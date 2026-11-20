ഇന്ത്യക്കെതിരെ സെഞ്ച്വറിയടിച്ച് ചരിത്രം; അപൂർവ നേട്ടത്തിൽ ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് രോഹിത് ശർമ്മക്കൊപ്പംtext_fields
വെല്ലിങ്ടൺ: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു കലണ്ടർ വർഷം ഇന്ത്യക്കെതിരെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും (ടെസ്റ്റ്, ഏകദിനം, ട്വന്റി20) സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ന്യൂസിലൻഡ് താരം ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്. ഇന്ത്യക്കെതിരെ വെല്ലിങ്ടണിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാം ടെസ്റ്റിനിടെയാണ് താരത്തിന്റെ ചരിത്ര നേട്ടം. മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഫിലിപ്സ് 216 പന്തിൽ 14 ഫോറുകൾ അടക്കം 118 റൺസെടുത്തിരുന്നു.
ഈ വർഷമാദ്യം ഇൻഡോറിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഏകദിനത്തിൽ 106 റൺസ് നേടിയ ഫിലിപ്സ് ഒക്ടോബറിൽ ട്വന്റി20യിലും 107 റൺസടിച്ച് സെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കി. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റിലും താരം മൂന്നക്കം കടന്നത്. വെല്ലിങ്ടണിൽ സെഞ്ച്വറിയടിച്ച് തിളങ്ങിയതോടെ ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ ഒരേ എതിരാളികൾക്കെതിരെ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലും സെഞ്ച്വറി അടിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമെന്ന നേട്ടവും ഫിലിപ്സ് തന്റെ പേരിൽ കുറിച്ചു. ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയ ആദ്യ താരം ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ രോഹിത് ശർമയാണ്. 2017ൽ ശ്രീലങ്കക്കെതിരെയായിരുന്നു ഹിറ്റ്മാന്റെ നേട്ടം. ഇതിന് പുറമെ, ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ ന്യൂസിലൻഡ് താരമെന്ന നേട്ടവും വലം കൈയ്യൻ ബാറ്റർ കരസ്ഥമാക്കി.
അതേസമയം, മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഫിലിപ്സിന്റെയും ഹെൻറി നിക്കോൾസിന്റെയും സെഞ്ച്വറി കരുത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡ് 368 റൺസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 335 പന്തിൽ 21 ഫോറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 175 റൺസെടുത്ത നിക്കോൾസ് പുറത്താവാതെ നിന്നു. കിവീസ് നിരയിൽ മറ്റാർക്കും കാര്യമായി സംഭാവന ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര നാല് വിക്കറ്റുകളെടുത്തപ്പോൾ ആകാശ് ദീപ് മൂന്നും അൻഷുൽ കാംബോജ് രണ്ട് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ ഒരു വിക്കറ്റും നേടി.
മറുപടി ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യ രണ്ടാം ദിനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മികച്ച നിലയിലാണ്. 39 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ 159 റൺസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കെ.എൽ. രാഹുൽ (116 പന്തിൽ 52), ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ (35 പന്തിൽ 16) എന്നിവരാണ് ക്രീസിൽ. അർധ സെഞ്ച്വറി നേടിയ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിൻറെ വിക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായത്. ഏകദിന ശൈലിയിൽ ബാറ്റുവീശിയ ജയ്സ്വാൾ 89 പന്തിൽ 16 ഫോറുകളടക്കമാണ് 85 റൺസെടുത്താണ് മടങ്ങിയത്.
മത്സരത്തിനിടെ ജയ്സ്വാളും രാഹുലും ചേർന്ന് 27.5 ഓവറിൽ 130 റൺസിൻറെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ഓപ്പണിങ്ങിൽ ചരിത്രം കുറിച്ചു. 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ന്യൂസിലൻഡ് മണ്ണിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഒന്നാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ 100 റൺസ് പിന്നിടുന്ന ആദ്യ ഓപ്പണിങ് ജോഡിയായി ഇരുവരും മാറി. 2009 ഏപ്രിലിൽ ഇതേ വേദിയിൽ വീരേന്ദർ സെവാഗും ഗൗതം ഗംഭീറും ചേർന്ന് നേടിയ 73 റൺസായിരുന്നു ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ന്യൂസിലൻഡ് മണ്ണിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ട്. മികച്ച ഫോമിൽ ബാറ്റ് ചെയ്ത യശസ്വിയെ പുറത്താക്കി മാറ്റ് ഹെന്റിയാണ് കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചത്.