെ കരാറും കരിയർ കണക്കുകളും
18 കോടി രൂപയുടെ ട്രേഡ് ഡീലിലൂടെയാണ് ഹാർദിക് മുംബൈ വിട്ട് പഞ്ചാബിലെത്തിയത്. പകരം അർഷ്ദീപ് സിംഗ് മുംബൈയിലേക്കും പോയി. മുംബൈയിൽ 16.35 കോടി രൂപയായിരുന്നു ഹാർദിക്കിന്റെ പ്രതിഫലം. 2015 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനൊപ്പം നാല് ഐ.പി.എൽ കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ഹാർദിക്, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ കന്നി സീസണിൽ തന്നെ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയിരുന്നു. ആ വിജയഫോം പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിലും ആവർത്തിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.